Hermès sa na výročie katastrofy lode RMS Titanic prepadol o 13 % ⚓

- Módny sektor na začiatku stredajšieho obchodovania krváca
Dnes, 15. apríla, si pripomíname 114. výročie potopenia lode RMS Titanic — a len ťažko si nevšimnúť určitú paralelu: v ten istý deň sa akcie spoločnosti Hermès International, obchodované pod tickerom $RMS, dostali na parížskej burze pod výrazný tlak. Hermès International, kótovaná na Euronexte pod tickerom RMS, zažila jeden z najhorších dní vo svojej burzovej histórii, keď na otvorení parížskej seansy stratila viac ako 13–14 %. Akcie tak klesli na najnižšiu úroveň za viac ako tri roky a od začiatku roka už cena odpísala takmer 28 %.
📊 Výsledky za Q1 2026 — report vs. očakávania
Tržby za Q1 dosiahli 4,07 miliardy EUR, čo predstavuje pokles o 1,4 % medziročne pri aktuálnych menových kurzoch — hlavne pre negatívny menový efekt vo výške 290 miliónov EUR. Trh očakával približne 4,13 až 4,16 miliardy EUR. Organický rast tržieb pri konštantných menových kurzoch dosiahol +5,6 %, zatiaľ čo konsenzus Visible Alpha počítal s +7,1 % — čo je výrazné sklamanie vzhľadom na očakávané zrýchlenie po solídnom Q4 2025 (+9,8 %). Za zmienku však stojí dôležitá nuansa: výsledky segmentov vo vykázaných menách vyzerajú dramaticky (hodinky -10 %, odevy -6 %), no po očistení o menový efekt je obraz oveľa miernejší — organicky sú hodinky nižšie len o -3,7 % a odevy sú prakticky bez zmeny na +0,4 %.
🌍 Geografické výsledky (pri fixných menových kurzoch)
- 🇺🇸 Ameriky: +17,2 % — výnimočný štvrťrok, s vyváženým rastom naprieč všetkými segmentmi v USA, Kanade a Južnej Amerike; jednoznačne najväčší pozitívny bod reportu
- 🇯🇵 Japonsko: +9,6 % — silná lojalita miestnych zákazníkov; v marci bol rozšírený a zrekonštruovaný butik Umeda Hankyu v Osake
- 🇪🇺 Európa bez Francúzska: +9,7 % — silný rast ťahaný domácim dopytom
- 🇫🇷 Francúzsko: -2,8 % — viditeľný pokles turistického ruchu, najmä v marci, v súvislosti so situáciou na Blízkom východe
- 🌏 Ázia a Tichomorie bez Japonska: +2,2 % (vs. odhad približne +5,7 %) — spomalenie z +8 % v Q4; pevninská Čína si drží mierny rast, Kórea zostáva solídna, zvyšok regiónu je slabší; narušenie leteckej dopravy zasiahlo Singapur a Thajsko
- 🕌 Blízky východ (ostatné): -5,9 % — od marca má vojna drastický dopad; predaje v luxusných nákupných centrách v SAE, Kuvajte, Katare a Bahrajne prudko klesli; obrat v dubajských nákupných centrách sa v marci prepadol o 40 %; tento región bol pritom počas celého roka 2025 najrýchlejšie rastúcim trhom spoločnosti Hermès
- 📦 Výsledky segmentov (pri konštantných menových kurzoch)
- 🤤 Kožený tovar a sedlárstvo: +9,4 % (1 849 miliónov EUR) — silný dopyt po kolekciách a rastúca výrobná kapacita; medzi hitmi sezóny patria kabelka Faubourg Express a Collier d’attelage; v apríli bola otvorená 25. kožiarska dielňa v Loupes (Gironde)
- 👗 Odevy a doplnky: +0,4 % (1 076 miliónov EUR) — organický rast zostal takmer bez zmeny; prehliadka dámskej kolekcie jeseň/zima 2026 v Garde Républicaine bola prijatá veľmi pozitívne
- 🧣 Hodváb a textil: +7,8 % (257 miliónov EUR) — solídny rast podporený neustále obnovovanou kreativitou; vyniká šatka L'esprit s'envole
- 🏺 Ostatné segmenty Hermès (šperky, Home): +6,8 % (540 miliónov EUR) — pokračujúca pozitívna dynamika; podujatie Double Tour haute joaillerie sa po prvý raz konalo v Tokiu
- 💄 Parfumy a beauty: +0,2 % (127 miliónov EUR) — predaje sú stabilné; medzi novinkami sú Musc Pallida v kolekcii Hermessence, Un Jardin sous la mer a prvý make-up Plein Air v 34 odtieňoch
- ⌚ Hodinky: -3,7 % (135 miliónov EUR) — náročné prostredie, no Hermès rozširuje ponuku; na Watches & Wonders v Ženeve boli predstavené model H08 so skeletonizovaným titánovým strojčekom a Arceau Samarcande s minútovou repeticou; do roka 2028 sa plánuje rozšírenie manufaktúry v Le Noirmont
- 📦 Ostatné produkty: +3,6 % (86 miliónov EUR) — výroba pre externé značky, John Lobb, Saint-Louis, Puiforcat
Zdroj: Hermès Investor Relations
Napriek týmto narušeniam si Hermès zachoval svoje dlhodobé rastové ciele za predpokladu stabilných menových kurzov a zároveň v Q1 odkúpil viac ako 31 000 vlastných akcií za 60 miliónov EUR. Generálny riaditeľ Axel Dumas výsledky okomentoval svojím typickým štýlom: „V napätom geopolitickom prostredí Hermès drží smer a zostáva verný svojej dlhodobej stratégii.“ Spoločnosť si udržiava prevádzkovú maržu presahujúcu 41 % — výsledok, ktorý nedokáže zopakovať žiadny iný hráč v luxusnom sektore. Ďalším kľúčovým dátumom v kalendári je 29. júl 2026 — zverejnenie výsledkov za prvý polrok.
Graf akcií Hermès na burze Euronext Paris ukazuje silný uptrend od roku 2023, ktorý sa v roku 2024 ešte zrýchlil a na začiatku roka 2025 vyvrcholil nad úrovňou 3 100 EUR. Následne však v posledných týždňoch prišiel prudký pokles ceny o viac než 11,85 %. EMA200 (oranžová línia) počas väčšiny obdobia od roku 2023 fungovala ako dynamický support, no od začiatku roka 2025 sa cena dostala pod túto úroveň a teraz sa nachádza výrazne pod týmto priemerom. Aktuálna hodnota EMA200 je 2 059,72 EUR. Volume profile (vľavo) ukazuje veľmi výraznú zónu vysokej aktivity medzi približne 1 800 až 2 300 EUR, pričom najvyššia koncentrácia tickového objemu sa nachádza okolo 2 000 až 2 100 EUR. Táto oblasť teraz po poklese funguje ako silná zóna rezistencie/supportu. Od vrcholu v roku 2025 sa cena pohybuje okolo úrovne VWAP (čierna horizontálna línia), ktorá počas väčšiny času slúžila ako trhová rovnováha. Aktuálne sa však cena nachádza pod touto líniou, čo potvrdzuje prevahu predajcov v poslednom období.
Zdroj: xStation
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.