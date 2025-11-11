Thajsko otvára dvere americkej kukurici: bezcolný dovoz podporí domáci krmovinový priemysel

- Thajsko zvyšuje dovoznú kvótu na krmovú kukuricu z 54 700 na 1 milión ton ročne a ruší 20 % clo.
- Americkí exportéri získavajú výhodu na thajskom trhu vďaka regionálnym zákazom na dovoz z oblastí so spaľovaním porastov.
- Dovoz kukurice z USA bude časovo obmedzený a podmienený nákupom domácej produkcie v pomere 3:1.
- Opatrenie je súčasťou širšej obchodnej dohody s USA, vrátane záväzku Thajska nakupovať americké poľnohospodárske produkty v hodnote 2,6 miliardy USD ročne.
Thajská vláda oznámila výrazné rozšírenie importných kvót na krmovú kukuricu a zároveň zrušenie existujúceho 20 % cla na tieto dovozy, čím vychádza v ústrety dohodám s USA v rámci prebiehajúcich obchodných rokovaní. Nové pravidlá vstúpia do platnosti v roku 2026 a znamenajú skokové zvýšenie ročného dovozného limitu z 54 700 ton na 1 milión ton.
Konkurenčná výhoda pre USA
Zmena bude výhodná najmä pre amerických producentov kukurice, ktorí sú najväčšími svetovými exportérmi a novozískané podmienky im umožnia rovnocenný prístup k trhu oproti producentom z juhovýchodnej Ázie. Tí totiž už teraz využívajú bezcolný vstup do Thajska na základe regionálnych obchodných dohôd.
Dovoz americkej kukurice bude povolený len od 1. februára do 30. júna, aby neohrozil domácu úrodu, ktorá prebieha v štvrtom štvrťroku. Dovozcovia zároveň musia splniť podmienku: na každú tonu dovezenej kukurice budú musieť nakúpiť tri tony domácej produkcie.
Strategický obchodný krok
Tento krok je súčasťou širšej dohody s USA, ktorá zahŕňa zniženie amerických ciel na thajský tovar z hroziacich 36 % na 19 % a prísľub Thajska nakupovať americké poľnohospodárske produkty – kukuricu a sójovú múčku – v hodnote približne 2,6 miliardy dolárov ročne.
Thajsko zároveň reaguje na nové domáce regulácie. Od roku 2026 plánuje zakázať dovoz krmovej kukurice z oblastí, kde sa pri pestovaní využíva spaľovanie porastov – čo zasiahne najmä dodávateľov z Mjanmarska, Laosu a Kambodže. USA túto techniku bežne nevyužívajú, čo im poskytuje ďalšiu výhodu.
Rastúci dopyt po krmivách
Podľa odhadov odvetvia celkový dopyt po krmivách v Thajsku vzrastie na 21,8 milióna ton v roku 2025, oproti 21,1 milióna v roku 2024. Viac než 60 % týchto surovín sa dováža – predovšetkým kukurica, sójová múčka a pšenica.
Thajsko sa týmto krokom snaží stabilizovať zásobovanie pre domácu živočíšnu výrobu, posilniť obchodné vzťahy s USA a zároveň chrániť svojich poľnohospodárov pred neželanou konkurenciou.
Graf Corn (H4)
Cena kukurice sa obchoduje okolo úrovne 429,38 USD, teda nad kĺzavým priemerom EMA 50 (429,05 USD) a nad SMA 100 (426,82 USD). Táto technická konfigurácia môže signalizovať pokus trhu o návrat k rastu. Momentum dosahuje hodnotu 99,26, čo naznačuje silnejší nákupný tlak a možné oživenie býčieho trendu. Williams %R sa zlepšil z prepredaných úrovní a aktuálne sa pohybuje okolo -54, čo je stále neutrálna zóna, ale s potenciálom ďalšieho rastu. Objem obchodov zostáva priemerný, bez výrazných výkyvov, čo naznačuje vyčkávací prístup investorov po predchádzajúcom poklese, ktorý sa zastavil práve v okolí kĺzavých priemerov. Cena sa zároveň odrazila od EMA 50 aj SMA 100, ktoré predstavujú dôležité technické úrovne podpory, a krátkodobé sviečky naznačujú možný stabilizačný pohyb v bočnom trende.
Zdroj: xStation5
