Krypto novinky: Bitcoin ETF získali 368 miliónov USD a Morgan Stanley otvára kryptomeny miliónom klientov

Kryptomenový trh dnes ovplyvnila kombinácia noviniek z oblasti tradičných financií, regulácie aj inštitucionálneho dopytu.
E*TRADE umožní obchodovanie Bitcoinu, Etherea a Solany
- Morgan Stanley rozšírila prostredníctvom platformy E*TRADE prístup k spotovému obchodovaniu kryptomien. Oprávnení retailoví klienti teraz môžu priamo nakupovať, predávať a držať Bitcoin, Ethereum a Solanu popri akciách a ďalších tradičných investíciách.
- Technologickú infraštruktúru a úschovu digitálnych aktív zabezpečuje spoločnosť Zero Hash. Kryptomeny sú vedené na oddelených účtoch, ktoré nie sú chránené poistením FDIC ani SIPC, čo predstavuje dôležitý rozdiel oproti bežným bankovým vkladom alebo niektorým investičným účtom. Poplatok za obchodovanie predstavuje 50 bázických bodov, teda približne 0,5 % z objemu transakcie.
- E*TRADE obsluhuje približne 8,6 milióna domácností a spravuje klientske aktíva v hodnote okolo 1,56 bilióna USD. Zavedenie kryptomien tak môže digitálne aktíva sprístupniť výrazne širšej skupine amerických investorov.
- Morgan Stanley plánuje v budúcnosti presunúť služby úschovy na vlastnú platformu Morgan Stanley Digital Trust, keď bude plne pripravená. Banka už tento rok rozšírila aktivity aj do oblasti stablecoinových rezerv a uviedla vlastný spotový bitcoinový ETF.
Bitcoinové ETF získali za tri dni 368 miliónov USD
- Americké spotové bitcoinové ETF zaznamenali vo štvrtok čistý prílev kapitálu vo výške 79,2 milióna USD a predĺžili rastovú sériu na tri obchodné dni. V stredu do fondov pritieklo 108 miliónov USD a v utorok ďalších 181 miliónov USD.
- Celkový trojdňový prílev tak dosiahol približne 368 miliónov USD. Kumulatívne čisté prílevy od spustenia amerických spotových bitcoinových ETF vzrástli na 51,2 miliardy USD, zatiaľ čo celkové spravované aktíva dosiahli približne 77,7 miliardy USD.
- Nový kapitál prichádza v čase, keď sa Bitcoin pokúša o cenové zotavenie. Kryptomena sa krátko dostala nad hranicu 65 000 USD, následne sa však obchodovala okolo 62 851 USD. Od začiatku roka tak stále strácala približne 28 %.
- Júlové prílevy zároveň vrátili mesačnú bilanciu spotových bitcoinových ETF do kladných hodnôt. Trh sa tým snaží prerušiť predchádzajúce obdobie výrazných odlevov, ktoré v júni dosiahli 4,51 miliardy USD a v máji 2,4 miliardy USD.
- Ak súčasný trend vydrží, júl by sa mohol stať prvým mesiacom s čistým prílevom od apríla. Od začiatku roka 2026 však americké bitcoinové ETF stále vykazujú približne 5,4 miliardy USD čistých odlevov.
Senát sa jednomyseľne postavil proti milosti pre SBF
- Americký Senát prijal jednomyseľným súhlasom rezolúciu, ktorá vyjadruje nesúhlas s prípadnou prezidentskou milosťou pre bývalého generálneho riaditeľa FTX Sama Bankmana-Frieda.
- Rezolúcia je nezáväzná a nemôže prezidentovi právne zabrániť v udelení milosti. Má však výrazný politický význam, pretože ukazuje širokú podporu naprieč stranami pre zachovanie súčasného trestu.
- Bankman-Fried bol odsúdený za podvody a sprisahanie súvisiace s kolapsom burzy FTX, ktorý patrí medzi najväčšie škandály v histórii kryptomenového odvetvia. Senát uviedol, že jeho postoj má podporiť právny štát a integritu amerického finančného systému.
- Rezolúcia prichádza po tom, ako Bankman-Fried požiadal prezidenta Donalda Trumpa o udelenie milosti. Hoci prezident má právomoc trest odpustiť, jednomyseľný postoj Senátu by mohol takýto krok urobiť politicky výrazne citlivejším.
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