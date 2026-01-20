Graf dňa: výpredaj na US100 pokračuje📉

Globálny sentiment na akciových trhoch je dnes jednoznačne slabší. Futures na Nasdaq 100 (US100) klesajú o takmer 0,7 %, keďže trhy čelia obnovenej neistote v súvislosti s obchodnými vzťahmi medzi USA a Európou.
- Základný scenár na trhu momentálne počíta s tým, že clá na európsky tovar by mohli vzrásť o 10 % do 1. februára, a potenciálne až na 25 % do 1. júna, ak Európa naďalej zabraňuje Spojeným štátom v kúpe Grónska. Sprísnenie transatlantických rokovaní zároveň zvyšuje riziko sankcií a vyšších daní, ktoré by mohli zasiahnuť americké technologické spoločnosti pôsobiace v Európe.
- Po americkej seanse má zverejniť výsledky Netflix (NFLX.US). Ak výsledky sklamú, trh môže zaznamenať ďalší predajný impulz. Akcie Netflixu stratili takmer 30 % od tohtoročných maxím a od začiatku roka klesli o viac ako 6 %. Neskôr počas dňa sa pozornosť investorov môže sústrediť aj na možné rozhodnutie Najvyššieho súdu USA týkajúce sa ciel.
US100 (D1)
Pri pohľade na graf US100 vidíme, že index prerazil smerom nadol z obdĺžnikového trojuholníkového patternu. Ak by pokles kopíroval predchádzajúci medvedí impulz (pokračujúci pohyb), implikoval by návrat k úrovni 23 350 bodov, kde sa objavili výrazné cenové reakcie koncom júla a začiatkom augusta 2025.
Index zároveň jednoznačne prerazil pod 50-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA50, oranžová línia), zatiaľ čo indikátory MACD a RSI naznačujú pretrvávajúci predajný tlak.
Zdroj: xStation5
