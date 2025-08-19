KÁVA rastie o 2,5 % na dvojmesačné maximum pre chladné počasie v Brazílii 📈

Futures na ICE Arabica Coffee (COFFEE) dnes pridávajú takmer 3 %, keďže trh započítava obmedzenú ponuku. Chladné počasie a mrazy v hlavných pestovateľských regiónoch môžu tento rok zasiahnuť produkciu. Podľa McDougall Global View môže byť obmedzená nielen úroda 2025, ale aj 2026 pre stres z raného kvitnutia a pokračujúce chladné poveternostné vzorce. Ako vidíme na grafe, káva odoláva klesajúcemu cenovému kanálu a vystúpila nad EMA50 aj EMA200, kde momentum momentálne zvýhodňuje kupujúcich.
Zdroj: xStation5
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Analýza Coffee CoT Reportu
Otvorený záujem klesol približne o 16 000 kontraktov – to ukazuje, že niektorí hráči sa stiahli z trhu, čo signalizuje jasný odlev kapitálu za uplynulý týždeň.
Producenti/obchodníci (hedgeri):
- Silne netto short, približne 59,5 tis. shortov oproti 30,9 tis. longom.
- Ide o klasický signál: farmári a exportéri zabezpečujú produkciu, pretože sa obávajú nižších cien.
Swap dealeri (často banky, štrukturálny hedging):
- Významná redukcia pozícií, najmä shortov (-8,3 tis.).
- To naznačuje, že riziko prenášajú späť na trh a sami nie sú ochotní držať expozíciu.
Managed money (špekulatívne fondy):
- Stále jasne long (34,6 tis. longov oproti 10,3 tis. shortom), ale znížili long expozíciu (-3,2 tis.).
- Súčasne znížili aj shorty, čo znamená, že celková účasť klesá – menšia agresivita na oboch stranách.
Other reportables (napr. CTA, menšie fondy):
Zmiešaný obraz: nárast longov (+721) a shortov (+1,95 tis.), ale prudký pokles spreadových aktivít (-6,4 tis.).
To signalizuje menej arbitráží a menej neutrálnych stratégií, teda nižšiu technickú likviditu trhu.
Trhová štruktúra (podiel OI)
- Producenti držia asi 41 % otvoreného záujmu na short strane a len 21 % na long strane – fundamentálne je trh silne hedgovaný proti poklesu.
- Managed money predstavuje 24 % longov oproti iba 7 % shortov – špekulanti zostávajú netto býčí, ale menej ako pred týždňom.
- Najväčší hráči (top 4–8 obchodníkov) kontrolujú až 26 % celkových shortov – vysoká koncentrácia robí trh citlivým na ich pohyby.
- Najväčšia zmena: producenti pridali shorty (+1,5 tis.), zatiaľ čo fondy znížili longy (-3,2 tis.). Otvorený záujem celkovo klesol, čo naznačuje uzatváranie pozícií – pravdepodobne realizácia ziskov alebo redukcia rizika. Celkový tón: menej entuziazmu zo strany fondov, viac hedgingového tlaku od producentov.
Dopady na obchodovanie
- Fundamenty: producenti stavajú na nižšie ceny, čo vytvára prebytok ponuky.
- Špekulanti: zostávajú long, ale s menšou dôverou – býci strácajú istotu a môžu ustúpiť pod tlakom ponuky.
- Koncentrácia veľkých hráčov: vysoká short expozícia zvyšuje riziko prudších poklesov, ak fondy budú ďalej redukovať longy.
- Krátkodobo: trh pôsobí slabšie, s priestorom na korekcie smerom nadol.
- Dlhodobo: pokiaľ sa nezlepšia fundamenty (počasie v Brazílii, úrody, logistické náklady), trvalý hedgingový tlak bude obmedzovať rastový potenciál trhu.
Zdroj: CoT, CFTC
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.