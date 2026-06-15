Morgan Stanley očakáva širší rast amerických akcií 📈

Americký akciový trh by podľa analytikov Morgan Stanley mohol získať ďalšiu podporu vďaka presunu investorov do cyklických sektorov, ktoré počas vojny medzi USA a Iránom zaostávali. Tím vedený Michaelom Wilsonom upozorňuje, že zlepšujúca sa situácia okolo Hormuzského prielivu, nižší tlak zo strany cien ropy, úrokových sadzieb a dolára môže pomôcť rozšíriť akciovú rally aj mimo úzku skupinu technologických lídrov.
V posledných mesiacoch bola výkonnosť amerického trhu silne koncentrovaná najmä v rastových technologických tituloch. Morgan Stanley však teraz vidí priestor, aby sa do čela dostali aj lacnejšie a menej vlastnené sektory, ktoré sú citlivejšie na ekonomický cyklus. Wilson konkrétne spomína spotrebiteľský sektor, dopravné spoločnosti a regionálne banky.
Dôležitým faktorom je zlepšenie sentimentu po nádejach na trvalejšiu dohodu medzi USA a Iránom. Ak sa geopolitické napätie bude ďalej zmierňovať, môže to znížiť rizikovú prémiu na rope a zároveň uľaviť inflačným očakávaniam. Nižšie ceny energií by mohli znížiť tlak na centrálne banky, najmä na Fed, aby opäť pristupovali k zvyšovaniu sadzieb. Práve kombinácia nižšej ropy, slabšieho dolára a menšieho tlaku sadzieb býva pre cyklické akcie pozitívnym prostredím.
S&P 500 sa podľa Wilsona nachádza len približne 2 % pod historickým maximom, čo ukazuje, že trhová nálada zostáva silná. Napriek tomu podľa Morgan Stanley stále existuje priestor na ďalší rast, ak sa rally rozšíri do sektorov, ktoré doteraz zostávali mimo hlavnej pozornosti investorov. To by mohlo trh stabilizovať, pretože rast založený iba na niekoľkých veľkých technologických firmách býva zraniteľnejší voči výkyvom sentimentu.
Podobný pohľad zdieľajú aj analytici JPMorgan, podľa ktorých by rotácia do cyklických akcií mohla zostať úspešnou stratégiou až do konca roka. Podmienkou však zostáva upokojenie geopolitických rizík, stabilná inflácia a pokračujúci rast firemných ziskov. Inými slovami, trh potrebuje potvrdenie, že ekonomika spomaľuje iba mierne a že vyššie sadzby nebudú výrazne brzdiť spotrebu ani investície.
Wilson zároveň upozorňuje, že nedávny pokles amerických akcií, ťahaný najmä výrobcami pamäťových čipov, neznamená zhoršenie fundamentov. Podľa neho išlo skôr o spomalenie ziskového momenta po silnom raste. Takéto korekcie sú podľa Morgan Stanley bežné v býčích trhoch, ktoré sú postavené na raste firemných ziskov.
Z investičného pohľadu je kľúčové sledovať, či sa kapitál skutočne začne presúvať z technologických gigantov do širšieho spektra trhu. Ak sa pridajú cyklické sektory, americká rally môže získať zdravší základ. Naopak, ak by sa geopolitické napätie opäť zvýšilo alebo by ropa výrazne zdražela, očakávaná rotácia by mohla rýchlo stratiť silu.
Wilson preto zostáva voči americkým akciám pozitívny, hoci pripúšťa možnosť krátkodobej volatility. Jeho hlavná téza je, že súčasný býčí trh zatiaľ nie je na konci a že ďalšia fáza rastu môže byť menej závislá od technológií a viac rozložená naprieč ekonomikou.
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