Káva oslabuje tretie obchodné sedenie po sebe v dôsledku zlepšujúceho sa počasia v Brazílii a Vietname ☕️ 📉

- Káva rozširuje straty tretie obchodné sedenie po sebe v dôsledku zlepšujúcich sa poveternostných podmienok v Brazílii a Vietname.
- Prebiehajúce obchodné rokovania medzi USA a Brazíliou zvyšujú nádeje na potenciálne uvoľnenie ciel na brazílsku kávu.
- Káva rozširuje straty tretie obchodné sedenie po sebe v dôsledku zlepšujúcich sa poveternostných podmienok v Brazílii a Vietname.
- Prebiehajúce obchodné rokovania medzi USA a Brazíliou zvyšujú nádeje na potenciálne uvoľnenie ciel na brazílsku kávu.
Futures na kávu arabica klesajú tretie obchodné sedenie po sebe (COFFEE: -2,1 %), pričom dosiahli najnižšiu úroveň za posledných 10 dní.
Korekcia cien kávy je spôsobená najmä novými predpoveďami dažďov v Brazílii, ktoré zmiernili obavy z dlhotrvajúceho sucha a možného obmedzenia ponuky. Pozitívne správy prišli aj z Vietnamu, druhého najväčšieho producenta kávy na svete, kde sa očakáva oslabenie tropickej búrky Fengshen. Väčšia dôvera v tohtoročnú úrodu viedla k realizácii ziskov, ktorú ďalej podporili rekordne vysoké ceny kávy na rok 2025 – kontrakt sa tento rok obchodoval vyššie len raz, vo februári, keď dosiahol hodnotu 437.
Ďalšiu úľavu priniesli správy o prebiehajúcich obchodných rokovaniach medzi USA a Brazíliou. Prezident Lula po včerajšom stretnutí s Trumpom uviedol, že „čoskoro by už nemali existovať problémy v obchode s USA.“ Brazílski vyjednávači sa primárne snažia zaradiť kávu na zoznam bezcolných produktov výmenou za ústupky pri vybranom americkom tovare.
Z technického hľadiska klesli ceny kávy pod 10-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA10, žltá), pričom našli podporu v blízkosti EMA30 (svetlofialová), ktorá sa zhoduje s 50,0 % Fibonacciho retracementom poslednej rastovej vlny. Korekcia stiahla RSI z prekúpenej oblasti na neutrálnu úroveň okolo 50, no pokračujúce zlepšovanie počasia v Brazílii by mohlo prehĺbiť predajný tlak a stlačiť ceny pod EMA30 smerom k 78,6 % Fibonacciho pásmu podpory.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
US100 stráca 0,5 % 📉 Pokles akcií Meta pokračuje pre obavy z výdavkov na AI a vyjadrenia Deutsche Bank
Bostic a Hammack z Fedu komentujú menovú politiku USA 🔍Rozdelený Fed?
CHN.cash pod tlakom napriek pozitívnym vyjadreniam Trumpa 🚩
OPEC+ zvažuje mierne zvýšenie ťažby na december, trh očakáva opatrné rozhodnutie
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.