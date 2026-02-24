Graf dňa 🚩 Bitcoin oslabuje o 50 % od historického maxima

Bitcoin za posledný mesiac klesol takmer o 30 % a pokles z historického maxima blízko 126 000 USD teraz dosiahol približne 50 %. Oprávňuje technická konfigurácia optimizmus ohľadom potenciálneho oživenia? Posledný býčí impulz sa nepodarilo udržať a cena čelila silnému predajnému tlaku okolo 72 300 USD po tom, čo odrazila približne 20 % od lokálneho minima.
- Predajcovia rýchlo získali späť kontrolu, čo vyvolalo niekoľkodňové konsolidačné rozpätie medzi 65 000 a 71 000 USD. V priebehu času toto rozpätie vytvorilo dve postupne nižšie maximá a konsolidácia nakoniec skončila ďalším medvedím pohybom, ktorý stiahol BTC späť k úrovni 63 000 USD. V dôsledku toho sa bitcoin dnes obchoduje len o 5 % nad nedávnym lokálnym minimom.
- Ak predchádzajúci klesajúci impulz z októbra, po ktorom nasledovala týždňová konsolidácia, slúži ako vzor, môžeme predpokladať, že horná hranica súčasného korekčného pohybu sa môže opäť zosúladiť s 38,2 % Fibonacciho retracementom. To by znamenalo, že BTC by sa mohol ešte odraziť smerom k približne 74 300 USD, než dosiahne „rozhodujúci“ moment.
- To by predstavovalo nárast o takmer 20 % oproti súčasným úrovňam. Pri pohľade späť na prelom novembra a decembra 2025 môžeme tiež vidieť, že cena dvakrát klesla späť k miestnemu minimu korekcie (vtedy okolo 80 000 USD). To naznačuje, že nie je zaručené, že súčasný pokles musí okamžite prejsť do ďalšieho trvalého medvedieho impulzu, ktorý by mohol potenciálne stlačiť ceny pod 60 000 USD.
Celkovo sa zdá, že fáza konsolidácie môže trvať dlhšie. Potenciálnym spúšťačom ďalšieho výpredaja by mohla byť obnovená slabosť na Wall Street a opätovné posilnenie amerického dolára – hoci tento trend sa stále zdá byť v relatívne ranom a neistom štádiu.
Bitcoin (D1)
Zdroj: xStation5
