Graf dňa: GBPUSD prudko klesá, britská ekonomika si zjavne žiada zníženie sadzieb 🇬🇧 ✂️

Libra zaznamenáva prudké straty voči všetkým menám G10 (GBPUSD: -0,2 %, GBPJPY: -0,7 %, EURGBP: +0,25 %) v dôsledku správy o zamestnanosti vo Veľkej Británii, ktorá poukázala na postupné oslabovanie trhu práce. Tento prekvapivý nárast nezamestnanosti naznačuje, že nedávne holubičie postoje Bank of England môžu v skutočnosti už zaostávať za vývojom.
GBPUSD po zverejnení údajov o zamestnanosti prudko klesol pod kľúčovú úroveň podpory 1,36000. Kupujúci obmedzili pokles tým, že vrátili pár späť na úroveň 50,0 Fibonacciho retracementu, ktorá sa zhoduje s 30-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom (EMA30; svetlo fialová), hoci cena sa zdá byť neochotná zotaviť sa nad uvedenú kľúčovú úroveň. Zdroj: xStation5
Nezamestnanosť stúpla na 5,2
Po tom, čo sa dva mesiace držala na úrovni 5,1 %, miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve stúpla na 5,2 % v decembri (prekročila konsenzus agentúry Bloomberg na úrovni 5,1 %). Ide o takmer päťročné maximum, ktoré sa približuje k vrcholu 5,3 % zaznamenanému počas pandémie.
Súčasne sa priemerný rast príjmov spomalil z 4,5 % na 4,2 %, zatiaľ čo stagnujúce čísla voľných pracovných miest potvrdili rastúci pokles na trhu práce, čo poukazuje na výrazný nedostatok dynamiky prijímania nových zamestnancov, keďže prepúšťanie pokračuje. Obzvlášť alarmujúce sú odhady zo začiatku januára týkajúce sa medziročnej zmeny zamestnanosti, ktoré naznačujú stratu viac ako 134 000 pracovných miest za posledný rok (-11 000 m/m), a to napriek predchádzajúcej pretrvávajúcej inflácii.
Miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve dosiahla najvyššiu úroveň od začiatku pandémie COVID. Zdroj: XTB Research
Výhľad BoE: Zrýchlenie smerom k uvoľneniu
Tieto údaje urýchlili stávky na zníženie úrokových sadzieb Bank of England (BoE) v nadchádzajúcich mesiacoch. Hoci nedávne rozhodnutie udržať sadzby na úrovni 3,75 % bolo už vnímané ako holubičie vzhľadom na tesný výsledok hlasovania MPC 5:4, zhoršujúci sa výhľad na trhu práce pravdepodobne vynúti prehodnotenie načasovania uvoľňovania menovej politiky. Swapové trhy teraz oceňujú 82 % pravdepodobnosť zníženia sadzieb v marci, pričom do konca roka 2026 sa očakávajú dve celkové zníženia.
Podniky však pravdepodobne potrebujú mesiace, aby pocítili výhody nižších úrokových sadzieb a znovu nadobudli dôveru na obnovenie náboru zamestnancov, najmä vzhľadom na nepriaznivé vplyvy vyššej minimálnej mzdy. Okrem toho sa očakáva, že nedávne zvýšenie daní zo mzdy oslabí dôveru spotrebiteľov a spotrebu, čo potlačí ekonomickú aktivitu potrebnú na to, aby sa firmy dostali zo súčasnej stagnácie. To naznačuje, že bez agresívnejšieho uvoľňovania menovej politiky Spojené kráľovstvo naďalej riskuje, že uviazne v prostredí nízkého rastu, napriek nedávnemu miernemu nárastu produktivity práce.
Zdroj: Bloomberg Finance LP.
