Goldman Sachs: Zmiešané výsledky tlmia reakciu na silný štvrťrok

Goldman Sachs vstúpila do roku 2026 veľmi silným štvrťrokom a výrazne prekonala trhové očakávania na úrovni tržieb, zisku aj ziskovosti. Výsledky ukazujú na jasné oživenie aktivity na kapitálových trhoch, najmä v oblasti fúzií a akvizícií a emisií akcií a dlhopisov, spolu s veľmi silnými podmienkami v obchodovaní s akciami. Správa zároveň odhaľuje výraznú nevyváženosť medzi segmentmi, kde veľmi silné akcie a investičné bankovníctvo kontrastujú so slabším výkonom segmentu FICC. Prevádzkové náklady mierne vzrástli, zatiaľ čo kapitálový ukazovateľ CET1 zaostal za očakávaniami trhu.
Napriek solídnym fundamentom zostáva reakcia trhu opatrná. V predobchodnej fáze akcie strácali približne 3 % oproti predchádzajúcemu záveru, čo naznačuje, že investori výsledky neprijali jednoznačne pozitívne a zameriavajú sa na slabšie časti reportu, predovšetkým na FICC a ukazovateľ CET1.
Kľúčové finančné výsledky
- Čisté tržby: 17,23 miliardy USD (+14 % medziročne)
- Zisk na akciu (EPS): 17,55 USD (očakávanie: 16,34 USD)
- Návratnosť vlastného kapitálu (ROE): 19,8 %
- Návratnosť hmotného vlastného kapitálu (ROTE): 21,3 %
- Global Banking & Markets: 12,74 miliardy USD (+19 % medziročne)
- Tržby z obchodovania s akciami: 5,33 miliardy USD (nad očakávaniami)
- Tržby z obchodovania FICC: 4,01 miliardy USD (pod očakávaniami)
- Tržby z investičného bankovníctva: 2,84 miliardy USD
- Poradenstvo: 1,49 miliardy USD
- Vklady: 561 miliárd USD
- Ukazovateľ CET1: 12,5 %
- Prevádzkové náklady: 10,43 miliardy USD
Finančná výkonnosť a ziskovosť
Najdôležitejším údajom štvrťroka sú čisté tržby vo výške 17,23 miliardy USD, ktoré odrážajú rozsah aktivít aj silný medziročný rast. To potvrdzuje, že banka efektívne ťaží z priaznivých trhových podmienok a udržiava vysokú aktivitu v kľúčových segmentoch.
EPS na úrovni 17,55 USD ukazuje, že rast tržieb sa priamo premietol do vyššej ziskovosti, čo je pri investičných bankách obzvlášť dôležité, pretože práve prevod tržieb do zisku patrí medzi hlavné ukazovatele výkonnosti.
ROE blízko 20 % a ROTE nad 21 % potvrdzujú mimoriadne silnú kapitálovú ziskovosť, ktorá zostáva jednou z hlavných konkurenčných výhod Goldman Sachs.
Obchodovanie s akciami
Tržby z obchodovania s akciami dosiahli 5,33 miliardy USD a výrazne prekonali očakávania trhu. Odráža to silnú aktivitu inštitucionálnych klientov a priaznivé trhové podmienky vrátane zvýšenej volatility a silných kapitálových tokov.
Tento segment bol jedným z hlavných motorov pozitívneho prekvapenia za štvrťrok a potvrdzuje silnú pozíciu Goldman Sachs v globálnom obchodovaní s akciami aj jej schopnosť generovať vysoké tržby v prostredí risk-on.
FICC — čo to je a prečo zaostal
FICC znamená Fixed Income, Currencies and Commodities, teda obchodovanie s dlhopismi, menami a komoditami. Ide o kľúčový segment investičného bankovníctva, ktorý generuje tržby z volatility úrokových sadzieb, pohybov mien a zaisťovacej aktivity klientov.
Tržby segmentu FICC dosiahli 4,01 miliardy USD oproti očakávaniu 4,87 miliardy USD, čo predstavuje jasné sklamanie. Slabší výsledok naznačuje menej priaznivé podmienky na trhoch s dlhopismi a FX a tiež nižšiu aktivitu klientov v sadzbách a kreditných derivátoch.
Rozdiel medzi silnými akciami a slabším FICC ukazuje na veľmi nerovnomerné trhové podmienky, ktoré jednoznačne viac priali akciovej expozícii než stratégiám vo fixne úročených aktívach.
Investičné bankovníctvo
Segment Global Banking & Markets vygeneroval tržby 12,74 miliardy USD, čo predstavuje rast o 19 % medziročne a zároveň výsledok nad očakávaniami.
Najvýraznejším segmentom bolo poradenstvo, ktoré vzrástlo o 89 % medziročne na 1,49 miliardy USD. To signalizuje jasné oživenie aktivity v oblasti M&A a zlepšujúci sa sentiment medzi firmami aj investormi.
Solidné boli aj výsledky v oblasti upisovania, čo ukazuje na vyššiu aktivitu pri emisiách akcií a dlhopisov a na postupné znovuotvorenie kapitálových trhov.
Náklady a riziko
Prevádzkové náklady dosiahli 10,43 miliardy USD, mierne nad očakávaniami, čo naznačuje stredný tlak na náklady pri súčasnom raste obchodnej aktivity.
Náklady na odmeňovanie boli mierne pod odhadmi, čo čiastočne kompenzovalo vyššie ostatné prevádzkové náklady. Opravné položky ku stratám z úverov dosiahli 315 miliónov USD, čo odráža opatrný prístup ku kreditnému riziku a konzervatívne makroekonomické predpoklady.
Kapitál a súvaha
Kapitálová pozícia zostáva stabilná, no ukazovateľ CET1 na úrovni 12,5 % zaostal za očakávaniami. To môže krátkodobo obmedziť kapitálovú flexibilitu vrátane schopnosti spätného odkupu akcií.
Vklady vzrástli na 561 miliárd USD, teda o 12 % medzikvartálne, zatiaľ čo aktíva v správe dosiahli 3,65 bilióna USD, čo predstavuje rast o 15 % medziročne. Čistý prílev vo výške 62 miliárd USD ďalej posilňuje franšízu správy majetku a zvyšuje podiel stabilných príjmov z poplatkov.
Kľúčové riziká
Hlavným rizikom zostáva vysoká cyklickosť ziskov a silná závislosť od trhových podmienok. Výsledky FICC ukazujú, že nie všetky segmenty ťažia zo zlepšujúceho sa sentimentu rovnako. Slabší ukazovateľ CET1 navyše môže obmedziť kapitálovú flexibilitu. Relatívne vysoká nákladová základňa tiež zvyšuje tlak na marže v menej priaznivom trhovom prostredí.
Príležitosti a pozitívne faktory
Kľúčovou príležitosťou zostáva pokračujúce oživenie aktivity v oblasti M&A, ktoré je už viditeľné v silnom raste tržieb z poradenstva. Priaznivé podmienky na akciových trhoch zároveň podporujú obchodovanie aj upisovanie.
Vyššie ceny ropy môžu navyše zvyšovať tlak na infláciu, a tým aj pravdepodobnosť, že Fed ponechá úrokové sadzby na vyššej úrovni dlhšie. Takýto scenár by mohol v ďalších štvrťrokoch podporovať zisky investičných bánk prostredníctvom vyšších čistých úrokových výnosov a vyššej aktivity na trhoch sadzieb a FX.
Výhlaď
V nasledujúcich štvrťrokoch bude kľúčové udržať tempo v investičnom bankovníctve a obchodovaní s akciami. Ak trhové podmienky zostanú priaznivé a aktivita v M&A bude pokračovať, môže si Goldman Sachs udržať silnú výkonnosť.
FICC zostáva hlavnou premennou a akékoľvek oživenie v tomto segmente by mohlo výrazne zlepšiť štruktúru tržieb. Dôležitými oblasťami zostanú aj disciplína v nákladoch a vývoj ukazovateľa CET1, najmä v kontexte politiky návratnosti kapitálu.
Kľúčové závery
1. štvrťrok 2026 bol pre Goldman Sachs jednoznačne pozitívny. Výsledky ťahalo veľmi silné obchodovanie s akciami a výrazné oživenie investičného bankovníctva, najmä v oblasti poradenstva. Slabší výkon segmentu FICC a vyššie náklady nemenia celkovo pozitívny obraz spoločnosti, ktorá zostáva jedným z hlavných príjemcov zlepšujúcej sa aktivity na kapitálových trhoch.
Zdroj: xStation5
