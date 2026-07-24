Intel prekvapil trh. Naberá obnova konečne tempo? 💡

Ešte pred zverejnením výsledkov sa trhy pýtali predovšetkým to, či niekoľkomesačná reštrukturalizácia Intelu začína prinášať očakávané výsledky. Odpoveď za druhý kvartál sa ukázala ako výrazne lepšia, než sa čakalo. Spoločnosť nielen jasne prekonala analytické výhlady, a to ako z hľadiska tržieb, tak aj zisku, ale predstavila aj silnejší výhľad na tretí kvartál, než sa predpokladalo, čo investori prijali veľmi pozitívne.
Najdôležitejšie výsledky za druhý kvartál
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Tržby: 16,1 mld. USD oproti očakávaným 14,4 mld. USD
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Upravený zisk na akciu (EPS): 0,42 USD oproti konsenzusu 0,21 USD
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Tržby segmentu Data Center & AI: 6,3 mld. USD, rast o 59 % medziročne
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Tržby Intel Foundry: 5,8 mld. USD, rast o 31 % medziročne
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Hrubá marža: 40,4 % oproti očakávaným 39,2 %
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Výhľad tržieb na III. kvartál: 15,8 – 16,8 mld. USD pri konsenzuse okolo 15,1 mld. USD
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Výhľad EPS na III. kvartál: 0,38 USD oproti očakávaniam 0,27 USD
Po zverejnení výsledkov akcie Intelu v postmarketovom obchodovaní výrazne rástli. Trh ocenil nielen čísla lepšie, než sa čakalo, ale aj skutočnosť, že vedenie zvýšilo výhľad na nasledujúci kvartál. V prípade technologických spoločností majú práve vyhliadky do budúcnosti často väčší význam než samotné historické výsledky.
Jedným z najsilnejších prvkov správy bol segment Data Center & AI, ktorého tržby vzrástli až o 59 % medziročne. To ukazuje, že Intel začína čoraz viac profitovať z obrovských investícií do výpočtovej infraštruktúry. Čoraz viac spoločností rozširuje dátové centrá a spolu s tým rastie dopyt po serverových procesoroch, ktoré zostávajú jedným z najdôležitejších produktov spoločnosti.
Optimisticky znejú aj komentáre vedenia. Generálny riaditeľ Lip-Bu Tan priznal, že dopyt po serverových procesoroch v súčasnosti prevyšuje výrobné kapacity Intelu. Spoločnosť preto zvyšuje kapitálové výdavky, aby rozšírila výrobné kapacity a dokázala uspokojiť rastúci dopyt ako po vlastných procesoroch, tak aj po výrobných službách poskytovaných externým zákazníkom.
Je to o to významnejšie, že sa mení charakter celého technologického boomu. Spočiatku sa najväčšia pozornosť sústreďovala na čipy používané na trénovanie modelov umelej inteligencie. V súčasnosti nadobúda čoraz väčší význam infraštruktúra potrebná na prevádzku hotových modelov v masívnom meradle. V tejto oblasti zostávajú serverové procesory základom fungovania moderných dátových centier.
Pozornosť si zaslúži aj výrazné zlepšenie rentability. Hrubá marža vzrástla na 40,4 % z 29,7 % pred rokom a spoločnosť opäť dosiahla kladný prevádzkový výsledok. Intel zároveň oznámil zvýšenie tohtoročných kapitálových výdavkov na približne 20 mld. dolárov, pričom toto rozhodnutie zdôvodnil rastúcim dopytom po výpočtovej infraštruktúre a ďalším rozvojom výrobnej činnosti.
Neznamená to však, že proces obnovy je ukončený. Intel stále obnovuje svoju pozíciu po rokoch straty technologického náskoku a trhových podielov. Marže zostávajú výrazne nižšie než v najlepšom období činnosti spoločnosti a segment foundry sa stále opiera predovšetkým o objednávky pochádzajúce z vlastných obchodných jednotiek. Spoločnosť stále čelí výzve získať väčší počet externých zákazníkov a udržať súčasné tempo zlepšovania výsledkov.
Dnešná správa však ukazuje niečo, na čo trhy čakali dlhšie obdobie. Reštrukturalizácia sa už neobmedzuje výlučne na znižovanie nákladov a prepúšťanie zamestnancov. Jej výsledky sú čoraz zreteľnejšie aj vo finančných číslach. Vyššie tržby, zlepšenie rentability a zvýšené výhlady naznačujú, že Intel začína obnovovať svoju pozíciu v jednom z najdôležitejších segmentov trhu polovodičov.
Dnešná správa ešte neznamená, že sa Intel vrátil na svoju kedysi dominantnú pozíciu. Ukazuje však, že obnova prestala byť len plánom prezentovaným na stretnutiach s investormi. Po prvýkrát za dlhší čas nachádza jasné potvrdenie v číslach.
Zdroj: xStation5
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