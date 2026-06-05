Graf dňa: euro stratilo svoju výhodu. Prikloní NFP misky váh v prospech dolára?

Obchodovanie na EUR/USD pripomína preťahovanie lanom na okraji útesu, pričom jedna strana – eurozóna – náhle stráca pôdu pod nohami. Dnešné ráno prinieslo Európe tvrdý stret s realitou, zatiaľ čo nadchádzajúci report z amerického trhu práce môže napokon rozhodnúť, ktorá strana v tomto súboji získa prevahu.
Zdroj: xStation5
Čo hýbe EUR/USD?
NFP v centre pozornosti
Najdôležitejšou udalosťou dňa je zverejnenie údajov z amerického trhu práce. Report Non-Farm Payrolls (NFP) zostáva už niekoľko mesiacov jedným z kľúčových ukazovateľov Fed. Ponúka dôležitý pohľad na silu ekonomiky a základné mzdové tlaky.
Pre menový trh je význam týchto údajov veľmi vysoký. Silnejší než očakávaný výsledok by mohol znížiť očakávania budúceho znižovania sadzieb v USA, podporiť výnosy štátnych dlhopisov a posilniť americký dolár. Naopak slabšie dáta by zvýšili pravdepodobnosť uvoľnenejšieho postoja Fed, čo by mohlo zaťažiť dolár a podporiť EUR/USD.
V praxi by dnešné zverejnenie mohlo byť hlavným katalyzátorom trhových pohybov pred koncom týždňa.
Sklamanie z ekonomiky eurozóny
Investori zároveň venujú čoraz väčšiu pozornosť prichádzajúcim dátam z Európy. Finálny odhad HDP za prvý štvrťrok dopadol výrazne horšie, než sa čakalo. Ekonomika eurozóny medzikvartálne klesla o 0,2 %, zatiaľ čo trh očakával rast o 0,1 %. Medziročný údaj bol ešte väčším sklamaním, keď spomalil iba na 0,3 % oproti odhadu 0,8 %.
Také výrazné sklamanie naznačuje, že hospodárske oživenie regiónu zostáva oveľa krehkejšie, než sa predtým predpokladalo. Pre euro ide o nepriaznivý signál, pretože slabší rast môže obmedziť schopnosť Európskej centrálnej banky udržať reštriktívnu menovú politiku.
Spotrebitelia vysielajú varovné signály
Tlak na jednotnú menu posilnili aj nedávne dáta o maloobchodných tržbách, ktoré poukázali na slabšiu spotrebiteľskú aktivitu a zvýšili obavy zo spomaľujúcej ekonomickej dynamiky v eurozóne.
To je dôležité najmä preto, že spotreba domácností zostáva jedným z kľúčových pilierov ekonomického rastu. Ak budú spotrebitelia ďalej obmedzovať výdavky, bude čoraz ťažšie očakávať výraznejšie zrýchlenie ekonomickej aktivity v nasledujúcich štvrťrokoch. Trhy preto začínajú vyhodnocovať, či je slabosť v Európe iba dočasná, alebo či ide o znak hlbších štrukturálnych problémov.
Fed verzus ECB
Ďalšou kľúčovou témou zostáva rozdiel v očakávaniach menovej politiky na oboch stranách Atlantiku. Ešte pred niekoľkými mesiacmi sa investori sústredili najmä na načasovanie prvého zníženia sadzieb. Dnes sa pozornosť presúva k inej otázke: ktorá centrálna banka bude napokon nútená uvoľniť politiku agresívnejšie?
Ak si americká ekonomika udrží relatívnu odolnosť, zatiaľ čo európske dáta zostanú slabé, rozdiel v očakávaniach medzi Fed a Európskou centrálnou bankou môže opäť podporiť dolár. To zostáva jedným z najdôležitejších strednodobých faktorov pre EUR/USD.
Geopolitika a sentiment investorov
Ďalším zdrojom neistoty je pokračujúce geopolitické napätie na Blízkom východe. Trhy ďalej sledujú vývoj v oblasti Perzského zálivu a hodnotia jeho možný vplyv na ceny energií a globálne obchodné toky.
V obdobiach zvýšenej averzie k riziku má kapitál tendenciu smerovať k americkému doláru, ktorý zostáva jedným z hlavných svetových bezpečných aktív. Aj keď teda makroekonomické dáta neposkytnú jasný smerový signál, geopolitický vývoj môže doláru naďalej poskytovať základnú podporu.
Výhľad trhu
EUR/USD je aktuálne ťahaný niekoľkými protichodnými smermi. Na jednej strane investori čakajú na kľúčové dáta z amerického trhu práce, ktoré môžu výrazne zmeniť očakávania týkajúce sa budúcej politiky Fed. Na druhej strane čoraz slabšie ekonomické dáta z eurozóny zvyšujú obavy o rastové vyhliadky a výhľad politiky ECB.
Neistotu ďalej zvyšuje geopolitické prostredie, ktoré udržiava investorov opatrných naprieč globálnymi finančnými trhmi. V krátkodobom horizonte pravdepodobne zostane hlavným faktorom pre smer EUR/USD kombinácia makroekonomických dát a meniacich sa očakávaní týkajúcich sa centrálnych bánk.
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