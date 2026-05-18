Lufthansa zvažuje novú emisiu eurových dlhopisov 💶

- Lufthansa rokuje s investormi o možnej emisii eurových dlhopisov so splatnosťou približne 5,7 roka.
- Výnos z emisie má slúžiť okrem iného na refinancovanie existujúceho dlhu.
- Aerolinku tlačí drahé palivo, ktoré má tento rok zvýšiť náklady až o 1,7 miliardy EUR.
- Hoci si Lufthansa drží investičný rating, investori budú pozorne sledovať cenu nového dlhu.
- Lufthansa rokuje s investormi o možnej emisii eurových dlhopisov so splatnosťou približne 5,7 roka.
- Výnos z emisie má slúžiť okrem iného na refinancovanie existujúceho dlhu.
- Aerolinku tlačí drahé palivo, ktoré má tento rok zvýšiť náklady až o 1,7 miliardy EUR.
- Hoci si Lufthansa drží investičný rating, investori budú pozorne sledovať cenu nového dlhu.
Nemecká letecká spoločnosť Deutsche Lufthansa rokuje s investormi pred možnou emisiou nových dlhopisov denominovaných v eurách. Firma podľa dostupných informácií poverila banky organizáciou investorských hovorov, ktoré majú predchádzať prípadnému predaju seniorných nezabezpečených dlhopisov so splatnosťou približne 5,7 roka.
Výnos z emisie by mal byť využitý na všeobecné firemné účely vrátane refinancovania existujúceho dlhu. Pre Lufthansu by išlo o prvú seniornú dlhopisovú emisiu od augusta 2024, keď spoločnosť získala 500 miliónov EUR prostredníctvom dlhopisov so splatnosťou v roku 2032. Okrem toho aerolinka v januári 2025 emitovala aj hybridný dlh.
Načasovanie novej emisie prichádza v citlivom období. Lufthansa sa dostáva pod zvýšený dohľad investorov pre rastúce náklady na letecké palivo. Práve drahší kerozín sa stáva jedným z hlavných problémov celého odvetvia a výrazne zaťažuje hospodárenie dopravcov. Spoločnosť už skôr zrušila 20 000 krátkych letov zo svojho európskeho letného letového poriadku a zároveň predstavila slabší výhlaď zisku.
Podľa odhadov firmy by zvýšené náklady na palivo mohli tento rok navýšiť výdavky až o 1,7 miliardy EUR. Ide o významnú sumu, ktorá môže obmedziť priestor pre marže, investície aj znižovanie zadlženia. Pre investorov tak bude dôležité nielen to, za aký výnos Lufthansa nový dlhopis ponúkne, ale aj ako presvedčivo dokáže obhájiť svoju schopnosť zvládnuť tlak na náklady.
Pod tlakom sa už ocitli aj existujúce dlhopisy spoločnosti. Emisia so splatnosťou v roku 2032 od začiatku vojny oslabila o viac ako 4,4 centu na euro a obchoduje sa blízko najnižších úrovní od apríla 2025. Tento vývoj ukazuje, že investori pri Lufthanse začínajú požadovať vyššiu rizikovú prémiu.
Na pripravovanej transakcii sa podieľajú významné banky. BNP Paribas, Citigroup a ING pôsobia ako hlavní globálni koordinátori a spoloční bookrunneri. Medzi ďalších bookrunnerov patria Bank of China, DZ Bank, Erste Group a LBBW. Emisia by podľa dostupných informácií mohla byť uvedená na trh ešte v priebehu tohto týždňa.
Z pohľadu úverovej kvality si Lufthansa zatiaľ drží investičný rating. Moody’s ju hodnotí známkou Baa3 so stabilným výhľadom, zatiaľ čo S&P Global Ratings a Fitch Ratings jej prideľujú rating BBB- so stabilným výhľadom. To je dôležité, pretože práve investičný rating môže firme pomôcť udržať prístup k širšej základni inštitucionálnych investorov.
Pre Lufthansu bude nadchádzajúca dlhopisová emisia testom dôvery trhu. Ak sa podarí transakciu umiestniť za prijateľných podmienok, môže to ukázať, že investori firme stále veria napriek rastúcim nákladom a slabšiemu výhľadu. Naopak vyšší požadovaný výnos by bol signálom, že trh začína citeľnejšie vnímať riziká okolo ziskovosti aerolinky.
Graf LHA.DE (D1)
Akcie spoločnosti Lufthansa sa obchodujú okolo úrovne 7,61 EUR a po predchádzajúcom poklese sa opäť približujú k dôležitej podpornej oblasti. Cena sa aktuálne nachádza pod oboma sledovanými kĺzavými priemermi, čo naznačuje, že technický obraz zostáva skôr opatrný. EMA 50 sa nachádza na hodnote 7,90 EUR a SMA 100 na úrovni 8,28 EUR, takže najbližší rastový priestor je obmedzený práve týmito rezistenciami.
Z pohľadu trendu je dôležité, že akcie nedokázali udržať predchádzajúci pokus o návrat nad kĺzavé priemery a opäť oslabili smerom k horizontálnej úrovni okolo 7,60 EUR. Táto oblasť teraz funguje ako kľúčová podpora. Ak by sa cena pod ňu výraznejšie prepadla, mohlo by dôjsť k obnoveniu predajného tlaku a otvoreniu priestoru smerom k úrovniam okolo 7,38 EUR a následne 6,93 EUR.
Pre zlepšenie technického výhľadu bude kľúčové, aby sa Lufthansa vrátila späť nad 7,90 EUR a následne dokázala preraziť aj nad 8,28 EUR. Až udržanie ceny nad SMA 100 by mohlo signalizovať silnejší návrat kupujúcich a otvoriť priestor k ďalšiemu rastu. Kým sa však akcie držia pod týmito úrovňami, hlavným rizikom zostáva pokračovanie konsolidácie alebo návrat k nižším cenám.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
🎥 Zmeny v portfóliu Berkshire Hathaway: Navýšenie pozície v Google a veľké upratovanie
Zhrnutie trhov: Energetika sa vracia do hry ⚡ Investori sa obávajú novej eskalácie na Blízkom východe 💥
Palivo, mzdy a údržba: Ryanair čaká nákladnejší rok 📉
Čo očakávať od ekonomických dát a firemných výsledkov tento týždeň ❓
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.