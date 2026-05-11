Graf dňa: GBPUSD (11.05.2026)

Politická kríza okolo Keira Starmera sa dnes stala jedným z kľúčových trhových faktorov pre libru. Situácia sa rýchlo vyvíja a má priamy vplyv na výnosy štátnych dlhopisov aj hodnotu libry. Trhy pritom pozorne sledujú každé slovo premiéra.
Vnútrostranícky tlak
Rozsah Starmerovho problému najlepšie ilustruje jediné číslo: 42 poslancov Labouristickej strany ho už do nedeľného večera oficiálne vyzvalo na rezignáciu. Bývalá vicepremiérka Angela Rayner zároveň označila súčasnú situáciu za „poslednú šancu Labouristickej strany“ zmeniť smer. Objavenie potenciálnych vyzývateľov, ako sú Wes Streeting a Andy Burnham, znamená, že trh teraz vníma vnútorný spor v Labouristickej strane ako skutočné riziko, nie iba ako politický šum.
Vo svojom pondelkovom prejave sa Starmer zameral na niekoľko kľúčových tém. Po prvé na pevnú obhajobu vlastnej pozície: „Budem bojovať v každom vnútrostraníckom hlasovaní.“ Po druhé na politickú agendu zameranú na užšie väzby s EÚ, znárodnenie spoločnosti British Steel a novú dohodu o mobilite mladých ľudí s Európou. Trh tento prejav vnímal predovšetkým optikou jednej otázky: stabilizuje premiér svoju pozíciu natoľko, aby zastavil výpredaj britských štátnych dlhopisov?
Starmer, britské štátne dlhopisy a libra
Výnos 10-ročných britských štátnych dlhopisov v pondelok ráno vzrástol na 4,954 %, čo predstavuje nárast o 3 bázické body oproti predchádzajúcemu záveru. Vtedy sa výnos nachádzal na úrovni 4,904 %, bezprostredne po tom, čo Starmer v piatok odmietol rezignovať. Ekonómovia oslovení agentúrou Bloomberg uvádzajú, že nebyť politickej zložky, výnosy by boli o 10–15 bázických bodov nižšie. To ukazuje, ako výrazne už trh začal započítavať riziko politickej nestability, nielen makroekonomické fundamenty.
Spojené kráľovstvo má aktuálne najvyššie náklady na obsluhu dlhu zo všetkých krajín G7. Je to dôsledok inflácie, ktorá zostáva nad cieľom, a slabého ekonomického rastu. Situáciu ďalej komplikuje ekonomický dosah ozbrojeného konfliktu v Iráne, ktorý viedol k vyšším cenám energií a ďalšiemu oslabeniu podnikateľskej aktivity. V takomto prostredí pôsobí akákoľvek politická neistota ako násobiteľ rizika pre fondy držiace britské štátne dlhopisy.
Dôsledky pre GBP
Libra sa nachádza v zložitej pozícii, technicky aj fundamentálne. Na jednej strane ju môžu v strednodobom horizonte naďalej podporovať štrukturálne faktory, ako sú relatívne vysoké úrokové sadzby Bank of England v porovnaní s ECB a výrazná inflačná divergencia voči zvyšku Európy. Na druhej strane politická riziková prémia, ktorá sa práve začala premietať do výnosov britských štátnych dlhopisov, priamo ovplyvňuje ocenenie meny. Vyššie výnosy dlhopisov na pozadí slabnúcej vlády sú historicky negatívnym scenárom pre libru, pretože naznačujú nedostatok fiškálnej kotvy.
Ak Starmer v nasledujúcich týždňoch politicky prežije a podarí sa mu utíšiť vnútrostranícku vzburu, riziková prémia by mala postupne klesať a menový pár GBP/USD by mohol opäť testovať vyššie úrovne rezistencie. Alternatívny scenár, teda skutočný boj o vedenie strany, by však znamenal ďalší rast výnosov britských štátnych dlhopisov a tlak na libru. Platí to najmä preto, že globálne trhy sú po skúsenosti z éry Trussovej teraz veľmi citlivé na akékoľvek známky politickej fiškálnej nestability. Pre obchodníkov so šterlingom je preto dnešok skôr testom odolnosti politickej rizikovej prémie, ktorú už trh započítal, než testom samotného Starmera.
GBP/USD sa na dennom grafe obchoduje na úrovni 1,3608 v rámci uptrendu, ktorý trvá od minima okolo 1,22 z prelomu rokov 2024/2025. Cena zostáva nad ukotveným VWAP zo začiatku roka 2025, ktorý sa nachádza v oblasti 1,31–1,32. Objemový profil ukazuje bod kontroly v zóne 1,3450–1,3480, kde čierna horizontálna línia označuje kľúčovú úroveň podpory, ktorá bola opakovane testovaná z oboch strán. RSI(14) na hodnote 57,17 naznačuje neutrálne býčie momentum bez známok prekúpenosti. Technicky tak zostáva priestor na ďalší rast smerom k rezistenčnej zóne 1,3800–1,3850, kde sa cena otočila na maxime roka 2025. Dnešný prejav Starmera a jeho politické prežitie sú faktory, ktoré priamo určia krátkodobý smer. Stabilita vlády otvára cestu nahor, zatiaľ čo eskalácia krízy a rast výnosov britských štátnych dlhopisov by pár tlačili späť k zóne bodu kontroly na 1,3450. V prípade hlbšieho výpredaja by sa cena mohla dostať až k VWAP.
Technicky majú býci navrch, pokiaľ cena zostáva nad 1,34. Medvede znovu získajú iniciatívu až po prieraze pod túto zónu pri zvýšenom objeme.
Zdroj: xStation
