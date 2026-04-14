Graf dňa: Bitcoin rastie k úrovni 75 tisíc USD, keďže americký dolár oslabuje 📈 (14.04.2026)

Návrat Bitcoinu nad 74 000 USD vyzerá ako skutočná relief rally, no investori by ho zatiaľ nemali považovať za potvrdený breakout. To, čo teraz sledujeme, je širší návrat rizikového apetítu, podporený miernejším geopolitickým tónom okolo Iránu a Hormuzského prielivu. Tento posun stačil na to, aby sa kapitál vrátil späť do kryptomien, akcií aj ďalších aktív s vyššou betou. Trh však stále zostáva silne závislý od headlineov, takže oživenie pôsobí konštruktívne, no zatiaľ nie je úplne zabezpečené.
Štruktúra trhu: široko založené oživenie, nielen Bitcoin
- Bitcoin dnes rastie o 1,7 % na 74 500 USD po predchádzajúcom poklese k úrovni 70 600 USD, čo ukazuje na pomerne silný obrat.
- Tento rast nie je len príbehom kryptomien. Oživili sa aj americké akcie a ďalšie rizikové aktíva, čo potvrdzuje širší makroekonomický charakter tohto pohybu.
- Na raste viedlo Ethereum s výkonom +7,9 % na 2 365 USD, zatiaľ čo XRP pridáva +3,2 %, Solana +4,9 % a GMCI 30 rovnako +4,9 %, čo ukazuje na široko rozložený rizikový apetít.
- Pohyb potvrdili aj kryptomenové akcie, keď Circle rastie o 12 %, Bullish o 7,5 % a Coinbase o 3,9 %.
Makro faktor: geopolitika a ropa zmierňujú tlak
- Kľúčovým katalyzátorom bolo čiastočné odznenie geopolitického rizika po signáloch o pokroku v rokovaniach medzi USA a Iránom.
- Trhy reagovali na predstavu, že opätovné otvorenie Hormuzského prielivu môže byť stále dosiahnuteľné.
- To je dôležité, pretože Hormuz ovplyvňuje ropu, inflačné očakávania aj globálny rizikový sentiment.
- Ropa klesla, čo zmiernilo makroekonomický tlak a podporilo rizikové aktíva.
Na čom bude záležať ďalej: toky, úrovne a riziká
- Prílev kapitálu do ETF a akumulácia zo strany veľkých hráčov zostávajú kľúčové pre stabilizáciu trhu a podporu súčasného oživenia.
- Úroveň 70 000 USD predstavuje kľúčový support, ktorý určuje, či súčasná štruktúra zostane zachovaná.
- Pásmo 72 000–75 000 USD je hlavná rezistentná zóna. Udržanie nad ňou by posilnilo býčí scenár.
- Medzi rastové faktory patria zlepšujúce sa makro prostredie, klesajúca ropa, silné toky kapitálu a pozitívne momentum naprieč triedami aktív.
- Medzi riziká naopak patrí absencia finálneho geopolitického riešenia a vysoká citlivosť trhu na nové titulky.
- Investori by mali pozorne sledovať dominanciu Bitcoinu, signály z Fedu, makrodáta a energetické trhy, ktoré môžu potvrdiť pokračovanie rastu alebo naopak obrat.
- Momentum sa vrátilo a oživenie má široký základ, no kým sa makro prostredie nestabilizuje, zostáva tento trh skôr krehký a riadený udalosťami než čistým pokračovaním trendu.
Bitcoin (graf D1)
Pri pohľade na graf Bitcoinu vidíme geometrickú štruktúru 1:1, čo znamená, že úroveň 75–76 tisíc USD môže byť pre oživenie kľúčová. Odmietnutie tejto oblasti by naopak mohlo viesť k ďalšej likvidácii long pozícií a k výpredaju aj pod 60 000 USD.
Zdroj: xStation5
