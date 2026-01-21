IEA zvyšuje výhlaď dopytu po rope pre rok 2026

- IEA očakáva v roku 2026 rast dopytu po rope o 930 000 barelov denne, v porovnaní s predchádzajúcim odhadom 860 000 barelov denne.
Medzinárodná energetická agentúra (IEA) zvýšila svoj odhad rastu globálneho dopytu po rope pre rok 2026 na 930 000 barelov denne (bpd), čo je nárast oproti predchádzajúcej prognóze, ktorá počítala s rastom o 860 000 bpd. Vyplýva to z januárovej mesačnej ropnej správy IEA. Hoci trh zostáva v prebytku, očakáva sa, že bude mierne menej presýtený, než sa pôvodne predpokladalo.
Podľa výpočtov agentúry Reuters, založených na údajoch IEA, by mal tohtoročný globálny prebytok ponuky nad dopytom predstavovať 3,69 milióna barelov denne, čo je mierne zníženie oproti predchádzajúcemu odhadu 3,84 milióna bpd z decembrovej správy.
IEA v správe uviedla, že aktuálny nadbytok zásob síce zatiaľ trh upokojuje a drží ceny pod kontrolou, no situácia sa môže postupne meniť, ak bude dopyt ďalej rásť a ťažba nebude stíhať rovnakým tempom.
Zvýšený výhlaď dopytu prichádza v čase, keď ceny ropy zostávajú stabilné vďaka vysokej ponuke a relatívne pokojnej geopolitickej situácii. Úprava odhadu však naznačuje, že trh sa môže v priebehu roka začať viac vyrovnávať, čo by mohlo v dlhšom horizonte ovplyvniť cenový vývoj.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americkej ropy WTI prudko vzrástla a aktuálne sa obchoduje v blízkosti 60,32 USD, čím výrazne prerazila nad oba kĺzavé priemery – EMA 50 (59,65 USD) a SMA 100 (59,48 USD). Tento preraz naznačuje zmenu krátkodobého trendu v prospech kupujúcich. CCI dosahuje hodnotu 120,5, čo značí vstup do prekúpenej zóny, no zároveň potvrdzuje silu aktuálneho nákupného momenta. Momentum sa pohybuje na úrovni 99,88, čo taktiež potvrdzuje pozitívny impulz. Objem obchodov v posledných sviečkach výrazne vzrástol, čo podporuje vierohodnosť tohto pohybu. Z technického hľadiska je aktuálna cenová úroveň kľúčová – ak sa trhu podarí udržať nad hranicou 60 USD, môže to otvoriť priestor na ďalší rast smerom k 60,80 USD alebo vyššie. Naopak, návrat pod EMA a SMA by mohol znamenať falošný preraz a návrat do konsolidačného pásma.
Zdroj: xStation5
