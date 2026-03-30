Ďalšia strategická obchodná trasa v ohrození 🌍 Svetový obchod čelí ďalšej hrozbe ⚠️

- Húsíovia môžu opäť narušiť dopravu v Červenom mori, čo by ďalej zvýšilo napätie na ropnom trhu.
- Prieliv Bab al-Mandab je kľúčový pre svetový obchod aj pre export ropy zo Saudskej Arábie.
- Útoky už skôr znížili lodnú premávku zo 75 na 33 lodí denne a výrazne zvýšili náklady.
- Eskalácia by mohla ďalej obmedziť dodávky a podporiť rast cien ropy.
Ropný trh zatiaľ drží nad vodou skutočnosť, že Saudská Arábia dokáže časť exportu posielať alternatívnou trasou cez Červené more. Práve táto cesta sa však môže stať ďalším slabým miestom. Ak by jemenské hnutie Húsíov obnovilo rozsiahlejšie útoky na lodnú dopravu v oblasti prielivu Bab al-Mandab, tlak na globálny obchod aj ceny ropy by sa mohol ďalej výrazne zvýšiť.
Zdroj: ČT24
Húsíovia, podporovaní Iránom, už v minulosti ochromili prevádzku v Červenom mori útokmi na obchodné aj vojenské lode. Od konca roka 2023 tým spôsobili jednu z najväčších obchodných porúch od pandémie. Teraz sa obavy vracajú pre vojnu s Iránom a hrozbu otvorenia ďalšieho frontu. Skupina už znovu odpálila rakety smerom na Izrael a naznačila, že v operáciách môže pokračovať.
Riziko je o to väčšie, že Húsíovia napriek dlhodobým náletom zostávajú vojensky aktívni. Podľa textu síce prišli o časť výzbroje aj veliteľov, no dokázali sa preskupiť a aspoň čiastočne sa znovu vyzbrojiť. Pomáha im nielen podpora z Iránu, ale aj pašerácke siete, obchodné väzby a vlastná výroba zbraní. Navyše naďalej kontrolujú významnú časť jemenského pobrežia Červeného mora vrátane dôležitých prístavov.
Dopad ich útokov na svetový obchod bol už v posledných rokoch výrazný. Mnohí lodní dopravcovia sa pre hrozbu útokov vyhýbali Červenému moru a volili dlhšiu trasu okolo mysu Dobrej nádeje. Takéto cesty môžu byť až o 25 % dlhšie, čo zvyšuje náklady aj čas prepravy. Zároveň vzrástli aj poistné náklady. Kým v roku 2023 prechádzalo oblasťou denne v priemere asi 75 lodí, v roku 2025 to bolo už len okolo 33.
Bab al-Mandab pritom patrí medzi kľúčové body svetového obchodu. Pred eskaláciou útokov ním prechádzalo asi 9 % svetového námorného obchodu, približne 20 % kontajnerovej dopravy a tovar v hodnote viac ako 2 bilióny USD ročne. Pre ropu a plyn je táto cesta zásadná najmä medzi Blízkym východom, Európou a Áziou.
Pre Saudskú Arábiu je udržanie tejto trasy otvorenej mimoriadne dôležité. Kráľovstvo vďaka ropovodu cez púšť dopravuje časť produkcie do prístavu Yanbu na pobreží Červeného mora, odkiaľ sa ropa nakladá na tankery. Práve táto cesta dnes predstavuje dôležitú záchranu trhu, pretože pomáha kompenzovať obmedzenia v oblasti Hormuzského prielivu. Podľa textu už dodávky cez Yanbu dosahujú asi 70 % predvojnového objemu saudského ropného exportu.
Ďalšia eskalácia však nie je istá. Húsíovia síce zostávajú hrozbou, zároveň však musia zvažovať vlastné politické aj vojenské náklady. Otvorenejší útok na saudské záujmy by mohol ohroziť ich krehké prímerie so Saudskou Arábiou z roku 2022. Preto sa zatiaľ zdá pravdepodobnejšie, že sa budú snažiť ukázať aktivitu, no zároveň sa vyhnú plnému zatiahnutiu do širšej regionálnej vojny. Napriek tomu platí, že v prípade ďalšej eskalácie by práve Červené more mohlo byť ďalším bodom, odkiaľ príde nový tlak na ceny ropy aj svetovú logistiku.
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Dohoda, alebo úder? ⚠️ Trump znovu hrozí zásahom proti iránskej energetike 💥
BREAKING: Inflácia v Nemecku v súlade s očakávaniami!
Nový šok pre trh s kovmi? ⚠️ Ceny hliníka letia nahor 🚨
Ropný šok na obzore? ⛽ Saudovia riešia krízové ceny
