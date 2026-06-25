Koniec zbrojného boomu v Európe? 🚩 Panika v akciách obranných spoločností

Európske spoločnosti z obranného sektora čelia silnému tlaku po rozhodnutí nemeckej vlády zrušiť program fregát F126. Akcie nemeckých firiem Rheinmetall, Hensoldt a Renk klesajú a v ich stopách sa prepadá obranný sektor po celom kontinente – investori opätovne preceňujú riziká spojené s európskym cyklom prezbrojenia a jeho výhľadmi na najbližšie roky. Berlínske rozhodnutie ukazuje, že aj pri rastúcich obranných rozpočtoch zostávajú verejné zákazky politické, premenlivé a závislé od aktuálnych vojenských priorít.
Treba zdôrazniť, že akcie zbrojárskych koncernov si dlhší čas vedú veľmi slabo a rastové momentum sa akoby „obrátilo" od lídrov tohto preteku. Po predbežnej dohode USA s Iránom by ďalšou, pravdepodobne oveľa bolestivejšou „čiernou labuťou" odvetvia mohol byť vývoj konfliktu na Ukrajine, ktorý trvá už 4 roky, pričom ďalšie mesiace patu na fronte môžu naznačovať, že Rusko aj Ukrajina, prinútené ekonomickými a politickými faktormi, pristúpia k rokovaniam.
Prebiehajúca korekcia v obrannom sektore ukazuje, že investovanie do obrany neznamená automatický rast spolu s rastúcimi vojenskými rozpočtami. Jednotlivé programy môžu byť odkladané, renegociované či dokonca zrušené, ak vlády usúdia, že iné oblasti zaručujú vyššiu efektivitu vynakladaných prostriedkov. Otvorenou otázkou zostáva – ak konflikt na východe skutočne „vyhasne" – či európske ekonomiky nájdu dostatočnú motiváciu na prezbrojenie a naplnenie sľúbených investícií do obranného sektora.
Trh si pripomenul, kto je zákazníkom
Bez ohľadu na dlhodobé výhľady a stále pretrvávajúce globálne geopolitické napätia bol bezprostredným impulzom k výpredaju krok Berlína, ktorý sa vzdal programu šiestich fregát F126, pričom hodnota zákazky mohla presiahnuť 12 mld. eur. Namiesto pokračovania v nákladnom a oneskorenom projekte sa Nemecko rozhodlo zakúpiť osem menších fregát MEKO A-200 od TKMS s odôvodnením, že rozhodnutie si vynútili rastúce náklady, omeškania a potreba rýchlejšieho zvýšenia operačných kapacít námorníctva.
Pre trh to bol signál, že aj v období rekordných výdavkov na obranu zostávajú nákupné rozhodnutia silne závislé od politiky, vojenských priorít a harmonogramov realizácie projektov. Práve to odlišuje obranný sektor od väčšiny priemyselných odvetví. Zákazníkmi sú takmer výlučne štátne vlády, ktoré môžu meniť štruktúru výdavkov medzi pozemnými vozidlami, muníciou, systémami protivzdušnej obrany, dronmi, kybernetickou bezpečnosťou či vesmírnymi technológiami.
Korekcia po rekordnom raste
Ešte pred niekoľkými mesiacmi patrili európske obranné spoločnosti k najväčším víťazom európskej býčej konjunktúry posledných rokov. Rheinmetall, Leonardo, Saab, BAE Systems, Thales či Hensoldt ťažili z bezprecedentného nárastu objednávok po ruskej invázii na Ukrajinu a postupného zvyšovania vojenských rozpočtov krajinami NATO. Taký silný rast valuácií však spôsobil, že očakávania investorov vzrástli na veľmi vysokú úroveň. Každá správa spochybňujúca tempo plnenia objednávok alebo budúcu úroveň príjmov začala vyvolávať nadpriemernú reakciu trhu.
Analytici upozorňujú, že trhová kapitalizácia Rheinmetallu klesla o viac ako 10 mld. eur po správe o F126, hoci stratená zákazka zodpovedá výrazne nižšej ekonomickej hodnote. To ukazuje, že súčasná korekcia nevyplýva len zo straty jedného projektu, ale predovšetkým z revízie očakávaní budúceho rastu. Obmedzí Európa výdavky na obranu? Zatiaľ nič na to nepoukazuje, hoci investori to môžu vnímať ako možnú alternatívu pri pohľade na premenlivé politické nálady v krajinách ako Taliansko, Veľká Británia či dokonca Nemecko.
Napriek tomu dlhodobé fundamenty zostávajú veľmi silné. Krajiny NATO sa dohodli na postupnom zvyšovaní výdavkov spojených s obranou a bezpečnosťou na úroveň zodpovedajúcu 5 % HDP do roku 2035, pričom 3,5 % má pokrývať klasické vojenské výdavky a ďalších 1,5 % investície do infraštruktúry, logistiky, kybernetickej bezpečnosti a odolnosti štátu. Okrem toho Európa naďalej čelí nutnosti:
- obnovy zásob munície odovzdanej Ukrajine,
- modernizácie zastaranej vojenskej techniky,
- rozvoja výrobných kapacít európskeho obranného priemyslu,
- zvýšenia investícií do protivzdušnej obrany, bezpilotných systémov a vesmírnych technológií.
To znamená, že celkový objem výdavkov pravdepodobne zostane vysoký, hoci ich štruktúra sa môže meniť.
Čo to znamená pre investorov? Bolestivé grafy Rheinmetallu a Hensoldt
Z pohľadu investorov nadobúda čoraz väčší význam diverzifikácia zdrojov príjmov spoločností. Firmy s expozíciou voči viacerým segmentom – od obrnených vozidiel cez muníciu až po radarové systémy, vojenskú elektroniku či bezpilotné technológie – môžu byť menej zraniteľné voči jednotlivým administratívnym rozhodnutiam.
Napriek súčasnému prepadu väčšina analytikov naďalej predpokladá, že európsky cyklus prezbrojenia potrvá mnoho rokov. Nedávne udalosti sú skôr pripomienkou politického charakteru trhu verejného obstarávania než signálom konca európskeho boomu obranných výdavkov. Pri pohľade na akcie dvoch nemeckých zbrojárskych gigantov – Rheinmetallu a Hensoldt – vidíme, že obe firmy sú po viac ako 50 % poklese a prudký obrat trendu strhol ich cenné papiere na úrovne, ktoré sme nevideli od jari 2025.
Zdroj: xStation5
Zdroj: XTB Research
Zdroj: XTB Research
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