Graf dňa 🗽 Odraz indexu US100 pokračuje vďaka výsledkom hospodárenia amerických spoločností

Futures na index Nasdaq 100 (US100) dnes vzrástli o 0,15 % a priblížili sa k hranici 26 000 bodov. Index sa zdá byť len krôčik od rekordnej úrovne, aj keď pokračuje výpredaj akcií viacerých technologických gigantov, ako sú Microsoft a Palantir. Medzitým je sezóna zverejňovania výsledkov za 4. štvrťrok 2025 jasne za polovicou a trh dostáva súbor signálov, ktoré je možné interpretovať bez prehnaného výkladu. Obraz je konzistentný a opakujúci sa: spoločnosti plnia očakávania, revízie smerujú nahor a rast ziskov zostáva v dvojciferných číslach.
Čo vieme s istotou (59 % spoločností z indexu S&P 500 už zverejnilo svoje výsledky)
- 76 % spoločností prekonalo očakávania v oblasti EPS a 73 % prekonalo očakávania v oblasti tržieb.
- Zverejnené zisky sú v priemere o 7,6 % vyššie ako odhady, čo je vo všeobecnosti v súlade s históriou (medzi 5-ročným a 10-ročným priemerom).
- Tržby sú v priemere o 1,4 % vyššie ako odhady (pod 5-ročným priemerom 2,0 %, ale v súlade s 10-ročným priemerom 1,4 %).
- Kombinovaná miera rastu ziskov pre index S&P 500 dosahuje 13,0 % medziročne. Ak sa táto tendencia udrží, bude to piate po sebe idúce štvrťročné obdobie s dvojciferným rastom ziskov.
- Kombinovaná miera rastu tržieb je 8,8 % medziročne, čo by bolo najsilnejšie tempo od 3. štvrťroka 2022 (11,0 %) a 21. štvrťrok po sebe s rastom tržieb pre index.
- Revízie v priebehu sezóny: k 31. decembru trh oceňoval rast ziskov za 4. štvrťrok na úrovni 8,3 %; dnes je to 13,0 %, čo odzrkadľuje pozitívne prekvapenia v oblasti EPS a celkový vzostupný trend.
- Prognóza na 1. štvrťrok 2026: 23 spoločností vydalo negatívnu prognózu EPS, zatiaľ čo 28 vydalo pozitívnu prognózu.
- Predpokladaný 12-mesačný P/E indexu S&P 500 je 21,5, čo je viac ako 5-ročný priemer (20,0) aj 10-ročný priemer (18,8). To je dôležité, pretože trh nie je „lacný“, takže kvalita dosiahnutých ziskov má väčšiu váhu.
Prečo sa technologické a globálne orientované spoločnosti momentálne javia ako výhodnejšie?
Praktickým pohľadom na údaje je geografická expozícia tržieb. Vzhľadom na oslabenie amerického dolára vykazujú spoločnosti, ktoré generujú viac tržieb mimo USA, jasne silnejší rast.
- Spoločnosti s >50 % tržieb v USA: zisk +10,0 % medziročne, tržby +7,7 % medziročne
- Spoločnosti s >50 % tržieb mimo USA: zisk +17,7 % medziročne, tržby +11,9 % medziročne
Tu je kľúčová analytická nuansa: NVIDIA je najväčším jednotlivým prispievateľom k tomuto nadpriemernému výkonu. Ak vylúčime NVIDIA zo skupiny „s väčšou medzinárodnou expozíciou“, rast sa spomalí na zisk +12,0 % a tržby +9,9 %. Rozdiel sa zmenšuje, ale nezaniká, čo naznačuje, že priaznivý vplyv devízových kurzov a širšia globálna expozícia sú reálne, pričom NVDA poskytuje dodatočný impulz.
Čo v posledných dňoch zvýšilo tempo rastu?
- Za posledný týždeň bolo zlepšenie tempa rastu ziskov spôsobené hlavne pozitívnymi prekvapeniami v oblasti EPS, na čele s komunikačnými službami, zdravotníctvom a financiami.
- Od 31. decembra najväčší príspevok k zvýšeniu tempa rastu ziskov pochádza z priemyslu, informačných technológií a komunikačných služieb.
- Na strane tržieb (od 31. decembra) najväčší príspevok k zlepšeniu rastu tržieb mali informačné technológie, komunikačné služby, zdravotníctvo a priemysel.
- 9 z 11 sektorov vykazuje medziročný rast ziskov, na čele s informačnými technológiami, priemyslom a komunikačnými službami.
- Dva sektory vykazujú medziročný pokles ziskov: spotrebný tovar a zdravotná starostlivosť.
US100 (H1)
US100 sa obchoduje nad 200-dňovým EMA (červená čiara) a nachádza sa približne 1 000 bodov pod historickým maximom blízko 26 400.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na indexy z rôznych krajín!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie – Silná správa NFP môže oddialiť znižovanie sadzieb Fedu
BREAKING: Masívny nárast zásob ropy v USA!
US OPEN: Silné dáta z trhu práce naznačujú pomalšie tempo znižovania sadzieb?
BREAKING: US100 prudko rastie po silnejšej než očakávanej správe NFP z USA
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.