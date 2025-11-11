Graf dňa – STRIEBRO (11.11.2025)

Striebro dnes rastie o takmer 1 %, obchoduje sa opäť nad úrovňou 50 USD za uncu, pričom ho podporuje rast cien zlata. Zaujímavosťou je, že tento kov bol oficiálne zaradený na zoznam kritických nerastov Geologickej služby USA (USGS) pre rok 2025 – krok, ktorý by teoreticky mohol posilniť priemyselný dopyt a pretvoriť globálny dodávateľský reťazec.
- Táto nová klasifikácia by mohla viesť k úpravám obchodnej politiky USA alebo k zavedeniu nových ciel, čo spôsobuje, že bullion banky zostávajú opatrné pri uvoľňovaní svojich zásob striebra v prostredí rastúcej neistoty.
- Minulý mesiac ceny striebra vystrelili na rekordných 54,5 USD za uncu, keď klesajúca ponuka narazila na rastúci priemyselný dopyt a zvýšený záujem zo strany retailových investorov na napätom spotovom trhu.
- Daniel Ghali, hlavný komoditný stratég TD Securities, poznamenal, že hoci sa obmedzenia v ponuke nedávno zmiernili, trh zostáva zraniteľný voči krátkodobým korekciám.
- Podľa údajov London Bullion Market Association zásoby striebra v londýnskych trezoroch vzrástli na 198 miliónov uncí, čo predstavuje nárast o 111 miliónov uncí len dva týždne po poslednej prudkej cenovej rally. Väčšina tejto novej ponuky pravdepodobne pochádza z recyklácie a súkromného skladovania, nie z búrz alebo ETF.
- Potenciálny nový tlak na trh by mohol vzniknúť, ak budú zásoby v Šanghaji a New Yorku naďalej klesať alebo ak nové exportné obmedzenia a clá narušia globálny obchod s kovmi. Zaradenie striebra na americký zoznam kritických nerastov predstavuje dlhodobý zlom.
STRIEBRO (D1)
Striebro sa zotavuje z nedávnych strát a udržalo sa nad svojím 50-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom (EMA50) (oranžová čiara) na dennom grafe. Táto úroveň, okolo 47,5 USD, teraz funguje ako kľúčová podpora. Najdôležitejšia rezistencia zostáva v okolí 52,5 USD za uncu, kde začal posledný výrazný zostupný impulz.
Zdroj: xStation5
