Graf dňa: CHN.cash (07.01.2026) – Rastu Číny došiel dych 📉

Futures na index HSCEI klesajú o 1,1 %, keďže ochota podstupovať riziko prudko klesá. Očakávanie kľúčových údajov z amerického trhu práce vyvoláva opatrnosť na celom svete, pričom geopolitické napätie ďalej zvyšuje tlak na ázijské indexy.
CHN.cash sa obchoduje pod úrovňou 50 % Fibonacciho retracementu poslednej klesajúcej vlny, no výpredaj sa zastavil v blízkosti 100-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA100; tmavofialová). Udržanie sa nad touto úrovňou bude kľúčové pre pokračovanie odrazu, ktorý sa začal na prelome rokov 2025–2026. Modrá čiara zobrazuje futures na index Nikkei 225, ktorý je rovnako pod tlakom kvôli krokom Pekingu.
Zdroj: xStation5
Čo dnes tlačí na CHN.cash?
- Čína zastavila vývoz vybraných kovov vzácnych zemín a tovarov dvojitého použitia do Japonska, odvolávajúc sa na národnú bezpečnosť po vyjadreniach japonskej premiérky Sanae Takaichi o Taiwane. Obmedzenia nadobudli platnosť okamžite a môžu narušiť dodávateľské reťazce v kľúčových sektoroch ako elektronika, letectvo a obrana. Peking zároveň spustil antidumpingové vyšetrovanie voči japonským chemikáliám používaným pri výrobe polovodičov.
- Rozhodnutie Pekingu otriaslo náladou v celom regióne. Čínske vzácne zeminy tvorili v roku 2024 približne 63 % japonského dovozu, a obmedzenia môžu vážne narušiť produkciu v sektoroch ako elektronika, automobilový priemysel a obrana. Pre čínske firmy to znamená stratu významného zákazníckeho segmentu, zatiaľ čo investori čelia narastajúcej neistote v dodávateľských reťazcoch a tlaku na ceny strategických komponentov.
- Na CHN.cash negatívne vplýva aj útlm AI optimismu. Ochota riskovať zreteľne klesá, keďže investori sa pripravujú na kľúčové dáta z amerického trhu práce, ktoré budú dôležité pre ďalšiu politiku Fedu v nasledujúcich mesiacoch. Očakávania pred piatkovou správou NFP sú pomerne vysoké – trh predpokladá stabilizáciu trhu práce a ďalší rast zamestnanosti po mesiacoch zmiešaných údajov. Dnešné zverejnenie dát ADP a JOLTS by podľa konsenzu malo potvrdiť stabilný vývoj zamestnanosti, hoci dopyt po nových zamestnancoch zostáva slabý.
