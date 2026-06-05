Futbalový gigant Manchester United rieši dlh za 425 miliónov USD ⚽

Manchester United podľa niektorých zdrojov zvažuje refinancovanie dlhu vo výške 425 miliónov USD, ktorý má byť splatný v budúcom roku. Slávny anglický klub rokuje v ranej fáze s bankami a jednou z možností je využitie trhu súkromných úverových emisií, kde si firmy alebo športové organizácie môžu požičiavať priamo od inštitucionálnych investorov.
Tento typ financovania v minulosti využili aj ďalšie veľké futbalové kluby, napríklad Tottenham Hotspur alebo FC Barcelona. Pre Manchester United by mohlo ísť o spôsob, ako si zabezpečiť dlhodobejšie financovanie mimo klasického verejného dlhopisového trhu. Záujem majú podľa dostupných informácií banky aj inštitucionálni investori, vrátane amerických poisťovní.
Klub aktuálne refinancuje dlh z roku 2015, ktorý nesie pevný úrok 3,79 %. Nové financovanie však pravdepodobne príde v prostredí vyšších úrokových sadzieb, čo môže znamenať drahšiu obsluhu dlhu. Ak bude dopyt investorov dostatočne silný, celkový objem novej transakcie by mohol dosiahnuť až 500 miliónov USD. To by klubu poskytlo dodatočné prostriedky, ktoré by mohol využiť podľa svojich potrieb.
Refinancovanie prichádza v citlivom období. Časť členov rodiny Glazerovcov, ktorá Manchester United vlastní viac než dve desaťročia, zvažuje predaj svojich podielov v klube. Niektorí akcionári podľa dostupných informácií analyzujú možnosť predaja časti alebo celého svojho vlastníctva. Dlhová štruktúra klubu tak môže byť dôležitým faktorom nielen pre investorov, ale aj pre prípadných budúcich kupcov.
Manchester United patrí medzi najznámejšie futbalové značky na svete. Klub vyhral rekordných 13 titulov v Premier League a dlhodobo si udržiava schopnosť priťahovať globálne hviezdy. V minulosti zaň hrali napríklad Cristiano Ronaldo, Paul Pogba alebo Zlatan Ibrahimović. Silná značka však zároveň neznamená, že sa klub môže vyhnúť tlaku spojenému s vysokým zadlžením.
Korene súčasnej dlhovej záťaže siahajú do roku 2005, keď Glazerovci kúpili Manchester United formou pákového odkupu. Pred touto transakciou mal klub dlh okolo 50 miliónov GBP, ale po prevzatí sa jeho záväzky výrazne zvýšili. Hoci rodina Glazerovcov do klubu vložila aj stovky miliónov vlastných prostriedkov, zadlženie zostáva jednou z najcitlivejších tém okolo vlastníctva Manchesteru United.
Z investičného pohľadu bude dôležité sledovať, za akých podmienok sa klubu podarí refinancovanie uzavrieť. Vyššie úroky môžu zaťažiť hospodárenie, zatiaľ čo silný záujem investorov by naopak ukázal, že značka Manchester United má na finančnom trhu stále značnú váhu. Ak sa objem financovania priblíži k 500 miliónom USD, klub by mohol získať väčšiu finančnú flexibilitu, ale zároveň by si predĺžil obdobie vysokých záväzkov.
Graf Manchester United (MANU.US, D1)
Zdroj: xStation5
Akcie Manchester United pokračujú v silnom rastovom trende a aktuálne sa pohybujú v blízkosti úrovne 22,75 USD. Cena v posledných týždňoch výrazne zrýchlila smerom nahor a dostala sa nad predchádzajúce rezistencie, čo potvrdzuje prevahu kupcov. Dôležitým pozitívnym signálom je, že cena zostáva nad EMA 50 na úrovni 19,07 USD aj nad SMA 100 na úrovni 17,87 USD. Tieto priemery teraz tvoria podporné pásmo, ktoré môže byť dôležité v prípade korekcie.
Najbližšou dôležitou oblasťou je pásmo okolo 22,75 USD, kde sa cena aktuálne nachádza. Ak by akcie túto úroveň udržali a pokračovali vyššie, mohol by sa otvoriť priestor na ďalší rast. Naopak prípadné odmietnutie by mohlo viesť ku korekcii smerom k oblasti 21,18 USD a následne k podpore pri 19,07 USD, kde leží EMA 50. Celkovo však graf zatiaľ ukazuje, že kupci majú nad trhom kontrolu.
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