Kakao sa prepadlo o 7 % 📉

Futures na kakao (COCOA) obchodované na burze ICE v USA dnes klesli o viac než 7 %. Za prudkým poklesom stoja obavy z rastúceho prebytku ponuky v sezóne 2025/26 a masívna likvidácia dlhých pozícií. Trh tak rýchlo mení naratív, ktorý dominoval v rokoch 2024 a 2025 – výrazne lepšie produkčné vyhliadky (najmä vďaka priaznivejšiemu počasiu v západnej Afrike vrátane Pobrežia Slonoviny a Ghany), rast produkcie v Južnej Amerike a predovšetkým slabý dopyt zo strany výrobcov tlačia ceny nadol. Po takmer 50 % poklese v roku 2025 sa reverzia predchádzajúceho uptrendu na začiatku roka 2026 ešte viac zrýchlila.
Čo aktuálne ovplyvňuje trh s kakaom?
Podľa Medzinárodnej organizácie pre kakao (ICCO) dosiahli odhadované zásoby kakaa na konci sezóny 2024/25 úroveň 1,1 milióna ton, čo predstavuje medziročný nárast o 4,2 %. Hoci je toto číslo nižšie než štatistický odhad ICCO na úrovni 1,3 milióna ton, naznačuje, že rozdiel medzi ponukou a dopytom bol menší ako predpokladaných 49 000 ton, no zásoby aj tak citeľne vzrástli.
Slabé spracovateľské dáta signalizujú slabý dopyt:
-
Európa: -8,3 % r/r (najslabšie Q4 za 12 rokov)
-
Ázia: -4,8 % r/r
-
Severná Amerika: +0,3 % r/r (prakticky stagnácia)
Klesnú ceny čokolády?
Predchádzajúci prudký rast cien kakaa viedol k rastu cien čokolády, čo odradilo spotrebiteľov a mnohí prešli k lacnejším alternatívam. V tejto sezóne sa očakáva prebytok 175 000–250 000 ton a viac, predovšetkým vďaka zlepšeným podmienkam pestovania v západnej Afrike a obnoveniu produkcie v Južnej Amerike.
V Pobreží Slonoviny zároveň rastúce zásoby a preťažené prístavy brzdia fyzický trh. Vláda odkúpila 123 000 ton nepredaného kakaa s cieľom stabilizovať situáciu. Pestovatelia požadujú odstúpenie šéfa regulačného úradu CCC, pričom kritizujú úzke hrdlá v dodávateľskom reťazci.
Neobjavili sa žiadne nové hrozby počasia a vyhliadky sa ďalej zlepšujú.
Tlak na výrobcov: ceny klesajú, ale náklady zostávajú
Výrobcovia čokolády čelia zložitej situácii – nižšie ceny kakaa by mohli zlepšiť marže, no mnohé náklady sú „zafixované“ v kontraktoch z obdobia cenového vrcholu. Spotrebitelia zároveň nechcú ďalej akceptovať vysoké ceny.
Z technického pohľadu je trend jasne medvedí. Objemy obchodovania rastú, čo naznačuje, že výpredaj je rozsiahly a intenzívny. Bez obnovy dopytu alebo náhlej zmeny počasia zostane kakao pod tlakom fundamentov.
Mnohí výrobcovia stále spracovávajú drahé zásoby nakúpené na vrchole trhu, a preto zvyšovali ceny, zmenšovali veľkosť balení, alebo nahrádzali kakaové maslo lacnejšími rastlinnými tukmi. Zlacnie čokoláda? Ak sa udržia priaznivé produkčné podmienky, je to veľmi pravdepodobné.
Ceny sa budú musieť prispôsobiť dopytu, aby opäť podporili spotrebu a zároveň zachovali ziskovosť spracovania. Výrobcom sa oplatí zabezpečiť si surovinu lacnejšie a znižiť ceny produktov, aby zvýšili objemy a spracovanie.
Akcie spoločností ako Hershey, Mondelez či Barry Callebaut sa snažia stabilizovať, keďže trh začína vnímať šancu obmedziť „zničenie dopytu“ vďaka poklesu cien kakaa.
Graf COCOA (D1, H4)
Cena dnes testuje spodnú hranicu klesajúceho cenového kanála a obchoduje sa hlboko pod kĺzavými priemermi EMA200 a EMA50. RSI ukazuje prepredané podmienky, a futures smerujú k poklesu nad 20 % – najväčšiemu týždennému prepadu za viac než 18 mesiacov. Celkový pokles od vrcholu už presahuje 65 %.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
