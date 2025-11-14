🚩Futures na kakao a kávu prudko klesajú v dôsledku obchodných dohôd medzi USA a Južnou Amerikou 📉

Dnešné obchodovanie prináša straty u futures na kávu a kakao na burze ICE. Dôvodom je oznámenie nových obchodných rámcových dohôd medzi Bielym domom a Argentínou, Guatemalou, Salvádorom a Ekvádorom, ktorých cieľom je znižiť ceny potravín v USA – konkrétne kávy, kakaa, banánov, hovädzieho mäsa a ďalších poľnohospodárskych dovozov.
Oznámenie nadväzuje na opakované sľuby prezidenta Donalda Trumpa a jeho kľúčových spojencov, že prinesú úľavu od rastúcich cien potravín. Konkrétny odhad dopadu na ceny však úrady neposkytli. Americký predstaviteľ včera uviedol, že „očakávame pozitívny vplyv na kávu a kakao vďaka týmto dohodám“.
Trhy tento krok vnímajú ako signál zlepšujúcich sa dodávateľských podmienok a potenciálneho uvoľnenia ciel, najmä vo vzťahu k Brazílii.
- Inflačné dáta za september 2025 (CPI) ukazujú prudký nárast cien kľúčových dovážaných potravín:
-
Káva: +18,9 %
-
Banány: +6,9 %
-
Hovädzie: +14,7 %
-
- Ekonómovia upozorňujú, že za časť tohto rastu môžu clá z Trumpovej éry, najmä pri tovaroch, ktoré USA nedokážu produkovať vo veľkom objeme, ako je káva. Napriek novým rámcom však zostávajú v platnosti 50 % clá na dovoz z Brazílie, ktorá je jedným z najdôležitejších dodávateľov kávy a hovädzieho. Colné pravidlá zostávajú bez zmeny pre:
-
Guatemalu, Salvádor, Ekvádor: recipročné clo zostáva 10 %
-
Ekvádor: navyše zostáva dodatočné recipročné clo vo výške 15 %
-
- Biely dom uviedol, že nové rámce odstránia clá na vybrané produkty, ktoré USA nedokážu vyrábať v dostatočnom objeme, no detaily – ktoré produkty a v akom množstve – zostávajú nejasné.
- V prípade Argentíny sa plánuje zrušenie ciel na vybrané prírodné zdroje a farmaceutické vstupy, ktoré nie sú v USA domácky dostupné.
- Administratíva zdôraznila možný pozitívny efekt na ceny kávy a kakaa, ale otvorene priznala, že nedokáže kvantifikovať vplyv ani zaručiť, že sa úspory premietnu do cien pre spotrebiteľov.
- Úradníci poznamenali, že dopad na ceny závisí od toho, kto znášal náklady ciel – dovozcovia, veľkoobchodníci alebo maloobchodníci, a tiež od nepredvídateľných faktorov, ako sú výpadky úrody spôsobené počasím.
- Očakáva sa, že recipročné obchodné dohody so štyrmi krajinami budú podpísané a zverejnené do dvoch týždňov, hoci mnohé netarifné bariéry zostávajú.
- Tieto dohody nadväzujú na širší rámec obchodného úsilia administratívy počas Trumpovej cesty po Ázii, kde boli oznámené podobné rámcové dohody s Vietnamom (kľúčovým producentom robusty) a Thajskom a plnohodnotné recipročné dohody s Malajziou a Kambodžou.
COCOA a COFFEE – technický vývoj (interval D1)
Futures na kakao a kávu dnes klesajú. Káva padá na 2-mesačné minimum a kakao je najlacnejšie od začiatku roka 2024. RSI pri kakau klesol pod 30 – signalizuje prepredané podmienky. V prípade kávy sa formuje obratový pattern „obrátená hlava a ramená“, kľúčová zóna podpory je medzi 315–320 bodmi
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
