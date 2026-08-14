Graf dňa 🚩 Špekulácie o rýchlejšom zvyšovaní sadzieb v Japonsku — môže USDJPY obrátiť trend?

USDJPY dnes mierne klesá, čiastočne v dôsledku slabšieho amerického dolára. Japonský jen však podporujú aj správy agentúry Reuters. Podľa troch anonymných zdrojov oboznámených s uvažovaním Bank of Japan by BoJ mohla zvýšiť úrokové sadzby už v septembri 2026. Centrálna banka údajne tiež zvažuje zrýchlenie tempa menového sprísňovania z doterajších približne dvoch zvýšení sadzieb ročne. Zdroje poukázali na možnosť zvýšenia sadzieb na zasadnutí 17.–18. septembra, BoJ však tieto správy nekomentovala. Pre jen by to mohlo znamenať dôležitú zmenu príbehu, keďže trh by musel počítať nielen s ďalším zvýšením sadzieb, ale potenciálne aj s kratšími intervalmi medzi jednotlivými krokmi.
- Základná úroková sadzba BoJ aktuálne predstavuje 1 %, čo je najvyššia úroveň za 31 rokov. Na júlovom zasadnutí centrálna banka ponechala sadzby bez zmeny.
- Trhy oceňujú približne 80 % pravdepodobnosť septembrového zvýšenia sadzieb, zatiaľ čo výnos päťročných japonských štátnych dlhopisov vzrástol na rekordné maximum.
- Jen sa napriek spoločnej japonsko-americkej intervencii na devízovom trhu v júli naďalej pohybuje v blízkosti 160 jenov za dolár.
Prečo by BoJ mohla zrýchliť zvyšovanie sadzieb?
Hlavným argumentom v prospech rýchlejšieho menového sprísňovania je čoraz problematickejšie inflačné prostredie v Japonsku. Medziročná veľkoobchodná inflácia zostala v júli v blízkosti trojročných maxím, zatiaľ čo prieskumy inflačných očakávaní domácností, podnikov a ekonómov ukazujú hodnoty blížiace sa alebo presahujúce 2 %.
Mimoriadne dôležitý je menový kurz. Slabý jen zvyšuje náklady na dovoz energií, komodít a ďalšieho tovaru, čo môže ďalej zvyšovať inflačné tlaky v celej ekonomike. V júli japonská mena klesla na najslabšiu úroveň za približne 40 rokov a následné oživenie nestačilo na trvalý obrat. Keďže ceny ropy zostávajú zvýšené, slabý jen nadobúda pre snahu BoJ dostať infláciu pod kontrolu čoraz väčší význam.
Zmenu postoja možno pozorovať aj v komunikácii centrálnej banky. Zhrnutie názorov z júlového zasadnutia ukázalo, že niektorí členovia rady BoJ podporovali rýchlejšie zvyšovanie sadzieb, aby menová politika nezaostávala za infláciou. Guvernér Kazuo Ueda tiež naznačil, že tempo sprísňovania môže byť zrýchlené, ak budú finančné podmienky príliš uvoľnené.
Čo by rýchlejšie zvyšovanie sadzieb znamenalo pre jen?
Pre jen nie je kľúčovou otázkou nevyhnutne jedno septembrové zvýšenie sadzieb, ale potenciálna zmena celej trajektórie úrokových sadzieb. Japonsko dlhé roky udržiavalo mimoriadne nízke náklady na financovanie, zatiaľ čo americké úrokové sadzby boli výrazne vyššie. Tento rozdiel zvyšoval atraktivitu stratégií založených na financovaní pozícií v jenoch a investovaní do aktív s vyšším výnosom.
Ak BoJ prejde od približne dvoch zvýšení sadzieb ročne k častejšiemu sprísňovaniu, výnosový diferenciál medzi japonskými a zahraničnými aktívami by sa mohol začať zužovať rýchlejšie. Dlhopisový trh naznačuje, že investori už takýto scenár čiastočne započítavajú. Po správe Reuters vzrástol výnos dvojročných japonských štátnych dlhopisov, ktorý je mimoriadne citlivý na očakávania týkajúce sa politiky BoJ, zatiaľ čo päťročný výnos dosiahol rekordné maximum.
Vyhliadka na vyššie japonské úrokové sadzby automaticky neznamená trvalé posilňovanie jenu. USDJPY závisí aj od výnosov amerických štátnych dlhopisov, politiky Fedu, cien energií a globálneho dopytu po dolári. Zvýšené výnosy amerických dlhopisov naďalej poskytujú doláru relatívnu výhodu, zatiaľ čo vyššie ceny ropy sú pre Japonsko ako významného dovozcu energií nepriaznivé.
To tiež pomáha vysvetliť, prečo spoločná japonsko-americká intervencia v júli nedokázala priniesť trvalú zmenu trendu menového kurzu. Intervencia môže výrazne ovplyvniť krátkodobú dynamiku trhu, sama osebe však môže len ťažko prekonať rozdiely v úrokových sadzbách a ďalšie makroekonomické faktory. Pre dlhodobejšie smerovanie jenu preto môže byť kľúčové, či prípadné septembrové zvýšenie sadzieb bude iba izolovaným krokom, alebo začiatkom rýchlejšieho cyklu sprísňovania BoJ.
Graf USDJPY (D1, H1)
Menový pár vymazal časť strát spôsobených intervenciou, ktorá nepredstavuje trvalý mechanizmus ovplyvňovania trhových síl. USDJPY zostáva v rastúcom cenovom kanáli a pokiaľ sa drží nad 155 a 200-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom (EMA200, červená línia, okolo 159), širší uptrend zostáva základným scenárom. Opätovný pokles smerom k 156 by mohol zvýšiť pravdepodobnosť obratu trendu a nemožno ho vylúčiť, ak BoJ pristúpi k významnej zmene menovej politiky.
Zdroj: xStation5
Na hodinovom intervale sa USDJPY naďalej pohybuje v krátkodobom rastúcom kanáli. Prerazenie pod jeho spodnú hranicu by mohlo spustiť korekciu 1:1 a potenciálne posunúť menový pár smerom k oblasti 150.
Zdroj: xStation5
Graf špekulatívneho pozicionovania na futures kontraktoch na jen ukazuje po posledných intervenciách výraznú zmenu. Údaje zverejnené minulý piatok, ktoré zachytávajú pozície k predchádzajúcemu utorku, ukázali prechod z čistých short pozícií do čistých long pozícií. V minulosti mali zmeny podobného rozsahu tendenciu poskytovať jenu dodatočnú podporu. Kľúčovou otázkou teraz je, čo ukážu najnovšie údaje o pozicionovaní, ktoré zachytávajú stav k tomuto utorku a budú zverejnené dnes.
Zdroj: XTB Research
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