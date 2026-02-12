Graf dňa: DE40 prekonáva európske indexy 🇩🇪 📈 Silné tržby veľkých spoločností podporujú výrazné zisky 🚀

Futures na DAX (DE40) vstúpili do štvrtkového obchodovania so silným výkonom, keď posilnili o 1 % a prekonali všetky európske indexy (EU50: +0,25 %). Celkový trhový sentiment sa zlepšil po včerajšej silnej správe z trhu práce v USA, avšak mimoriadne zisky nemeckého blue chip indexu stoja najmä na poziskovej eufórii jeho najväčších titulov.
DE40 potvrdzuje silné býčie oživenie, keď prudko prekonal 24-dňový EMA a prerazil kľúčovú Fibonacciho rezistenciu na úrovni 61,8 % (25 125). RSI vzrástol na 58,8, momentum tak zostáva pozitívne a cieli na ďalšiu bariéru na úrovni 78,6 % retracementu (25 326). Udržanie nad zónou 25 000 je kľúčové pre opätovné otestovanie nedávnych maxím.
Zdroj: xStation5
Čo dnes poháňa DE40?
- Obnovenie rizikovej chuti: Globálne akciové indexy postupne korigovali straty po technologickom výpredaji z minulého týždňa, ktorý vyvolali zmiešané reakcie na rekordný CAPEX veľkých technologických spoločností a obavy z narušenia trhu v dôsledku AI. Po zverejnení masívnych investičných plánov firiem ako Alphabet a Amazon sa pozornosť presunula na dáta z trhu práce ako kľúčový test kondície americkej ekonomiky. Napriek slabému reportu ADP (22 tis. vs. 45 tis. očakávanie) priniesol včerajší report NFP výrazne pozitívne prekvapenie (130 tis. vs. 70 tis. očakávanie). To zmiernilo obavy z ochladzovania trhu práce a podporilo pozitívny sentiment.
- Siemens rastie vďaka dopytu po dátových centrách: Najhodnotnejšia nemecká spoločnosť posilňuje približne o 6,8 % po zvýšení celoročného výhlaďu EPS na 10,70–11,10 EUR. Zisk z priemyselnej činnosti v 1. štvrťroku vzrástol o 15 % na 2,9 mld. EUR, čím prekonal odhady. Tržby stúpli o 4 % na 19,14 mld. EUR a objednávky o 7 %. Rast bol podporený silným dopytom po AI dátových centrách, kde tržby vzrástli o viac než tretinu. To podporuje dôveru vo výhlaď pre aktuálny fiškálny rok.
- SAP zastavuje ďalší výpredaj: Európsky líder v oblasti softvéru tento rok stratil približne 15 %, najmä kvôli slabšiemu vývoju cloudových objednávok. Tým prišiel o pozíciu najväčšej nemeckej spoločnosti podľa trhovej kapitalizácie (zaostal za Siemens, približne 236,5 mld. EUR). Akcie sa však stabilizovali okolo 170 EUR a dnes rastú, napriek včerajšiemu poklesu o 5 % a počiatočným stratám na začiatku obchodovania.
- Deutsche Telekom rastie vďaka výsledkom v USA: Tretia najväčšia nemecká spoločnosť podľa trhovej kapitalizácie posilňuje približne o 2,8 % po silných výsledkoch svojej americkej dcérskej spoločnosti T-Mobile za 4. štvrťrok. Rast počtu zákazníkov (962 000 nových postpaid klientov, najviac medzi hlavnými americkými operátormi), silné tržby z prémiových balíčkov a dlhodobý výhlaď na roky 2026–2027 prevážili nad mierne slabším voľným cash flow. Inovácie v oblasti AI sietí a pokračujúce investície do 5G ďalej podporujú optimizmus aj napriek intenzívnemu konkurenčnému tlaku.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na indexy z rôznych krajín!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Denné zhrnutie: Deň bez vzrušenia na trhoch
Keď sa AI stáva rizikom
Sviatok v USA a Wall Street je zatvorený
Krypto správy: Klesne Bitcoin opäť? 🔍 Kryptomeny sa po výpredaji snažia stabilizovať
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.