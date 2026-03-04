BREAKING: Ropa klesá po správe NYT o rokovaniach medzi Iránom a CIA o pozastavení vojenských akcií 💡

Najnovšie správy denníka The New York Times o iránskom návrhu na rokovania o ukončení vojny v posledných minútach zlepšili sentiment na trhoch. Podľa zdrojov novín iránski predstavitelia naznačili CIA, že sú pripravení rokovať, hoci americkí predstavitelia zostávajú skeptickí voči skutočným úmyslom Teheránu. Finančné trhy na túto správu reagovali rastom ochoty podstupovať riziko. Futures na index S&P 500 a európske akciové indexy ďalej rastú. Americký dolár oslabil na denné minimá a výnosy amerických štátnych dlhopisov korigujú predchádzajúci rast. Zároveň ceny ropy obmedzili predchádzajúce zisky a ceny plynu v Európe výrazne klesli. Investori tieto správy vnímajú ako potenciálny signál deeskalácie na Blízkom východe, hoci situácia zatiaľ zostáva neistá.
Zdroj: xStation
