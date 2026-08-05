Krypto novinky: BlackRock rozširuje tokenizáciu, Ethereum rieši zásadnú zmenu stakingu 🚨

Na kryptomenovom trhu dnes dominovali témy spojené s budúcnosťou siete Ethereum, pokračujúcim vyšetrovaním útoku na hardvérové peňaženky Coldcard a ďalším rozširovaním tokenizácie tradičných finančných produktov. Pozornosť vzbudilo aj oznámenie Jima Cramera, ktorý plánuje predať svoje Bitcoiny pre obavy z rozvoja kvantových počítačov.
Ethereum rieši kontroverznú zmenu stakingu
- Skupina vývojárov a výskumníkov Etherea, medzi nimi aj člen Ethereum Foundation Justin Drake, predstavila návrh EIP-8363, ktorý by výrazne zmenil systém odmien pre validátorov.
- Cieľom návrhu je postupne znižovať odmeny za staking v momente, keď bude podiel stakovaných etherov ďalej rásť. Autori argumentujú tým, že príliš vysoký podiel stakovaných mincí môže viesť ku koncentrácii moci u veľkých inštitúcií a poskytovateľov liquid stakingu a zároveň zvyšuje emisiu nových ETH.
- Návrh však okamžite vyvolal kritiku časti komunity. Oponenti upozorňujú, že nižšie odmeny môžu najviac poškodiť menších samostatných validátorov, znížiť atraktivitu Etherea pre inštitucionálnych investorov a negatívne zasiahnuť sektor decentralizovaných financií (DeFi), ktorý je od stakingových výnosov závislý.
- Diskusia ukazuje, že dlhodobá ekonomika Etherea bude patriť medzi najdôležitejšie témy nasledujúcich mesiacov.
Vyšetrovanie útoku na Coldcard pokračuje
- Spoločnosť Galaxy Digital oznámila, že identifikovala najmenej 15 rôznych útočníkov, ktorí zneužili zraniteľnosť hardvérových peňaženiek Coldcard.
- Potvrdené škody dosahujú približne 100 mil. USD. Ak sa potvrdí aj štvrtá vlna útokov, celkové straty môžu vzrásť až na 130 mil. USD.
- Vyšetrovanie zároveň opäť otvorilo diskusiu o rastúcej úlohe umelej inteligencie pri odhaľovaní bezpečnostných chýb. Časť odborníkov tvrdí, že moderné AI modely dokážu podobné zraniteľnosti odhaliť počas niekoľkých minút, iní však upozorňujú, že tieto tvrdenia zatiaľ neboli dostatočne overené.
Jim Cramer predáva Bitcoin kvôli kvantovým počítačom
- Moderátor CNBC Jim Cramer oznámil, že plánuje predať všetky svoje Bitcoiny. Dôvodom sú obavy z rozvoja kvantových počítačov, ktoré by podľa niektorých odborníkov mohli v budúcnosti ohroziť súčasné kryptografické zabezpečenie kryptomien.
- Na toto riziko upozornil aj generálny riaditeľ IBM Arvind Krishna, podľa ktorého by sa kvantové technológie mohli stať významnou hrozbou počas najbližších troch až štyroch rokov.
- Časť kryptokomunity reagovala s nadhľadom a pripomenula známy fenomén „Inverse Cramer“, podľa ktorého sa trhy často vyvíjajú opačne, než aké verejné investičné názory prezentuje Jim Cramer.
BlackRock rozširuje tokenizáciu do Európy
- Spoločnosť BlackRock predstavila tokenizované verzie vybraných európskych fondov peňažného trhu. Projekt vzniká v spolupráci s JPMorgan a využíva blockchainovú platformu Kinexys.
- Tokenizované podiely budú dostupné v amerických dolároch, eurách a britských librách a umožnia nepretržité prevody medzi schválenými digitálnymi peňaženkami.
- BlackRock nadväzuje na úspech svojho amerického tokenizovaného fondu BUIDL, ktorého aktíva už presiahli 2,6 mld. USD. Rastúci záujem podnikových pokladní aj kapitálových trhov potvrdzuje, že tokenizácia tradičných finančných aktív patrí medzi najrýchlejšie rastúce segmenty finančného sektora.
S&P udelila najvyššie hodnotenie tokenizovanému fondu BlackRocku
- Agentúra S&P Global Ratings udelila novému tokenizovanému fondu BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle (BRSRV) najvyššie možné hodnotenie AAAm.
- Podľa agentúry fond spĺňa najvyššie štandardy z hľadiska kvality aktív, riadenia rizík aj technologickej infraštruktúry. Fond má slúžiť predovšetkým ako rezervné aktívum pre emitentov stablecoinov podľa nového amerického zákona GENIUS Act.
- S&P zároveň zverejnila aktualizované hodnotenie stablecoinov. USDC, USDP, USDG a EURC naďalej patria medzi najlepšie hodnotené projekty, zatiaľ čo USDT zostáva medzi stablecoinmi s nižším hodnotením stability.
ESMA rozšírila zoznam spoločností podľa MiCA
- Európsky regulátor ESMA rozšíril register spoločností schválených podľa regulácie MiCA o ďalších 12 firiem.
- Celkový počet registrovaných poskytovateľov kryptomenových služieb (CASP) tak vzrástol na 321. Medzi novými subjektmi sú napríklad tri nemecké družstevné banky, dve španielske spoločnosti a štyri francúzske firmy.
- Zároveň boli do zoznamu nevyhovujúcich subjektov pridané ďalšie tri spoločnosti, ktoré označil taliansky regulátor CONSOB. Register nevyhovujúcich subjektov teraz obsahuje 167 položiek.
- Rozširovanie registra potvrdzuje, že sa európsky kryptomenový trh postupne prispôsobuje pravidlám MiCA a čoraz viac tradičných finančných inštitúcií získava oprávnenie poskytovať služby súvisiace s digitálnymi aktívami.
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Ranné zhrnutie (05.08.2026)
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