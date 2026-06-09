Graf dňa: USDNOK (09.06.2026)

Pondelkový rast cien energetických komodít sa ukázal ako krátkodobý. To ďalej zaťažuje nórsku korunu. Pár USDNOK sa približuje k úrovni 9,50, ktorá bola naposledy zaznamenaná pred dvoma mesiacmi. Popri správach z Blízkeho východu by sa zajtra mali do centra pozornosti dostať plánované údaje o májovej inflácii z Nórska aj USA.
Geopolitika
Víkendová výmena paľby medzi Izraelom a Iránom spochybnila krehké prímerie, ktoré v regióne aktuálne platí. Pod tlakom Washingtonu obe strany zastavili ďalšie útoky. Situácia však zostáva veľmi neistá. To by mohlo udržať vysokú volatilitu cien kľúčových energetických komodít.
Makroekonomické dáta
Zajtrajšie údaje by mali ukázať, že jadrová inflácia v Nórsku zostala bez zmeny na 3,2 %. Celková inflácia by mala mierne klesnúť na 3,1 %. Prekvapenie smerom nahor by mohlo zvýšiť očakávania ďalšieho sprísňovania menovej politiky zo strany Norges Bank. Pripomeňme, že centrálna banka v máji uskutočnila prvé zvýšenie úrokových sadzieb od roku 2023. Reagovala tak na rýchlo rastúce inflačné očakávania, trvalo zvýšený rast miezd a znepokojivú zotrvačnosť jadrovej inflácie.
Medzitým sa očakáva, že celkový ukazovateľ CPI v Spojených štátoch mierne vzrastie na 4,2 %. Konsenzus počíta aj s miernym rastom jadrového ukazovateľa na 2,9 %. Investori už plne započítali zvýšenie sadzieb Fedu v roku 2026. Ďalší nárast cenových tlakov by mohol zvýšiť pravdepodobnosť, že k tomuto zvýšeniu dôjde už na jeseň tohto roka.
Technická analýza
Graf 1: USDNOK (01.07.2025 – 09.06.2026)
Zdroj: xStation, 09.06.2026
Po vytvorení nového lokálneho minima na úrovni 9,13 nasledoval silný a agresívny odraz ťahaný dopytom. Prvé dve kľúčové úrovne technickej rezistencie boli prelomené. Cena sa priblížila k úrovni 50 % Fibonacciho retracementu, ktorá by mohla slúžiť ako zásadný test pre prebiehajúci uptrend.
Silná dynamika pohybu sa odráža v technických indikátoroch. RSI sa aktuálne pohybuje okolo 67 bodov. To signalizuje, že trh postupne vstupuje do prekúpeného pásma, čo by mohlo vyvolať dočasnú pauzu v momente.
Kľúčové úrovne na sledovanie:
- Smerom nahor: Ak sa kupujúcim podarí udržať cenu nad testovanou úrovňou 50 % Fibo, ďalším prirodzeným cieľom trhu by mohla byť úroveň 9,56, kde sa nachádza 61,8 % Fibonacciho retracement aj 100 EMA.
- Smerom nadol: Naopak trvalé odmietnutie aktuálnej úrovne rezistencie by znamenalo očakávanie návratu k primárnemu trendu a retest nižších úrovní supportu.
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