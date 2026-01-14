🍫 Kakao testuje podporu na úrovni 5 000 USD

Napriek prudkému poklesu cien kakaa z rekordných maxím v roku 2024 zostáva čokoládový priemysel v problémoch. Globálny dopyt vykazuje známky štrukturálnej slabosti a spracovatelia zápasia s udržaním ziskovosti, keďže stále spracúvajú zásoby nakúpené za historicky vysoké ceny.
Ostrá cenová korekcia
Od dosiahnutia historických maxím v decembri 2024 stratili futures na kakao viac než polovicu svojej hodnoty. Nedávna volatilita sa zintenzívnila, čiastočne v dôsledku rebalansovania komoditných indexov. Hoci sa očakával krátkodobý prílev kapitálu, fondy zrejme rozložili svoju expozíciu v čase. Dnes kakao klesá o viac než 3 %, pričom sa krátko prepadlo pod hranicu 5 000 USD za tonu – najnižšiu úroveň od konca novembra. Napriek výraznému výpredaju zostáva komodita v historickom porovnaní drahá, keďže ceny sú stále podstatne vyššie než pred štyrmi až piatimi rokmi.
Zničený dopyt zasahuje spracovanie
Hlavnou prekážkou oživenia cien je tzv. deštrukcia dopytu. Rekordné ceny v roku 2024 prinútili spotrebiteľov obmedziť nákupy čokolády a výrobcov k úpravám receptúr, nahrádzaniu kakaa lacnejšími surovinami a zvyšovaniu podielu plnidiel, ako sú orechy.
Tieto vplyvy sa prejavujú v údajoch o spracovaní – kľúčovom ukazovateli dopytu po kakau:
-
Európa: spracovanie v 4. štvrťroku 2025 odhadom pokleslo o 3 % medziročne
-
Ázia: očakáva sa najprudší prepad, približne o 12 %
-
Severná Amerika: jediný región s miernym rastom (+1,2 %), vďaka otvoreniu dvoch nových závodov
Európske údaje budú zverejnené 15. januára ráno, americké v ten istý deň popoludní (SEČ). Ázijské čísla prídu v piatok 16. januára.
Keďže očakávania sú slabé, trh už zrejme slabosť započítava.
Odborníci upozorňujú, že marže európskych spracovateľov klesli pod bod zvratu už v auguste a v decembri dosiahli historické minimá, čo prinútilo firmy znížiť investície a produkciu.
Kríza pri zdroji: Pobrežie Slonoviny
Prepad cien na burzách v New Yorku a Londýne spôsobil krízu u najväčšieho svetového producenta – Pobrežia Slonoviny. Miestni exportéri sa ocitli medzi štátom stanovenou výkupnou cenou a klesajúcimi trhovými cenami.
Súčasná situácia je kritická:
-
Výkupná cena: 2 800 CFA frankov za kilogram (cca 4,97 USD)
-
Trhové ceny okolo 5 000 USD za tonu znamenajú zaniknutie marže pre vývozcov, čo spôsobuje likviditné problémy a preťaženie prístavov
-
Obchodníci žiadajú štátne dotácie alebo daňové úľavy, no regulačný úrad CCC kategoricky odmietol zníženie výkupnej ceny
Kedy sa úľava dostane k spotrebiteľom?
Napriek prudkému poklesu cien suroviny nemôžu spotrebitelia očakávať okamžité zlacnenie čokolády. Väčšina kakaových bôbov spracovaných v 4. kvartáli 2025 bola nakúpená ešte pred prudkým prepadom cien.
Pozorovatelia trhu predpokladajú, že pokles cien v maloobchode sa prejaví až v druhej polovici 2026. Dovtedy bude trh pod tlakom nízkych marží a nevyužitých kapacít. Návrat ultranízkych cien z obdobia pandémie sa pritom považuje za nepravdepodobný.
Technický výhľad
Ceny klesli k hladine 5 000 USD, čím znegovali potenciálnu inverznú formáciu Hlava a ramená (oRGR).
Ak sa však udržia nad novembrovými minimami, môže sa vytvoriť formácia dvojité dno, s krkom pri úrovni 6 300 USD.
Nie je vylúčené, že slabé údaje o spracovaní kakaa môžu paradoxne vyvolať krátkodobý odraz, podobne ako v októbri, keď trh zaznamenal dočasnú korekciu v rámci dlhodobého medvedieho trendu.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Výpredaj na DE40 naberá na sile 🚨 DAX klesá o 1,5 % a medvede vyčkávajú na prelomenie podpory
💡Geopolitika a clá v centre pozornosti: drahé kovy na rekordoch (Komoditné zhrnutie 20.01.2026)
Graf dňa: výpredaj na US100 pokračuje📉
Denné zhrnutie: Je to strach, ale ešte nie panika. Trump opäť otriasol trhmi
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.