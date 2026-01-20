💡Geopolitika a clá v centre pozornosti: drahé kovy na rekordoch (Komoditné zhrnutie 20.01.2026)

Ropa
- Donald Trump aktuálne sústredil pozornosť najmä na Grónsko, čo viedlo k tomu, že ceny ropy Brent a WTI odovzdali časť nedávnych ziskov. WTI sa aktuálne obchoduje blízko úrovne podpory 59 USD za barel, čo je pokles z januárových maxím pri 62 USD.
- Spojené štáty zároveň posilňujú svoju vojenskú prítomnosť na Blízkom východe, čo zvyšuje pravdepodobnosť zásahu, ak by sa protesty v Iráne ďalej vyostrili alebo ak by Teherán predniesol nové hrozby. Ceny ropy v posledných týždňoch podporili aj pretrvávajúce ukrajinské útoky dronmi na ruskú ropnú infraštruktúru a silné nákupy ropy zo strany Číny.
- OPEC+ zatiaľ ponecháva svoje ciele nezmenené a nemení produkčné kvóty pre prvý kvartál 2026.
- Analytici spoločnosti Bernstein predpokladajú, že ropa môže v prvej polovici tohto roka nájsť cyklické dno, pričom predpokladajú možný odraz smerom k úrovni 70 USD za barel. Ich výhľad pre priemernú ročnú cenu ropy Brent je 65 USD, čo je výrazne nad aktuálnym trhovým konsenzom na úrovni 61 USD.
WTI minulý týždeň výrazne klesol, keďže vnímaná riziková prémia spojená s Iránom sa zmiernila. Geopolitické riziká však naďalej zostávajú vysoké vzhľadom na nestabilnú situáciu vo Venezuele, Iráne a Rusku, ktorú teraz ešte zhoršuje spor o Grónsko. Ceny sa v súčasnosti odrážajú od podpory blízko úrovne 50,0 retracementu. Zdroj: xStation5
Zlato
- Zlato vzrástlo na nové historické maximá nad 4 700 USD za uncu, keďže trhy zohľadňujú zvýšené riziká spojené s poslednou clovou ofenzívou Donalda Trumpa. Prezident plánuje zaviesť 10% clo na krajiny, ktoré nedávno vyslali vojakov na Grónsko, pričom opatrenie má nadobudnúť platnosť 1. februára.
- Aj keď formálne nariadenia zatiaľ chýbajú a všetko sa odohráva len na platforme Truth Social, trh vníma tieto opatrenia ako kumulatívne „doplnkové“ clá. Súčasné sadzby vyrokované Európskou komisiou – mimo automobilového a citlivého sektora – dosahujú v priemere 15 %. V prípade eskalácie by grónske clá mohli do júna vzrásť na 25 % a zostať v platnosti, kým nebude uzatvorená dohoda o kúpe ostrova.
- Tento vývoj tvorí vypäté pozadie pre Svetové ekonomické fórum v Davose. Donald Trump potvrdil svoju účasť, zatiaľ čo Dánsko sa rozhodlo udalosť bojkotovať. Trumpov hlavný prejav, naplánovaný na stredu, má pokryť nielen patovú situáciu ohľadom Grónska, ale aj potenciálne zmeny v politike voči Ukrajine.
- Vnútropolitické tlaky v USA ďalej zvyšujú nervozitu na trhoch. Investori sa obávajú narušenia nezávislosti Fedu a nejasného procesu nástupníctva, najmä po nedávnych krokoch Ministerstva spravodlivosti. Hoci historicky odchádzajúci predseda Fedu zvyčajne odstúpi zo svojej pozície v Rade guvernérov, Jerome Powell svojimi vyjadreniami naznačil, že chce zostať až do konca mandátu, aby ochránil rozhodovanie založené na dátach pred politickým tlakom.
- Právna platnosť nových ciel je stále otvorená otázka, keďže Najvyšší súd USA zatiaľ nerozhodol. Možnosť, že by vláda musela vrátiť už vybrané clá, by mohla spôsobiť fiškálny chaos, keďže tieto príjmy boli už zahrnuté do rozpočtu. V dôsledku odolných dát a neistoty okolo Fedu trhy posunuli očakávaný termín prvého zníženia sadzieb z júna na júl.
- Zlato je čoraz preferovanejšie medzi inštitucionálnymi investormi. Po tom, čo Citibank v roku 2025 zaradila zlato do modelového portfólia, Morgan Stanley odporúča nahradiť časť dlhopisov 20% alokáciou do zlata (na úkor tradičného modelu 60:40). Goldman Sachs drží cieľovú cenu na konci roka 2026 na úrovni 4 900 USD za uncu.
Zlato prekonalo hornú hranicu svojho primárneho vzostupného kanála, čo naznačuje možné zrýchlenie tohto trendu. Cena kovu sa teraz pohybuje v rozpätí 5 % od psychologickej hranice 5 000 USD. Zdroj: xStation5
Striebro
-
Striebro nadobudlo v roku 2025 nový strategický význam po tom, čo ho USGS oficiálne zaradil medzi kritické nerasty. Naďalej zostáva kľúčovým prvkom moderných priemyselných aplikácií, vrátane fotovoltiky (PV), elektromobility a dátových centier poháňaných umelou inteligenciou. Aj keď sa tempo rastu dopytu po PV technológiách môže v roku 2026 spomaliť, očakáva sa mierny medziročný nárast.
-
Špekulácie o fyzickom nedostatku striebra sa stupňujú. Hoci fyzické dodávky mierne vzrástli, väčšina zásob zostáva v skladoch búrz (najmä COMEX), pričom pohyby sú väčšinou spojené s rolovaním kontraktov a rebalansovaním komoditných indexov. Akútne problémy s dostupnosťou sa objavujú v Londýne a najmä v Šanghaji.
- Burza Shanghai Gold Exchange aktuálne vykazuje backwardáciu – teda situáciu, kde sú spotové ceny vyššie než ceny futures, čo potvrdzuje skutočný fyzický deficit. Ceny v Číne už prekročili 100 USD za uncu, čo predstavuje prémiu 10–12 USD oproti COMEX-u.
Keďže striebro dosahuje rekordné hodnoty, ceny na burze COMEX sa približujú k úrovni 100 USD, pričom na dosiahnutie tohto míľnika stačí len 5 % pohyb. Krátkodobá podpora je stanovená na úrovni 87 USD. Zdroj: xStation5
Kakao
- Správy zo západnej Afriky naznačujú odolnú zberovú sezónu. Dodávky od 1. októbra do 11. januára dosiahli 1,13 milióna ton, v porovnaní s 1,16 milióna ton v rovnakom období minulého roka.
- Rastú aj očakávania v Ekvádore, kde by produkcia mohla vzrásť na 570–600 tisíc ton, čo by mohlo krajinu zaradiť na druhé miesto medzi najväčšími svetovými producentmi kakaa.
- Údaje o spracovaní (grindings), ktoré slúžia ako indikátor dopytu, ponúkajú zmiešaný obraz:
-
Ázia: pokles o 4,8 % y/y (lepší ako očakávaný prepad o -12 %)
-
USA: rast o 0,3 % y/y (údaje však môžu byť skreslené započítaním dvoch nových spracovateľov)
-
Európa: pokles o 8,3 % y/y na 304 500 ton, čo je výrazne horšie než odhadovaných -3 % a predstavuje najslabšie štvrté štvrťrok za minimálne posledných 12 rokov
-
Ceny sa po predĺženom víkende v USA otvorili pod hranicou 5 000 USD. Nepriaznivé údaje o dopyte v Európe pravdepodobne vyvolali realizáciu ziskov z krátkych pozícií. Čisté pozície sa vrátili na najnižšiu úroveň od roku 2022. Hoci to môže slúžiť ako kontrariánsky signál, trvalé oživenie by pravdepodobne vyžadovalo nové dôkazy o obmedzeniach na strane ponuky. Zdroj: xStation5
