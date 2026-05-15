Graf dňa: Je jen pripravený na ďalšie kolo?

USD/JPY dnes pripomína súboj dvoch boxerov. Jeden z nich sa zúfalo snaží nenechať zatlačiť do rohu, ale dochádzajú mu sily aj nápady. Ďalšie údery z makroekonomiky a geopolitiky jeho situáciu iba zhoršujú. V tejto výmene je čoraz jasnejšie, že už nejde o boj o dominanciu, ale o snahu prežiť v rytme silnejšieho súpera, ktorý postupne preberá kontrolu nad tempom aj priestorom na trhu.
Zdroj: xStation5
Geopolitika a energie
Kľúčovým pozadím súčasných pohybov zostáva napätie okolo Hormuzského prielivu. Eskalujúce geopolitické riziko tlačí nahor ceny ropy a všeobecne aj všetkých energetických komodít. To priamo zasahuje ekonomiky závislé od dovozu. Japonsko je v obzvlášť zložitej pozícii, pretože zostáva silne závislé od dovozu energetických zdrojov. Rastúce náklady na energie sa okamžite premietajú do inflačných tlakov naprieč celým výrobným reťazcom a zvyšujú ekonomický stres.
Inflácia a prekvapenie v dátach
Najnovšie údaje o výrobnej inflácii ukázali jasné zrýchlenie. PPI vzrástol na 4,9 % r/r oproti predchádzajúcim 2,6 % a výrazne prekonal očakávania trhu. Nejde len o štatistickú odchýlku, ale o signál, že nákladové tlaky v Japonsku silnejú rýchlejšie, než sa čakalo. Dôležité je, že inflácia je z veľkej časti dovezená. To znamená, že jej zdroj leží mimo domácej politiky a je silno naviazaný na globálne podmienky.
Bank of Japan pod tlakom
Rastúca inflácia začína výrazne meniť naratív okolo Bank of Japan. Trh čoraz viac započítava možnosť zvýšenia sadzieb už v júni, zatiaľ čo niektorí ekonómovia naznačujú, že nemusí ísť o jednorazový krok, ale o začiatok širšieho cyklu normalizácie. To predstavuje významný posun oproti rokom ultra uvoľnenej menovej politiky, ktorá po desaťročia určovala vývoj na japonských trhoch. Inflačný tlak dostáva BOJ do pozície, v ktorej by nečinnosť mohla byť čoraz viac vnímaná ako chyba menovej politiky.
Úrokový diferenciál a sila dolára
Napriek rastúcim očakávaniam sprísnenia menovej politiky v Japonsku zostáva jen štrukturálne slabý. Kľúčovým faktorom je obrovský úrokový diferenciál medzi Japonskom a USA. Federálny rezervný systém naďalej udržiava prostredie relatívne vysokých úrokových sadzieb, čo podporuje dolár a drží stratégie carry trade atraktívne. V praxi to znamená, že kapitál má stále silnú motiváciu zostávať v pozíciách proti jenu. To obmedzuje jeho schopnosť trvalejšie oživiť, aj keď sa očakávania okolo BOJ menia.
Riziko intervencií a reakcia trhu
Ďalším faktorom v hre sú špekulácie o možnej menovej intervencii zo strany japonských úradov. Takéto kroky môžu vyvolať prudké, ale zvyčajne krátkodobé posilnenie jenu. Trh však zostáva skeptický k ich dlhodobej účinnosti bez zodpovedajúcej zmeny menovej politiky. Intervencie preto skôr pôsobia ako dočasné narušenie trendu než ako skutočný obrat.
Trhový obraz
Výsledkom je, že USD/JPY sa aktuálne nachádza na priesečníku troch síl. Na jednej strane úrokový diferenciál naďalej podporuje dolár. Na druhej strane rastúce očakávania jastrabejšej Bank of Japan podporujú jen. Celkový obraz dopĺňa geopolitika, ktorá prostredníctvom cien energií podporuje infláciu a núti trh priebežne preceňovať jednotlivé scenáre.
V krátkodobom horizonte zostáva najpravdepodobnejším prostredím zvýšená volatilita. Trh bude reagovať predovšetkým na inflačné dáta a komunikáciu Bank of Japan a zároveň hľadať rovnováhu medzi týmito tromi súperiacimi silami.
