OIL: ceny pokračujú v raste napriek návrhu sprievodu lodí americkým námorníctvom 📌

Ropa dnes rastie približne o 2 %, pričom OIL.WTI sa obchoduje na úrovni 76,25 USD za barel a Brent na 83,50 USD. Drahé kovy zároveň po včerajšom výpredaji obnovujú rast. Zlato posilňuje o 1,20 % na 5 120 USD za uncu a striebro rastie o 3,20 % na 83,30 USD za uncu.
Pozornosť globálneho kapitálu sa naďalej sústreďuje na vývoj na Blízkom východe. Podľa odhadov IDF, ministerstva obrany SAE a dát z otvorených zdrojov vypálil Irán počas prvého dňa kampane približne 350 balistických rakiet, ktoré mierili na štáty Perzského zálivu vrátane SAE, Kataru a Bahrajnu, ako aj na Izrael a ďalšie krajiny regiónu. Intenzita útokov však v nasledujúcich dňoch výrazne klesala — na približne 175 rakiet druhý deň, 120 tretí deň a 50 štvrtý deň. Pokles nasledoval po koordinovaných úderoch USA a Izraela na iránsku raketovú infraštruktúru vrátane veliteľstva IRGC, odpaľovacích zariadení a skladov zbraní.
Výrazné zníženie počtu odpálení naznačuje, že ofenzívne kapacity Iránu môžu pod pokračujúcim vojenským tlakom slabnúť. To zvyšuje pravdepodobnosť, že by sa konflikt mohol stať čoraz jednostrannejším, ak bude infraštruktúra na odpaľovanie rakiet naďalej neutralizovaná. Zároveň však zostáva vysoká miera neistoty a pokusy o definovanie trendov po štvrtom dni konfliktu nesú značné riziko. Irán stále disponuje ďalšími vojenskými nástrojmi vrátane potenciálne rozsiahleho arzenálu dronov, ktoré je ťažšie detegovať a zachytiť. Odhady pred vypuknutím konfliktu naznačovali, že Irán môže mať desaťtisíce dronov, čo ponecháva priestor pre eskaláciu prostredníctvom alternatívnych metód, ak budú raketové kapacity ďalej obmedzené.
Energetické trhy zostávajú obzvlášť citlivé na vývoj okolo Hormuzského prielivu, ktorým prechádza približne pätina globálnych dodávok ropy a plynu. Námorná doprava v tejto kľúčovej tepne sa po iránskych hrozbách voči tankerom takmer zastavila, pričom v Perzskom zálive uviazlo približne 200 ropných tankerov, čo v posledných dňoch viedlo k výraznému rastu cien. Americký prezident Donald Trump sa včera neskoro večer pokúsil trhy upokojiť oznámením, že USA poskytnú poistenie rizík námorného obchodu a v prípade potreby aj námorný sprievod pre lode. Toto vyhlásenie pomohlo obmedziť straty na amerických akciových trhoch a dočasne zmiernilo rast cien ropy. Situácia však zostáva veľmi dynamická a volatilita na trhoch s ropou a drahými kovmi je mimoriadne vysoká.
