Graf dňa 📈Bitcoin sa odráža nad 76 tis. USD a snaží sa otočiť trend (21.04.2026)

V utorok sa Bitcoin vrátil nad hranicu 76 000 USD a snaží sa obnoviť svoje nedávne býčie momentum v prostredí zlepšujúceho sa sentimentu na akciových trhoch. Ochota podstupovať riziko vzrástla spolu s nádejami na posun v rokovaniach medzi USA a Iránom, čo podporilo dopyt po viac špekulatívnych aktívach.
- Investori sa sústreďujú na nadchádzajúce rokovania medzi USA a Iránom v Islamabade, ktoré sú naplánované pred stredajším termínom prímeria. Očakávania diplomatického posunu pomohli podporiť celkový sentiment na trhoch.
- Rast Bitcoinu zároveň nadväzuje na rally z minulého týždňa na Wall Street, kde hlavné akciové indexy rástli vďaka zmierneniu geopolitických obáv a sile technologických akcií.
- Trh s BTC už niekoľko mesiacov vykazuje opakujúci sa vzorec: po raste často prichádzajú rýchle korekcie. To ukazuje na trh, ktorý má schopnosť rásť, no má problémy udržať momentum po dosiahnutí kľúčových rezistenčných úrovní.
- Bitcoin podporuje aj pokračujúci inštitucionálny záujem a stabilné prítoky kapitálu do investičných produktov naviazaných na digitálne aktíva.
- Podľa analytikov IG volatilitu trhu ovplyvňuje aj aktivita takzvaných whales. Veľkí držitelia počas poklesov Bitcoin prikupovali, čím pomáhali obmedzovať tlak na pokles.
- Pozornosť trhu sa teraz obracia aj na potvrdzovacie vypočutie Kevina Warsha, kandidáta prezidenta Donalda Trumpa na post predsedu Fedu. Utorkové vypočutie v Senáte je pozorne sledované pre signály o budúcej politike úrokových sadzieb.
- Vo svojom pondelkovom prejave Warsh zdôraznil význam nezávislosti centrálnej banky, zároveň však uviedol, že by sa Fed mal „držať svojej úlohy“ a sústrediť sa predovšetkým na menovú politiku, nie na širšie ekonomické alebo politické ciele.
- Popri úrokových sadzbách investori vyhodnocujú aj Warshove názory na finančný dohľad, pretože jeho prístup k regulácii a trhovej štruktúre môže ovplyvniť dlhodobý vývoj digitálnych aktív v USA.
Bitcoin (D1 interval)
Pohyb nad 76 000 USD zvýšil nádej, že by mohol pokračovať uptrend, pričom Bitcoin by mohol otestovať pásmo 82 000 až 83 000 USD, kde sa nachádza EMA 200 (červená línia) — úroveň, ktorá sa zmenila z podpory na rezistenciu a od októbra 2025 ju trh nedokázal prekonať. Naopak pokles pod EMA 50 (oranžová línia), teda približne k 75 000 USD, by mohol signalizovať návrat k medvediemu trendu a vyberaniu ziskov, s možnosťou výraznejšieho poklesu smerom k úrovni 60 000 USD.
Zdroj: xStation5
Zhrnutie trhov: Nádej na obnovenie rokovaní medzi USA a Iránom zlepšuje sentiment ⚡
Ropná nervozita v Ázii silnie 🛢️
Veľký obrat na Wall Street: J.P. Morgan výrazne zvýšila výhlaď pre S&P 500 📈
Ekonomický kalendár: V centre makro pozornosti sú nemecký ZEW a americké maloobchodné tržby 🔎
