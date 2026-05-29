Graf dňa: EURUSD čaká na nemecký CPI a reaguje na možnú zmenu politiky ECB (29.05.2026)

Dnes trhy dostanú predbežné inflačné údaje z kľúčových nemeckých spolkových krajín. Neskôr počas dňa bude nasledovať celonemecký údaj o inflácii (14:00 CET). Na pozadí rastúcich očakávaní ďalšieho zvýšenia sadzieb Európskej centrálnej banky sa pozornosť investorov prirodzene obracia k EURUSD. Ak sa ECB nakoniec rozhodne sadzby zvýšiť, euro by mohlo v krátkodobom horizonte profitovať. Centrálna banka by však riskovala ďalšie oslabenie ekonomickej aktivity výmenou za dodatočný pokrok v boji proti inflácii. Naopak rozhodnutie ponechať sadzby nezmenené, napriek tomu, že trhy sú o zvýšení takmer plne presvedčené, by mohlo euro oslabiť a zatlačiť na EURUSD, ktorý sa aktuálne obchoduje v zaujímavej technickej formácii.
Technická analýza (časový rámec D1)
Na dennom grafe zostáva EURUSD uväznený v strednodobom symetrickom trojuholníku. Ide o konsolidačnú formáciu, ktorá sa vyvíja od marca. Menový pár sa teraz obchoduje veľmi blízko vrcholu tejto formácie, čo naznačuje, že sa môže blížiť prerazenie a silnejší smerový pohyb.
Cena aktuálne osciluje okolo 50-dňového EMA (1,1695) a 200-dňového EMA (1,1670). Oba kĺzavé priemery sa obchodujú veľmi blízko seba, čo potvrdzuje absenciu jasného trendu a zdôrazňuje prechod trhu do vyváženého pásma. EURUSD zostáva mierne pod 50-dňovým EMA, ale nad 200-dňovým EMA, a udržiava tak všeobecne neutrálne technické nastavenie.
Horná hranica trojuholníka sa aktuálne nachádza okolo 1,1680–1,1700, zatiaľ čo kľúčový support leží blízko 1,1630–1,1650. Trh obe hranice viackrát rešpektoval. Aprílové a májové maximá opakovane narážali na rezistenciu, zatiaľ čo marcové a májové minimá vytvorili rastúcu supportnú líniu.
Z technického pohľadu prerazenia zo symetrických trojuholníkov často vedú k prudkým smerovým pohybom, najmä ak nastanú blízko vrcholu formácie.
MACD a RSI
MACD zostáva pod nulovou líniou, hoci histogram zreteľne znižuje negatívne hodnoty. To naznačuje:
Slabnúce medvedie momentum
Možný vznik býčieho signálu, ak línia MACD prekrižuje signálnu líniu smerom nahor
Zatiaľ nejde o definitívny nákupný signál, predajný tlak však zrejme slabne.
RSI sa medzitým pohybuje okolo 48, teda takmer presne v neutrálnom pásme. To ponecháva priestor tak pre prerazenie nahor, ako aj pre pohyb smerom nadol, bez toho, aby indikátor ukazoval na prekúpené alebo prepredané podmienky.
Kľúčové úrovne na sledovanie
Support:
- 1,1640–1,1650 – spodná hranica trojuholníka
- 1,1600
- 1,1540
Rezistencia:
- 1,1680–1,1700 – horná hranica trojuholníka
- 1,1760
- 1,1820–1,1850
Býčí scenár
Prerazenie nad 1,1700 sprevádzané denným zatvorením nad hornou hranicou trojuholníka by predstavovalo prvý významný signál obnoveného býčieho momenta. V takomto scenári by EURUSD mohol najprv cieliť na oblasť 1,1760 a následne prípadne znovu otestovať aprílové maximá blízko 1,1820–1,1850.
Medvedí scenár
Ak pár nedokáže prekonať rezistenciu a naopak prerazí pod support okolo 1,1640, riziko pohybu smerom k 1,1600 a následne 1,1540 by výrazne vzrástlo. Takéto prerazenie by zároveň podporoval aj fakt, že MACD zostáva pod nulovou líniou.
Záver
Z technického hľadiska sa EURUSD aktuálne nachádza v rovnovážnom bode. Najdôležitejším prvkom na grafe zostáva zužujúci sa symetrický trojuholník, ktorý ukazuje na blížiace sa prerazenie. Pokiaľ pár zostáva uväznený medzi 1,1640 a 1,1700, ani býci, ani medvede nemajú jasnú prevahu. Postupné slabnutie medvedieho momenta na MACD však mierne zvyšuje pravdepodobnosť pokusu o prerazenie smerom nahor v nadchádzajúcich seansách.
Zdroj: xStation5
