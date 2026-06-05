EURUSD stráca po silnom reporte NFP z USA 📉

Menový pár EUR/USD sa dnes obchoduje nižšie po tom, čo silnejšie než očakávané dáta z amerického trhu práce podporili dolár. Revízia údajov o HDP eurozóny za prvý štvrťrok zároveň vykreslila omnoho slabší obraz európskej ekonomiky. HDP eurozóny bol revidovaný smerom nadol na -0,2 % medzikvartálne z pôvodne uvádzaného rastu 0,1 %, zatiaľ čo očakávania počítali s rastom o 0,1 %. V medziročnom vyjadrení rast HDP prudko spomalil iba na 0,3 % z predchádzajúcich 0,8 %.
Na tomto pozadí dopadol najnovší report z amerického trhu práce výrazne lepšie, než sa čakalo.
Májový report Nonfarm Payrolls ukázal nárast o 172 tisíc pracovných miest, teda výrazne nad konsenzuálnym odhadom 89 tisíc a nad predchádzajúcou hodnotou 115 tisíc. Údaje za marec a apríl boli navyše revidované smerom nahor dohromady o 93 tisíc pracovných miest. Miera nezamestnanosti zostala bez zmeny na 4,3 %, zatiaľ čo medziročný rast miezd dosiahol 3,4 %, v súlade s očakávaniami trhu.
Po zverejnení dát americký dolár posilnil a výnosy štátnych dlhopisov vzrástli. Sentiment na Wall Street zároveň mierne oslabil pre obavy, že odolný trh práce môže znížiť pravdepodobnosť skorého znižovania sadzieb zo strany Fed. V porovnaní so Spojenými štátmi teraz ekonomika eurozóny pôsobí výrazne slabším dojmom, čo posilňuje rozdiel medzi oboma regiónmi.
EURUSD (H1)
EUR/USD klesá a pri zvýšenom objeme predajov sa vracia smerom k úrovni 1,1600. Menový pár sa prepadol pod 50-periodický aj 200-periodický exponenciálny kĺzavý priemer (EMA50 a EMA200), čo signalizuje, že krátkodobé momentum sa zhoršilo. Trvalé prerazenie pod 1,1600 by mohlo otvoriť cestu k výraznejšiemu medvediemu pohybu. Investori teraz presunú pozornosť k rozhodnutiu ECB o úrokových sadzbách v budúcom týždni, ktoré sa môže stať ďalším významným katalyzátorom pre tento menový pár.
Zdroj: xStation5
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