Graf dňa – US100 (04.12.2025)

Futures na americké indexy, vrátane Nasdaq 100 (US100), zaznamenali silný odraz, keď od 25. novembra posilnili o viac než 7,5 %. Hlavné faktory rastu zahŕňajú silnú sezónu tržieb za 3. štvrťrok, očakávania zásadného obratu v menovej politike Fedu v roku 2026 pod novým predsedom – pravdepodobne Kevinom Hassettom, ktorý má preferovať nižšie náklady na úvery a financovanie, a prebiehajúcu technologickú revolúciu v oblasti AI. Rast akcií Alphabetu (GOOGL.US) takmer úplne vykompenzoval pokles cien akcií Nvidie, zatiaľ čo stúpajúca konkurencia v oblasti jazykových modelov, kde je momentálne v centre pozornosti Google Gemini, priťahuje pozornosť investorov.
- Viaceré banky vrátane J.P. Morgan a Barclays nedávno zverejnili pozitívne výhľady pre rok 2026. Signály z amerických inštitúcií naznačujú, že rok 2026 môže byť aj naďalej priaznivý pre rizikové aktíva. Divízia správy majetku Bank of America odporúča alokáciu 2–4 % do kryptomien, čo je v súlade s očakávaniami oslabovania dolára a pokračujúcimi prílevmi do akciových trhov. Obavy z jari 2025 sa nenaplnili a americká inflácia nevzrastla ani napriek vyšším clám. Nižšie ceny ropy taktiež podporujú trhové momentum.
- Ekonomický rast zostáva stabilný a makroúdaje neukazujú zvýšené riziko recesie. Najnovší údaj o žiadostiach o podporu v nezamestnanosti bol 216 000, čo je jedna z najnižších hodnôt za posledné mesiace. Včerajšie údaje ISM zo služieb priniesli relatívne silné čísla, hoci správa ADP naznačila mierne ochladenie trhu práce. Pre finančné trhy to však nie je dôvod na výber ziskov – práve naopak, táto situácia zvyšuje pravdepodobnosť agresívnejšieho započítania zníženia sadzieb zo strany Fedu. Najbližšie zníženie, očakávané v decembri, má teraz pravdepodobnosť blízku 90 %.
US100 (D1)
Americké indexy dnes zaznamenávajú mierny pokles okolo 0,1 %, no stále sa držia nad dvoma kľúčovými kĺzavými priemermi: EMA50 (oranžová) a EMA200 (červená). Index sa môže teoreticky konsolidovať v pásme medzi 25 500 a 25 900 bodmi, než si určí ďalší smer. Ak dôjde k prerazeniu smerom nahor, otvorí sa priestor pre rast k maximám pri 26 400 bodoch. Naopak, pokles pod súčasné úrovne by mohol znamenať retest úrovne 24 400 bodov, čo by signalizovalo potenciálny dlhodobejší obrat trendu. Napriek tomu pozitívne očakávania pre rok 2026 môžu podporiť tzv. Santa Claus rally na amerických trhoch.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.