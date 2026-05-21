IPO storočia, alebo drahá stávka na Muska? SpaceX odhalila miliardové straty 🔥

- SpaceX plánuje rekordné IPO s cieľom získať až 75 miliárd USD a potenciálnym ocenením až 2 bilióny USD.
- Firma rýchlo rastie, no zároveň vykazuje výrazné straty vrátane čistej straty 4,28 miliardy USD za prvý štvrťrok.
- Starlink je hlavným zdrojom rastu, zatiaľ čo najväčšou záťažou sa stáva AI segment a vysoké kapitálové výdavky.
- Elon Musk si má vďaka akciám s vyššou hlasovacou silou udržať kontrolu nad firmou, čo môže byť pre časť investorov zásadné riziko.
- SpaceX plánuje rekordné IPO s cieľom získať až 75 miliárd USD a potenciálnym ocenením až 2 bilióny USD.
- Firma rýchlo rastie, no zároveň vykazuje výrazné straty vrátane čistej straty 4,28 miliardy USD za prvý štvrťrok.
- Starlink je hlavným zdrojom rastu, zatiaľ čo najväčšou záťažou sa stáva AI segment a vysoké kapitálové výdavky.
- Elon Musk si má vďaka akciám s vyššou hlasovacou silou udržať kontrolu nad firmou, čo môže byť pre časť investorov zásadné riziko.
Spoločnosť SpaceX verejne podala dokumenty k plánovanému vstupu na burzu, ktorý by sa mohol stať najväčším IPO v histórii. Firma Elona Muska chce podľa dostupných informácií získať až 75 miliárd USD a jej ocenenie by mohlo dosiahnuť až 2 bilióny USD. Takáto hodnota by zo SpaceX urobila jednu z najväčších verejne obchodovaných spoločností na svete.
Za extrémne vysokým ocenením však stojí nielen rast, ale aj veľmi ambiciózny príbeh. SpaceX sa už dávno neprofiluje iba ako raketová spoločnosť. Popri kozmickej doprave a satelitnom internete Starlink chce výrazne expandovať aj do umelej inteligencie, orbitálnych dátových centier a dlhodobo aj do kolonizácie Marsu.
Práve Mars zohráva v plánoch firmy symbolickú úlohu. Podľa dokumentácie má Elon Musk získať mimoriadne odmeny, vrátane až 1 miliardy akcií, ak sa mu podarí splniť extrémne náročné ciele. Medzi nimi je aj vytvorenie ľudskej osady na Marse s najmenej 1 miliónom obyvateľov.
Finančné čísla však ukazujú oveľa zložitejší obraz. SpaceX v prvom štvrťroku vykázala čistú stratu 4,28 miliardy USD pri tržbách 4,69 miliardy USD. O rok skôr firma prerobila 528 miliónov USD pri tržbách približne 4 miliardy USD. To znamená, že zatiaľ čo tržby rastú, straty sa dramaticky prehlbujú.
Za celý rok 2025 dosiahli tržby SpaceX 18,7 miliardy USD, oproti 14 miliardám USD v predchádzajúcom roku. Firma sa však zároveň prepadla zo zisku 791 miliónov USD v roku 2024 do straty 4,94 miliardy USD v roku 2025. Pre investorov tak pôjde o klasickú otázku: či veriť dlhodobému rastovému príbehu natoľko, aby prehliadli súčasné finančné straty.
Hlavným zdrojom príjmov zostáva Starlink. Satelitný internet tvoril v prvom štvrťroku 2026 približne dve tretiny tržieb. Počet predplatiteľov výrazne narástol z 2,3 milióna v roku 2023 na 4,4 milióna v roku 2024 a následne až na 8,9 milióna v roku 2025. Prevádzkový príjem Starlinku za rok 2025 dosiahol 4,42 miliardy USD, zatiaľ čo o rok skôr to boli 2 miliardy USD.
Naopak tradičný kozmický biznis zatiaľ zostáva stratový. Hoci SpaceX dominuje v oblasti kozmickej dopravy a patrí medzi kľúčových dodávateľov pre NASA aj Pentagon, samotný vesmírny segment v prvom štvrťroku vykázal tržby 619 miliónov USD a prevádzkovú stratu 662 miliónov USD.
Najväčším spotrebiteľom kapitálu sa však stáva umelá inteligencia. Kapitálové výdavky SpaceX v roku 2025 vzrástli na 20,74 miliardy USD a viac než polovica tejto sumy smerovala práve do AI biznisu. Straty v AI segmente sa zvýšili z 1,56 miliardy USD v roku 2024 na 6,36 miliardy USD v roku 2025.
SpaceX chce umelú inteligenciu rozvíjať aj prostredníctvom akvizícií. Súčasťou plánov je aj potenciálne prevzatie startupu Cursor za 60 miliárd USD. Ak by sa transakcia neuskutočnila, dokumentácia počíta s vysokými sankciami vrátane hotovostného poplatku 1,5 miliardy USD a ďalších záväzkov vo výške 8,5 miliardy USD.
Kľúčovým prvkom celej stratégie zostáva raketa Starship. Tá má byť zásadná pre vynášanie ťažkých nákladov, budovanie novej generácie Starlinku, orbitálne dátové centrá aj budúce misie na Mesiac a Mars. Problémom je, že Starship zatiaľ nie je plne prevádzkyschopná a testovací cyklus poznačilo niekoľko neúspechov. Akékoľvek ďalšie omeškanie alebo technické úpravy môžu výrazne zvýšiť náklady a spomaliť ostatné projekty.
Veľmi citlivou témou je aj akcionárska štruktúra. Elon Musk aktuálne drží 12,3 % akcií triedy A a 93,6 % akcií triedy B, čo mu dáva 85,1 % hlasovacích práv. Akcie triedy B majú totiž 10 hlasov na akciu. Musk si tak má udržať kontrolu nad firmou aj po vstupe na burzu.
To môže byť pre časť investorov problém. Noví akcionári by sa podieľali na riziku aj potenciálnom raste, ale ich schopnosť ovplyvniť riadenie firmy by bola veľmi obmedzená. V praxi by tak investovali nielen do SpaceX, ale aj do dôvery v Elona Muska a jeho schopnosť premeniť extrémne nákladné vízie na ziskový biznis.
IPO má byť ponúknuté aj retailovým investorom prostredníctvom platforiem ako Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, SoFi a E*TRADE. Práve drobní investori by podľa dostupných informácií mohli získať až 30 % ponúkaných akcií. To ukazuje, že SpaceX chce využiť nielen záujem inštitucionálnych investorov, ale aj silnú značku Elona Muska medzi verejnosťou.
Z pohľadu trhu môže ísť o prelomový moment. Úspešné IPO SpaceX by mohlo potvrdiť, že investori sú ochotní platiť extrémne valuácie za firmy s obrovskou víziou, aj keď súčasné čísla ukazujú vysoké straty. Naopak slabší dopyt by mohol vyvolať pochybnosti o ocenení súkromných technologických gigantov a ich schopnosti preniesť vysoké valuácie na verejný trh.
Pre investorov bude kľúčové sledovať predovšetkým rast Starlinku, vývoj strát v AI segmente, pokrok Starshipu a prípadné začlenenie akcií SpaceX do hlavných indexov. Ak by sa SpaceX rýchlo dostala do významných indexov, mohlo by to vyvolať dodatočný dopyt zo strany pasívnych fondov. Ak sa však straty budú ďalej prehlbovať, ocenenie 2 bilióny USD môže byť ťažko obhájiteľné.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
US Open: Správy z technologického sektora a Iránu hýbu trhom
Super Micro v centre taiwanského vyšetrovania toku AI hardvéru do Číny
⚡ AMD investuje 10 miliárd USD na Taiwane do budovania AI infraštruktúry
📈 Colt zverejnil výsledky a výrazne zvýšil ziskovosť
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.