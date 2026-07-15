Graf dňa: Čo bude ďalej s najsilnejšou menou júla? 🥝 (15. 7. 2026)

Turbulentný začiatok júla z geopolitického hľadiska priniesol posilnenie komoditných mien (medzi ktoré patrí aj nórska koruna). Na čele rebríčka G10 sa však nachádza – čo môže niektorých prekvapiť – novozélandský dolár. Mena sa za posledné dva týždne posilnila o takmer 2,5 % voči americkému doláru.
Čo stojí za tak výrazným pohybom?
Ako to býva zvyčajne, rozhodujúcu úlohu zohrala centrálna banka. 8. júla Reserve Bank of New Zealand zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na úroveň 2,5 %. Išlo o prvé zvýšenie sadzieb na Novom Zélande za viac ako tri roky.
Kľúčová však nebola ani tak samotná rozhodnutie o zvýšení (ktoré trhy z veľkej časti už ocenili), ale sprievodná komunikácia banky.
- Rozhodnutie prijal výbor jednohlasne. Na predchádzajúcom zasadnutí v máji došlo k rozdeleniu hlasov 3-3 a misku váh naklonila až nová guvernérka Anna Breman.
- Hlavný ekonóm RBNZ Paul Conway výrazne upozornil na proinflačné riziká vyplývajúce z eskalácie napätia na Blízkom východe.
- Banka v komuniké uviedla, že „hoci ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb sa javí pravdepodobné na nadchádzajúcich zasadnutiach, jeho načasovanie je vysoko neisté".
- Výskumy RBNZ naznačujú, že po dlhom období zvýšenej inflácie sú novozélandské firmy oveľa ochotnejšie okamžite prenášať náklady na spotrebiteľov a menej ochotné znižovať ceny, keď náklady klesajú.
Výsledkom je, že základný trhový scenár počíta s ďalším zvýšením už v septembri a ďalším pohybom nahor v októbri alebo decembri. To by posunulo hlavnú úrokovú sadzbu (cash rate) na úroveň 3 %, ktorú banka v súčasnosti označuje za neutrálnu.
Čo nás čaká?
Do septembra je ešte dosť času.
- Medzitým bude zverejnená inflačná správa za Q2. Konsenzus predpokladá výrazný rast hlavného ukazovateľa, najpravdepodobnejšie na úroveň okolo 4 %.
- Po tom, čo index PMI pre výrobný sektor vzrástol na najvyššiu úroveň od roku 2021 (59,7), môžu byť obzvlášť zaujímavé údaje o priemyselnej výrobe.
Nemalý význam budú mať aj údaje z Číny, najväčšieho obchodného partnera Nového Zélandu, ktorý absorbuje takmer 25 % celého vývozu krajiny (najmä mliečne výrobky, mäso, drevo a ovocie).
- Silnejšie hospodárske údaje z Ríše stredu zvyčajne znamenajú väčší dopyt po produktoch dovážaných z Nového Zélandu.
- V tomto kontexte príliš optimisticky nepôsobia dnes zverejnené údaje. Dynamika HDP klesla na najnižšiu úroveň od roku 2022 (+4,3 % medziročne).
- Ázijskému gigantovi ťaží kríza na trhu s nehnuteľnosťami, slabý domáci dopyt a pokles investícií (o 5,7 % medziročne v prvom polroku).
Kľúčová môže byť samozrejme aj samotná sila amerického dolára, ktorý vyčkáva na ďalšie správy z geopolitického frontu a na septembrové rozhodnutie FOMC.
- Trh zvýšenie sadzieb v podstate neočakáva, pozornosť sa teda sústredí na komunikáciu. Kevin Warsh zostáva enigmatický, nadchádzajúce tlačové konferencie tak môžu priťahovať mimoriadnu pozornosť.
Technická analýza
Graf 1: NZDUSD [D1] (08.07.2025 - 15.07.2026)
Zdroj: xStation, 15.07.2026
Pár NZDUSD vyrazil z klesajúceho trendu a v súčasnosti testuje kľúčové úrovne podpory. Kurz prelomil 50 % Fibonacciho retracement a nachádza sa v blízkosti 150-dňového kĺzavého priemeru. Rastúci momentum potvrdzuje aj indikátor MACD.
Index relatívnej sily RSI dosiahol hodnotu 63,4, čo svedčí o výraznej prevahe býkov na trhu, pričom zároveň naznačuje, že trh sa ešte nenachádza v pásme extrémného prekúpenia (nad úrovňou 70).
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