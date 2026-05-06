Fenomenálny začiatok roka pre Advanced Micro Devices!

Výsledky Advanced Micro Devices za prvý štvrťrok 2026 ukazujú rozsah transformácie, ktorou spoločnosť v posledných rokoch prešla. Už nejde o príbeh postupného zotavenia, ale o spoločnosť, ktorá sa stala jedným z kľúčových víťazov globálneho boomu v infraštruktúre umelej inteligencie.
AMD jasne prekonala očakávania trhu. Dosiahla tržby 10,25 miliardy USD a zisk na akciu 1,37 USD. Dynamika rastu zostáva pôsobivá. Ešte dôležitejšie však je, že ju sprevádza jasné zlepšenie kvality biznisu. Spoločnosť nerastie iba rýchlejšie, ale zároveň čoraz ziskovejším spôsobom. To sa odráža v rastúcich maržiach a silnej tvorbe hotovostného toku.
Kľúčové finančné údaje za prvý štvrťrok:
- Tržby 10,25 miliardy USD oproti očakávaniu okolo 9,9 miliardy USD, medziročný rast o 38 %
- Zisk na akciu 1,37 USD, nad konsenzom trhu
- Segment Data Center dosiahol 5,78 miliardy USD, medziročný rast o 57 %
- Hrubá marža okolo 55 % s ďalším rastovým potenciálom
- Prevádzková marža 25 %, medziročné zlepšenie
- Voľný cash flow 2,57 miliardy USD, výrazne viac než pred rokom
Jadrom tohto príbehu je segment Data Center, ktorý je nielen najrýchlejšie rastúcou časťou biznisu, ale zároveň nanovo definuje celkový profil spoločnosti. Medziročný nárast o 57 % je ťažké vnímať ako jednorazový výkyv. Skôr odráža štrukturálny trend, v ktorom dopyt po výpočtovom výkone pre AI rastie rýchlejšie, než trh predtým očakával. AMD ťaží z rozširovania AI akcelerátorov aj zo svojej silnej pozície v serverových CPU, ktoré zažívajú jasné oživenie.
V tomto kontexte je obzvlášť dôležitý výhľad. Spoločnosť očakáva tržby za druhý štvrťrok okolo 11,2 miliardy USD, čo je nad očakávaniami trhu. To signalizuje, že dopyt zostáva silný a že predajná pipeline je na nadchádzajúce mesiace dobre podporená. Zároveň AMD očakáva ďalšie zlepšenie hrubej marže. To naznačuje rastúci príspevok produktov s vyššou hodnotou a vyššou maržou.
Vnímanie trhu sa tiež vyvíja. AMD je čoraz viac vnímaná ako viac než len alternatíva k Nvidii. Rozsah a tempo rastu trhu s AI poskytujú dostatok priestoru pre viacerých veľkých hráčov. AMD si postupne upevňuje pozíciu budovaním komplexnejšieho a konkurencieschopnejšieho ekosystému riešení.
Zaujímavým a často podceňovaným prvkom tohto príbehu je úloha CPU, ktoré sa spolu s nástupom nových aplikácií AI vracajú do centra pozornosti. S rastúcim významom agentných modelov a komplexnejších výpočtových prostredí už samotné akcelerátory nestačia. Čoraz dôležitejšia je efektívna spolupráca CPU a GPU, správa pracovných záťaží a celková optimalizácia infraštruktúry. To je oblasť, v ktorej má AMD hlboké skúsenosti a dlhodobú konkurenčnú výhodu.
V praxi to znamená, že spoločnosť je dobre pripravená ťažiť nielen z priameho dopytu po AI, ale aj z rastúcej zložitosti systémov, ktoré ju podporujú.
Celkovo tento report potvrdzuje, že AMD vstúpila do novej fázy rastu. Silná expanzia tržieb, zlepšujúce sa marže a zvýšený výhľad vytvárajú konzistentný obraz spoločnosti, ktorá ťaží z jedného z najsilnejších technologických trendov posledných rokov. Kľúčovou otázkou do budúcnosti už nie je, či AMD rastie, ale ako dlho dokáže toto tempo udržať a do akej miery ho dokáže premietnuť do ďalšieho rastu marží.
Zdroj: xStation5
