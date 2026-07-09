💊 Jediný neúspešný test zrazil AstraZenecu o takmer 9 %📉

- Akcie AstraZenecy sa po neúspešnej klinickej štúdii lieku Wainua prepadli približne o 9 %, čo predstavuje ich najväčší jednodňový pokles od marca 2020
- Liek nesplnil hlavný cieľ štúdie pri liečbe zriedkavého srdcového ochorenia ATTR-CM, čím skomplikoval rozšírenie jeho schváleného využitia
- Neúspech nemení existujúce schválenie lieku, no zvyšuje konkurenčnú výhodu spoločnosti Alnylam na trhu liečby ATTR-CM
- Prípad ukazuje, že hodnotu farmaceutických spoločností výrazne ovplyvňujú výsledky klinických štúdií a očakávania budúcich príjmov z nových liekov
- Akcie AstraZenecy sa po neúspešnej klinickej štúdii lieku Wainua prepadli približne o 9 %, čo predstavuje ich najväčší jednodňový pokles od marca 2020
- Liek nesplnil hlavný cieľ štúdie pri liečbe zriedkavého srdcového ochorenia ATTR-CM, čím skomplikoval rozšírenie jeho schváleného využitia
- Neúspech nemení existujúce schválenie lieku, no zvyšuje konkurenčnú výhodu spoločnosti Alnylam na trhu liečby ATTR-CM
- Prípad ukazuje, že hodnotu farmaceutických spoločností výrazne ovplyvňujú výsledky klinických štúdií a očakávania budúcich príjmov z nových liekov
Akcie britskej farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca sa vo štvrtok na londýnskej burze prepadli približne o 9 %, čo predstavuje ich najvýraznejší jednodňový pokles od marca 2020. Dôvodom neboli slabšie hospodárske výsledky ani zhoršený výhľad spoločnosti, ale neúspech jedinej klinickej štúdie. Liek Wainua totiž v záverečnej fáze testovania nesplnil hlavný cieľ pri liečbe zriedkavého srdcového ochorenia ATTR-CM, čo investori okamžite premietli do ceny akcií.
Na prvý pohľad sa môže zdať prekvapivé, že jediná klinická štúdia dokáže vymazať z hodnoty spoločnosti miliardy eur. Vo farmaceutickom sektore však budúce tržby často závisia od úspechu vývoja nových liekov alebo rozširovania ich schválených indikácií. Ak klinická štúdia v tretej fáze nesplní primárny cieľ, výrazne sa znižuje pravdepodobnosť, že regulačné úrady schvália liek aj na ďalšie ochorenie alebo skupinu pacientov.
GRAF: Vývoj ceny akcií spoločnosti AstraZeneca (AZN.SE, H1)
Zdroj: xStation5
Presne to sa stalo aj v prípade lieku Wainua. AstraZeneca oznámila, že pridanie lieku k štandardnej liečbe počas 140 týždňov neprinieslo štatisticky významné zníženie úmrtnosti ani počtu opakovaných kardiovaskulárnych príhod u pacientov s ATTR-CM. Výsledok sa pritom netýka existujúceho schválenia lieku. Wainua zostáva schválený na liečbu hereditárnej transtyreínovej amyloidózy s polyneuropatiou, neúspešná štúdia však výrazne komplikuje jeho rozšírenie aj na pacientov s postihnutím srdca.
Podľa analytikov z Jefferies tento výsledok neohrozuje ambiciózny cieľ AstraZenecy dosiahnuť do roku 2030 ročné tržby vo výške 80 miliárd dolárov. Väčším problémom však môže byť dôvera investorov. Vedenie spoločnosti ešte pred zverejnením výsledkov opakovane vyjadrovalo presvedčenie, že štúdia splní svoj primárny cieľ. Keď sa tak nestalo, trh začal opatrnejšie hodnotiť aj ďalšie projekty vo vývojovom portfóliu spoločnosti.
Výsledky zároveň nahrali konkurenčnej spoločnosti Alnylam Pharmaceuticals. Jej liek Amvuttra už má schválenie na liečbu ATTR-CM a investori preto očakávajú, že si firma po neúspechu AstraZenecy upevní svoju pozíciu na tomto perspektívnom trhu. Prípad AstraZenecy opäť ukazuje, že pri farmaceutických spoločnostiach nerozhodujú len aktuálne hospodárske výsledky, ale predovšetkým očakávania budúcich príjmov z liekov, ktoré sú ešte len vo vývoji.
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