Intel a Google prehlbujú partnerstvo v AI infraštruktúre okolo Xeonov a vlastných IPU

Intel a Google vo štvrtok rozšírili svoje partnerstvo s cieľom podporiť ďalšiu fázu AI infraštruktúry, pričom Google bude naďalej nasadzovať procesory Intel Xeon vrátane najnovších čipov Xeon 6 pre AI, inferenciu aj všeobecné výpočtové úlohy. Obe spoločnosti zároveň uviedli, že rozšíria spoločný vývoj vlastných infrastructure processing units (IPU), ktoré presúvajú časť úloh z CPU a zvyšujú efektivitu systému. V americkom obchodovaní akcie Intelu rástli približne o 2,6 %, zatiaľ čo akcie Alphabetu klesali asi o 1,8 %.
Partnerstvo sa posúva k infraštruktúrnej vrstve AI
Reuters uviedol, že dohoda odráža širšiu zmenu v dopyte po AI, keď sa firmy presúvajú od trénovania veľkých modelov k ich nasadzovaniu vo veľkom rozsahu, čo zvyšuje potrebu tradičných CPU schopných riadiť orchestráciu a náročné výpočtové úlohy. V rámci rozšírenej dohody bude Google naďalej využívať procesory Intel Xeon naprieč širokým spektrom workloadov a zároveň nasadí aj najnovšie čipy Xeon 6.
Intel uviedol, že obe firmy zároveň rozširujú spoluprácu na vlastných IPU založených na ASIC. Podľa Intelu môžu tieto procesory prevziať sieťové, úložné a bezpečnostné funkcie od hostiteľských CPU, čo zlepšuje využitie, efektivitu a predvídateľnosť výkonu v hyperscale AI prostrediach. Google uviedol, že Intel je jeho dôveryhodným partnerom takmer dve desaťročia a že roadmapa Xeonov podporuje rastúce požiadavky jeho workloadov na výkon aj efektivitu.
Prečo je dohoda dôležitá pre Intel
Partnerstvo je pre Intel dôležité, pretože potvrdzuje dopyt po CPU v čase, keď sa firma snaží získať späť časť pozícií stratených v prvej fáze AI boomu. Reuters upozornil, že rastúci dopyt po agentic AI systémoch, ktoré vyžadujú zložitejšie viacstupňové spracovanie, zvyšuje potrebu výpočtového výkonu CPU popri akcelerátoroch.
Oznámenie zároveň prichádza v čase širšieho strategického posunu Intelu. Reuters uviedol, že Intel sa nedávno pripojil k projektu Terafab AI chip Elona Muska spolu so SpaceX a Teslou a zároveň smeruje k opätovnému plnému ovládnutiu svojho výrobného závodu v Írsku, kde sa vyrábajú serverové procesory Xeon.
Trhy teraz budú sledovať, či Intel dokáže silnejší dopyt po CPU premeniť na širší rast dátacentrového biznisu a či hlbšia spolupráca s Googlom na IPU zlepší jeho pozíciu v AI infraštruktúre aj mimo samotných akcelerátorov. Investori sa tiež zamerajú na to, ako rýchlo budú inference workloady ďalej zvyšovať dopyt po vyvážených systémoch kombinujúcich CPU a IPU.
Články:
Lilly uvádza Foundayo na americký trh, boj v segmente perorálnych liekov na obezitu sa vyostruje
Výrobca piva Corona rastie po výsledkoch o 5 % 🍺
Meta a CoreWeave rozširujú AI cloudové partnerstvo novou dohodou za 21 mld. USD
Akcia týždňa – ASML: Tichý monopolista stojaci za AI
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.