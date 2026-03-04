Konflikt v Iráne vyvoláva výpredaj v Ázii

Ázijské akciové trhy sa dostali pod silný predajný tlak po tom, ako eskalácia konfliktu okolo Iránu zvýšila nervozitu investorov na globálnych trhoch. Index Hang Seng počas obchodovania výrazne oslabil a klesol o 2 %. Investori reagujú predovšetkým na rastúce ceny ropy a obavy z narušenia globálneho obchodu, čo by mohlo negatívne ovplyvniť exportne orientované ekonomiky regiónu. Index Hang Seng zahŕňa najväčšie spoločnosti obchodované na hongkongskej burze a je obzvlášť citlivý na vývoj čínskej ekonomiky, technologického sektora a finančných akcií. Pokles postihol hlavne technologické akcie a realitné spoločnosti, ktoré sú citlivé na zmeny globálnej nálady. Hang Seng od začiatku roka stratil 4 %.
Japonský Nikkei 225 zaznamenal ešte silnejší pokles, keď klesol o 3,6 %. Japonský trh reaguje nielen na geopolitické napätie, ale aj na pohyby jenu a ceny energie. Menový pár USDJPY sa v súčasnosti obchoduje na úrovni 157 jenov za dolár. Japonsko je významným dovozcom ropy a zemného plynu, takže rastúce ceny komodít vyvíjajú tlak na náklady podnikov aj spotrebiteľov. Hoci slabší japonský jen podporuje exportérov, zároveň zdražuje dovoz surovín, čo môže zhoršiť inflačné vyhliadky. Od začiatku roka Nikkei vzrástol o 4,6 %. Rastúca neistota vedie niektorých investorov k prechodu na bezpečnejšie aktíva, ako je americký dolár alebo zlato.
GRAF JP225 (H4) a Hang Seng (H1)
Zdroj: xStation05
Zdroj: xStation05
