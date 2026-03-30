Finančný systém v ohrození? 💥 USA riešia skryté úverové riziko

- Ministerstvo financií USA začne konzultácie s poisťovacími regulátormi kvôli trhu private creditu (súkromného úverovania).
- Regulátorov zaujíma najmä likvidita, páka, ratingy a väzby na regulovaný finančný sektor.
- Scott Bessent upozorňuje na riziko nákazy finančného systému pri presune týchto aktív do bánk, poisťovní a fondov.
- Administratíva zároveň nechce, aby sa penzijné úspory Američanov stali cieľom pre nekvalitné aktíva.
Americké ministerstvo financií sa podľa agentúry Reuters chystá v najbližších týždňoch zvolať prvú sériu rokovaní s domácimi aj zahraničnými poisťovacími regulátormi. Témou budú aktuálne riziká na trhu private creditu (súkromného úverovania), teda neverejného úverovania mimo tradičný bankový sektor, ktorého objem už dosahuje približne 2 bilióny USD.
Impulzom sú rastúce obavy investorov v oblastiach ako likvidita, transparentnosť alebo kvalita úverových štandardov. Minister financií Scott Bessent mal podľa zdrojov plánovať pravidelné konzultácie už od januára, pričom prvé stretnutie by mohlo byť oznámené veľmi skoro. Cieľom nie je okamžite prijímať nové opatrenia, ale získať presnejší prehľad o tom, ako sa private credit čoraz viac prepája s regulovaným finančným systémom.
Ministerstvo financií síce nemá priamu právomoc regulovať poisťovne, chce však vystupovať ako koordinačná platforma pre všetkých 50 amerických štátov a ich poisťovacie dohľady. Regulátorov zaujíma najmä využívanie pákového financovania fondov, konzistentnosť ratingov, úloha offshore zaistenia a tiež skutočná likvidita investícií naviazaných na private credit.
Bessent už vo februári upozornil, že vo chvíli, keď sa tieto aktíva presúvajú do inštitúcií ako penzijné fondy, banky alebo poisťovne, stáva sa z toho otázka širšej finančnej stability. Private credit podľa neho v minulosti pomohol vyplniť medzeru po obmedzení bankového úverovania po kríze rokov 2008 až 2009 aj počas pandémie, zároveň však chce vláda overiť, či poskytovatelia týchto úverov postupovali dostatočne obozretne.
Dôležitou témou je aj ochrana drobných investorov. Bessent pripustil, že ľudia by mohli mať k týmto aktívam prístup napríklad cez penzijné účty alebo produkty 401(k), zároveň však varoval, že administratíva nechce dopustiť, aby sa úspory bežných Američanov stali úložiskom pre nekvalitné či problematické aktíva.
Z pohľadu trhu ide o signál, že americká vláda začína private credit sledovať výrazne pozornejšie. Ak sa potvrdia rastúce riziká spojené s prepojením tohto sektora s tradičnými finančnými inštitúciami, môže to v ďalších mesiacoch viesť k prísnejšiemu dohľadu aj k vyšším požiadavkám na transparentnosť.
