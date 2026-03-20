Graf dňa: EURUSD pod tlakom pre Fed, Perzský záliv a infláciu

Menový pár EURUSD zostáva pod tlakom a obchoduje sa okolo 1,157–1,1580 USD za euro. Dnešné pohyby sú ovplyvnené kombináciou menovej politiky, geopolitického napätia a makroekonomických dát.
Zdroj: xStation5
Čo dnes ovplyvňuje EURUSD?
Menová politika: Fed a ECB ponechávajú sadzby bez zmeny
- Fed ponechal úrokové sadzby v pásme 3,50–3,75 % a naznačil, že sadzby zostanú dlhšie na vyšších úrovniach, pričom v blízkom období sa neplánuje ich zníženie. ECB ponechala depozitnú sadzbu na úrovni 2,00 % a zdôraznila opatrnosť pre rastúce inflačné riziká, ktoré súvisia najmä s cenami energií a geopolitickým vývojom. Obe inštitúcie momentálne fungujú v režime „wait-and-see“, čo obmedzuje krátkodobú podporu pre euro.
Geopolitika a ceny energií
- Napätie na Blízkom východe zvyšuje averziu k riziku a podporuje americký dolár ako bezpečný prístav. Rastúce ceny ropy a zemného plynu zvyšujú nákladové tlaky na ekonomiku eurozóny. Akákoľvek ďalšia eskalácia konfliktu by mohla v krátkodobom horizonte poslať EURUSD nižšie.
Nemecká inflácia PPI a trhové očakávania
- Dnes ráno boli zverejnené nemecké dáta PPI: -0,5 % m/m a -3,3 % y/y. Tieto hodnoty poukazujú na spomalenie nákladových tlakov v nemeckej ekonomike ešte pred nedávnym rastom cien energií spôsobeným konfliktom. V praxi to znamená, že tieto údaje zatiaľ nezohľadňujú možný dodatočný inflačný dopad vyšších cien energií. Trhy naďalej pozorne sledujú nadchádzajúce inflačné dáta v eurozóne a USA, keďže energetické šoky a clá môžu v nasledujúcich mesiacoch zvýšiť cenové tlaky.
Záver
- EURUSD zostáva citlivý na menovú politiku, geopolitické napätie a volatilitu cien energií. Silný americký dolár, eskalácia konfliktu na Blízkom východe a obmedzené inflačné impulzy v eurozóne držia menový pár pod tlakom.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.