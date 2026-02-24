Home Depot prekonal odhady, ale dopyt po bývaní zostáva opatrný 🏠

- Porovnateľný predaj vzrástol o 0,4 %, čím prekonal očakávania
- Akcie reagovali nárastom približne o 2 %
- Veľké renovácie brzdia vysoké úrokové sadzby a neistota
- Hlavnými hnacími silami zostávajú elektronický obchod a profesionálny segment
- Porovnateľný predaj vzrástol o 0,4 %, čím prekonal očakávania
- Akcie reagovali nárastom približne o 2 %
- Veľké renovácie brzdia vysoké úrokové sadzby a neistota
- Hlavnými hnacími silami zostávajú elektronický obchod a profesionálny segment
Spoločnosť Home Depot Inc. vykázala za posledný štvrťrok lepšie výsledky, ako sa očakávalo, pričom porovnateľný predaj vzrástol o 0,4 %. Tento výsledok prekonal konsenzus analytikov a potvrdzuje stabilný dopyt po menších projektoch v oblasti renovácie domov. Upravený zisk na akciu takisto prekonal odhady trhu. Akcie vzrástli približne o 2 % v predburzovom obchodovaní.
Veľké renovačné práce stále pozastavené
Napriek solídnym číslam spoločnosť konštatuje, že k výraznejšiemu oživeniu na trhu s nehnuteľnosťami zatiaľ nedošlo. Podľa finančného riaditeľa Richarda McPhaila zákazníci odkladajú veľké renovačné práce už tri roky.
Nasledujúce faktory naďalej brzdia trh:
- Vyššie úrokové sadzby hypoték
- Obavy o dostupnosť bývania
- Neistota na trhu práce
Hoci úrokové sadzby hypoték mierne klesajú a ceny nehnuteľností stagnujú, vedenie spoločnosti sa domnieva, že na dosiahnutie výraznejšieho rastu dopytu bude potrebný výraznejší pokles úrokových sadzieb a rast príjmov domácností.
E-commerce a profesionáli sú hnacou silou rastu
Home Depot naďalej posilňuje segment profesionálnych dodávateľov, ktorí utrácajú viac ako bežní zákazníci. Spoločnosť tiež zaznamenala dvojciferný rast online predaja už tretí štvrťrok po sebe.
Spoločnosť tiež diverzifikuje svoje dodávateľské reťazce, aby zmiernila dopad colnej politiky prezidenta Donalda Trumpa. Niektoré produkty však v prvej polovici roka zaznamenajú mierny nárast cien.
Výhľad zostáva opatrný
Spoločnosť potvrdila svoj celoročný výhľad, ale varuje, že ekonomické prostredie zostáva neisté. Konkurent Lowe's Cos. čoskoro zverejní svoje výsledky, zatiaľ čo Walmart Inc. minulý týždeň ponúkol skôr konzervatívny výhľad.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Duolingo kleslo po zverejnení výsledkov o 25 % 🦉
Vráti sa Palantir na úroveň 50$?
Akcie Dell rastú o 12 %, AI poháňa 40 % rast tržieb 📈
Wizz Air čelí výpredaju po odchode kľúčového akcionára ✈️
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.