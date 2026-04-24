Intel: AI podporuje výsledky a CPU môžu byť ďalšou fázou revolúcie

Výsledky Intelu za 1. štvrťrok 2026 jasne posilňujú názor, že sa spoločnosť začína dostávať z niekoľkoročného obdobia prevádzkovej slabosti. Samotná správa priniesla solídne prekonanie očakávaní, ale ešte dôležitejšie sú výhľady na nadchádzajúce mesiace, ktoré výsledkom dodávajú výrazne rastovejší tón a pôsobili ako katalyzátor silnej trhovej reakcie.
Kľúčové finančné údaje za 1. kvartál
- Tržby 13,58 miliardy USD, +7,2 % medziročne, nad konsenzom
- Upravený EPS 0,29 USD oproti očakávaniu okolo 0,01 USD
- Hrubá marža 41 % oproti prognóze 34,5 %
- Data Center & AI 5,05 miliardy USD, +22 % medziročne
- Foundry 5,42 miliardy USD, +16 % medziročne
- Prevádzkový zisk 1,67 miliardy USD oproti 0,69 miliardy USD pred rokom
Rozsah pozitívneho prekvapenia je viditeľný nielen v tržbách, ale predovšetkým v ziskovosti. Nárast hrubej marže na 41 % naznačuje zlepšenie predajného mixu aj nákladovej efektivity. To ukazuje, že kroky prijaté v posledných kvartáloch sa začínajú premietať do konkrétnych finančných výsledkov.
Segment Data Center & AI zostáva hlavným motorom rastu, keď medziročne vzrástol o 22 %. To potvrdzuje, že umelá inteligencia už vytvára reálny a rastúci dopyt, najmä v oblasti serverovej infraštruktúry. Rastúci význam inferenčných a edge aplikácií zároveň posilňuje úlohu CPU v širšom ekosystéme.
Prvá fáza AI boomu bola do veľkej miery ťahaná GPU, kde si dominantnú pozíciu vybudovala spoločnosť NVIDIA. Čoraz viac signálov však naznačuje, že ďalšia fáza by mohla presunúť ťažisko smerom k CPU, najmä v kontexte škálovania a širšej adopcie AI aplikácií.
Segment foundry rastie medziročne o 16 % a postupne sa stáva významnejšou súčasťou obchodného mixu. Lepšia dostupnosť kapacít naznačuje, že predchádzajúce obmedzenia na strane ponuky sa zmierňujú, čo podporuje objem dodávok aj cenotvorbu.
Kľúčovým bodom pre trh zostáva výhľad. Pre druhý štvrťrok spoločnosť očakáva tržby v rozmedzí 13,8 až 14,8 miliardy USD a EPS 0,20 USD, čo je jasne nad predchádzajúcimi očakávaniami. Očakávaná hrubá marža okolo 39 % navyše poukazuje na pokračujúce zlepšovanie ziskovosti.
V širšom pohľade spoločnosť signalizuje trvalo silný dopyt a potenciál pre nadsezónny rast v ďalších kvartáloch roka 2026. Podporuje ho expanzia AI a lepšie podmienky na strane ponuky. To naznačuje, že momentum zo začiatku roka by mohlo pokračovať aj v druhej polovici roka.
Trhová reakcia bola veľmi silná. Akcie v premarkete rástli o viac než 20 % a podporili aj ďalšie spoločnosti z polovodičového sektora. Stojí za zmienku, že akcie Intelu od začiatku roka posilnili už o viac než 70 %.
Napriek jasnému zlepšeniu výzvy pretrvávajú. Tlak vysokých kapitálových výdavkov je stále viditeľný v úrovni cash flow, čo ukazuje, že transformačný proces naďalej vyžaduje čas a konzistentnú realizáciu.
Celkovo zverejnené výsledky a výhľad poukazujú na čoraz dôveryhodnejšie zlepšenie fundamentov spoločnosti. Podpora zo strany rastúceho dopytu ťahaného AI, lepšia dostupnosť kapacít a zlepšujúca sa prevádzková efektivita vytvárajú solídny základ pre ďalšie zlepšovanie výkonnosti v nadchádzajúcich kvartáloch. Vyššie trhové očakávania však zároveň znamenajú, že udržanie tohto trendu bude kľúčové pre ďalší vývoj akcií.
Zdroj: xStation5
