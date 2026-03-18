General Mills drží výhlaď, no slabý dopyt ďalej tlačí výsledky nadol 🥣

- General Mills potvrdil svoj výhlaď po nedávnom znížení, hoci dopyt zostáva slabý.
- Firma očakáva pokles upraveného zisku o 16 až 20 % a organických tržieb o 1,5 až 2 %.
- Tržby za 3. kvartál mierne prekonali odhady, zisk však zaostal za očakávaniami.
- Spoločnosť reaguje na zmenu preferencií zákazníkov rozšírením proteínových produktov.
Spoločnosť General Mills potvrdila svoj ročný výhlaď len mesiac po jeho znížení, hoci sa naďalej potýka so slabším dopytom a silnou konkurenciou. Výrobca značiek ako Cheerios alebo Pillsbury čelí tlaku na spotrebiteľské výdavky, vyššej citlivosti zákazníkov na cenu a tiež zmene stravovacích návykov smerom k zdravším a viac proteínovým produktom.
Negatívne sa na trhu podpisuje aj širší inflačný tlak a neistota spojená s geopolitickým napätím. Výrobcovia balených potravín sa navyše musia prispôsobovať dopadu liekov typu GLP-1, ktoré podporujú chudnutie a menia spotrebiteľské správanie časti zákazníkov. General Mills už skôr upozornil, že čelí tvrdšej konkurencii hlavne v segmente proteínových raňajok, a preto rozširuje ponuku výrobkov zameraných práve na vyšší obsah bielkovín.
Firma naďalej očakáva, že upravený zisk za celý rok klesne o 16 až 20 % a organické tržby sa znížia o 1,5 až 2 %. Vedenie však verí, že v 4. kvartáli dôjde k zlepšeniu organických tržieb a k návratu rastu zisku.
V 3. kvartáli dosiahli tržby spoločnosti 4,44 miliardy USD, čo bolo mierne nad odhadmi trhu. Upravený zisk na akciu však dosiahol len 0,64 USD, zatiaľ čo analytici očakávali 0,73 USD. Slabo si viedla najmä kľúčová severoamerická maloobchodná divízia, kde čisté tržby výrazne klesli. Akcie firmy od začiatku roka stratili približne 17 %.
