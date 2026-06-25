Graf dňa: AUDUSD klesá napriek silným dátam z Austrálie 🚩 Skok volatility?

Austrálský trh práce preukázal väčšiu odolnosť, ako trh očakával: miera nezamestnanosti klesla na 4,4 % z päťročného maxima na úrovni 4,5 % a zamestnanosť vzrástla o 40,3 tis. osôb oproti prognóze predpokladajúcej rast o približne 30 tis. Zároveň údaje o výdavkoch domácností prekvapili výrazne pozitívne, keď v máji vzrástli o 1,3 %, zatiaľ čo konsenzus počítal s rastom iba o 0,5 %. Pre investorov je najdôležitejšie to, že kombinácia silného trhu práce, odolných spotrebiteľov a zvýšenej inflácie komplikuje scenár rýchleho uvoľnenia politiky zo strany Reserve Bank of Australia. Peňažný trh naďalej oceňuje asi 80 % pravdepodobnosť zachovania úrokových sadzieb v auguste, no po najnovších dátach sa argumenty v prospech ďalšieho zvýšenia zosilneli. Pre austrálsky dolár to znamená potenciálnu podporu zo strany relatívne jastrabieho RBA, hoci konečný smer AUD bude závisieť od ďalších inflačných dát a dát z trhu práce.
Trh práce: Na titulkoch silná správa
Najnovšie údaje Australian Bureau of Statistics ukázali, že miera nezamestnanosti klesla na 4,4 %, po predchádzajúcom vzraste na 4,5 %, čo bol najvyšší level za päť rokov. Ide o dôležitý signál, keďže trh skôr očakával stabilizáciu nezamestnanosti na úrovni 4,5 %. Zamestnanosť vzrástla o 40,3 tis. osôb, čo bol výsledok lepší, ako predpovedali analytici. Zároveň počet osôb, ktoré prišli o prácu, dosiahol 18,3 tis., čo ukazuje, že bilancia trhu práce zostala kladná.
ABS uviedol, že v máji sa znížil problém osôb čakajúcich na nástup do práce. To pomohlo zvýšiť zamestnanosť a zároveň znížiť mieru nezamestnanosti. Menej priaznivým prvkom správy bol pokles počtu odpracovaných hodín o 1,1 %. Podľa ABS to bolo z veľkej časti spôsobené čerpaním dovoleniek, ktoré časť Austrálčanov nevyčerpala v apríli.
Na prvý pohľad správa z trhu práce vyzerá silne: nezamestnanosť klesá, zamestnanosť rastie a spotrebitelia opäť viac míňajú. Ide o súbor dát, ktorý zvyčajne podporuje menu a výnosy dlhopisov. Počet odpracovaných hodín však klesol o 1,1 % a časť ekonómov upozorňuje, že rast zamestnanosti v posledných štvrťrokoch bol menej dynamický, ako naznačuje jednotlivý mesačný odčítok. Trh práce môže byť blízko prelomového bodu, no ešte ho nedosiahol. Pre RBA je najdôležitejšie to, že dáta neposkytujú dostatočný komfort na to, aby hovoril o trvalом ochladzovaní ekonomiky.
RBA má problém: Ekonomika sa neochladzuje dostatočne rýchlo
Reserve Bank of Australia má dvojitý mandát: udržiavať infláciu v rozsahu 2–3 % a zároveň podporovať plnú zamestnanosť. Najnovšie dáta však ukazujú ekonomiku, ktorá zostáva stále príliš odolná, aby mohol centrálna banka pohodlne prejsť k mäkšej rétorike. Kľúčové budú ďalšie dáta za jún: inflácia a trh práce. Práve tieto budú poslednou veľkou sadou informácií pred augustovým zasadnutím centrálnej banky.
RBA nedávno udržal sadzbu hotovostných operácií na úrovni 4,35 %, po predchádzajúcich troch zvýšeniach o 25 bázických bodov v roku 2026. Od začiatku roka sadzba vzrástla z 3,60 % na 4,35 %. Pre trh to znamená, že augustové zasadnutie RBA zostáva otvorené. Money markets naďalej naznačujú asi 80 % šancu na pauzu, no silný trh práce a oživenie spotreby znižujú komfort takéhoto rozhodnutia.
Inflácia zostáva hlavným rizikom
Inflácia CPI v Austrálii klesla v máji na 4,0 % r/r zo 4,2 % r/r v apríli. Na prvý pohľad to vyzerá ako pozitívny signál pre RBA. Problém spočíva v tom, že pokles inflácie bol z veľkej časti spojený s dočasným znížením spotrebnej dane na pohonné hmoty zo strany vlády. Ceny pohonných hmôt klesli v máji o 11,9 %, po predchádzajúcom poklese o 7,0 % v apríli. Dôležitejší ukazovateľ jadrovej inflácie pre RBA, teda trimmed mean inflation, vzrástol na 3,6 % z 3,4 %. To ukazuje, že cenový tlak po vylúčení najvolatilnejších komponentov zostáva pretrvávajúci. Pre traderov je to kľúčový prvok skladačky. Ak jadrová inflácia nezačne výraznejšie klesať, RBA môže byť nútený udržať jastrabiu komunikáciu alebo dokonca pristúpiť k ďalšiemu zvýšeniu sadzieb.
Výdavky domácností rastú
Dôležitým prvkom balíka dát bol rast výdavkov domácností o 1,3 % v máji. Ide o výrazné oživenie po poklesoch o 1,1 % v apríli a 1,7 % v marci. Odčítok výrazne prekonal prognózu na úrovni 0,5 %, čo naznačuje, že austrálsky spotrebiteľ zostáva odolný napriek vysokým životným nákladom, vyšším účtom za energiu a rastúcim nákladom na obsluhu hypoték.
Výsledok bol čiastočne podopretý normalizáciou vrátenia peňazí za letenky po predchádzajúcich narušeniach súvisiacich s konfliktom na Blízkom východe. To však nemení širší obraz: výdavky domácností zatiaľ nevykazujú prudký prepad. Pre RBA je to problém. Silný trh práce udržuje príjmy domácností, čo môže udržiavať spotrebu a sťažovať návrat inflácie k cieľu.
Hypotekárni dlžníci pod tlakom
Od začiatku roka 2026 sadzba hotovostných operácií RBA vzrástla z 3,60 % na 4,35 %. Tri zvýšenia o 25 bázických bodov pridali k mesačnej splátke priemernej hypotéky vo výške asi 736 tis. AUD zhruba 342 AUD.
V ročnom vyjadrení to predstavuje dodatočný náklad okolo 4 128 AUD. Keby sa RBA rozhodol pre štvrté zvýšenie, priemerná mesačná splátka by podľa Compare the Market vzrástla o ďalších 114 AUD.
Spolu s predchádzajúcimi zvýšeniami by ročný nárast nákladov na obsluhu úveru mohol dosiahnuť okolo 5 472 AUD. To je dôležité pre investorov, keďže sektor domácností je jedným z kľúčových kanálov transmisie menovej politiky v Austrálii.
Paradox spočíva v tom, že napriek tlaku na dlžníkov dáta o výdavkoch zatiaľ nevykazujú výrazné oslabenie dopytu. To zvyšuje riziko, že RBA vyhodnotí ekonomiku ako stále príliš odolnú.
Nedostatok pracovníkov naďalej viditeľný
Napriek vysokej migrácii austrálske firmy naďalej hlásia problémy s nábором pracovníkov. Podľa dát ABS počet voľných pracovných miest zostáva o 45 % nad predpandemickými úrovňami a päť rokov sa drží nad hranicou 325 tis. Najväčšie napätie je vidieť v zdravotníctve a sociálnej pomoci, kde sú voľné miesta o 90 % vyššie ako pred pandémiou. V spracovateľskom priemysle sú vyššie o 78 %, v sektore energetiky, plynu, vody a odpadov o 76 % a v ťažobnom priemysle o 58 %.
Z pohľadu mzdovej inflácie je to dôležité. Ak firmy naďalej súperia o pracovníkov, tlak na mzdy môže pretrvávať dlhšie, aj pri slabšom hospodárskom raste. Pre RBA to znamená, že trh práce môže zostať príliš napätý na to, aby sa jadrová inflácia rýchlo vrátila k cieľu. Pre investorov to zasa znamená väčšie riziko zachovania reštriktívnej menovej politiky.
Význam pre austrálsky dolár – Graf AUDUSD
Dáta z trhu práce sú v zásade pozitívne pre AUD, keďže posilňujú scenár vyšších úrokových sadzieb po dlhší čas. Silnejšia zamestnanosť, nižšia nezamestnanosť a odolná spotreba zužujú priestor pre RBA na rýchle uvoľnenie politiky. Pre páry ako AUD/USD, AUD/JPY či EUR/AUD bude najdôležitejšie to, či trh začne presúvať ocenenia z pauzy smerom k zvýšeniu. Ak začne rásť pravdepodobnosť pohybu nahor, AUD môže získať podporu z kanála úrokových sadzieb.
Zároveň austrálska mena zostáva citlivá na globálny sentiment, ceny komodít a dáta z Číny. Lokálne dáta preto môžu podporovať AUD, no nezaručujú trvalý rastový trend, ak globálne riziko začne zaťažovať procyklické meny. Najdôležitejší záver pre investorov je jednoduchý: správa z trhu práce znížila šance na rýchly holubičí obrat RBA a zvýšila váhu najbližšieho inflačného odčítku.
Pri pohľade na graf vidíme, že pár sa prepadol pod EMA200 (červená línia), čo od apríla 2025 vytváralo prevažne prostredie priaznivé pre odrazy. Otázkou je, či tentokrát pokles prinesie trvalejší zvrat trendu, alebo sa ukáže ako korekcia podobná predchádzajúcim – no s väčším dosahom. Dôležitá podpora sa nachádza v blízkosti 0.67 (price action – lokálne minimá z marca), a potenciálne kľúčový odpor predstavuje priemer EMA200 pri 0.70.
Zdroj: xStation5
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