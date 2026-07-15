Krypto novinky: Coinbase stavia na AI, ECB testuje digitálne euro a Česko blokuje Polymarket 🚨

Kryptomenový sektor zaznamenal niekoľko významných udalostí, ktoré ukazujú, ako rýchlo sa celé odvetvie transformuje. Pozornosť investorov pritiahlo rozsiahle nasadenie umelej inteligencie v Coinbase, pokračujúca dôvera Cathie Woodovej v spoločnosť Circle, zmeny daňových pravidiel vo Veľkej Británii aj ďalší posun Európskej centrálnej banky smerom k digitálnemu euru.
Coinbase: Umelá inteligencia už vytvára takmer všetok kód
- Americká kryptoburza Coinbase uviedla, že v súčasnosti je už 95 až 100 % jej programového kódu vytváraného s pomocou veľkých jazykových modelov (LLM). Podľa vedenia spoločnosti využívajú nástroje umelej inteligencie prakticky všetci zamestnanci na dennej báze.
- Ide o výrazný posun oproti februáru, keď Coinbase uvádzala, že AI pomáhala vytvárať približne 40 % kódu. Dynamický rast využívania umelej inteligencie prichádza iba niekoľko mesiacov po tom, ako spoločnosť v máji prepustila približne 700 zamestnancov, teda asi 14 % pracovnej sily.
- Generálny riaditeľ Brian Armstrong uviedol, že umelá inteligencia zásadne zmenila tempo práce a umožňuje spoločnosti fungovať viac ako startup. Coinbase sa tak stáva jedným z najvýraznejších príkladov toho, ako AI začína meniť fungovanie technologických a kryptomenových spoločností.
Cathie Woodová naďalej nakupuje akcie Circle
- Ďalšou významnou udalosťou sú pokračujúce nákupy akcií spoločnosti Circle Internet Group zo strany investičnej spoločnosti ARK Invest vedenej Cathie Woodovou.
- ARK počas utorka prikúpila ďalších 220 000 akcií Circle, čím zvýšila svoje júlové nákupy na celkových 725 517 akcií. Posledná transakcia mala pri záverečnej cene 63,22 USD hodnotu približne 13,9 milióna dolárov.
- Tieto nákupy prichádzajú napriek výraznému poklesu ceny akcií. Titul od začiatku roka stráca približne 22 % a obchoduje sa asi 76 % pod maximami dosiahnutými po IPO.
- ARK napriek tomu pokračuje v budovaní pozície, čo naznačuje dlhodobú dôveru v emitenta stablecoinu USDC. Vo fonde ARK Fintech Innovation predstavuje Circle približne 4,37 % portfólia, zatiaľ čo v hlavnom fonde ARK Innovation tvorí asi 3,35 % aktív.
- Niektorí analytici však začínajú byť opatrnejší. Výskumná spoločnosť 10x Research upozornila na zhoršujúce sa fundamenty firmy, najmä na spomaľujúcu aktivitu siete USDC a pokles počtu aktívnych adries.
- Trhová kapitalizácia stablecoinu USDC sa od začiatku roka znížila približne o 3 % na 73 miliárd dolárov, aj keď medziročne stále vykazuje rast okolo 17 %. Analytici sa preto rozchádzajú v názore, či súčasný prepad predstavuje atraktívnu nákupnú príležitosť, alebo začiatok dlhšieho obdobia slabšej výkonnosti.
Veľká Británia uľaví investorom do DeFi
- Pozitívne správy prišli aj z Veľkej Británie. Tamojší daňový úrad HMRC oznámil, že od 6. apríla 2027 budú niektoré transakcie spojené s kryptomenovými pôžičkami a poskytovaním likvidity posudzované podľa princípu „no gain, no loss“.
- To znamená, že investori nebudú musieť okamžite odvádzať daň z kapitálových výnosov pri presune aktív do lendingových protokolov alebo liquidity poolov. Daňová povinnosť vznikne až vo chvíli skutočnej realizácie ekonomického zisku alebo straty.
- Nové pravidlá by sa mohli týkať približne 700-tisíc investorov a správcov majetku. Cieľom zmeny je zjednodušiť administratívu a prispôsobiť daňový režim realite decentralizovaných financií.
- Zakladateľ Aave Stani Kulechov označil tento krok za významné víťazstvo pre celý sektor DeFi.
ECB pokračuje v testovaní digitálneho eura
- Európska centrálna banka zároveň oznámila ďalší posun v projekte digitálneho eura. Do novej testovacej fázy bolo vybraných 36 poskytovateľov platobných služieb, medzi ktorými figurujú spoločnosti ako Stripe, Revolut, Deutsche Bank, UniCredit alebo BPCE.
- Projekt sa tak posúva z plánovacej fázy do praktického testovania pred plánovaným pilotným spustením v roku 2027.
- Európa tým pokračuje v odlišnom prístupe k digitálnym menám centrálnych bánk v porovnaní so Spojenými štátmi. Zatiaľ čo ECB vývoj digitálneho eura urýchľuje, americká administratíva sa stavia proti vytvoreniu digitálneho dolára.
Česká republika blokuje Polymarket
- Regulačný tlak pokračuje aj v oblasti predikčných trhov. České ministerstvo financií zaradilo platformu Polymarket na zoznam nepovolených online hazardných webových stránok.
- Poskytovatelia internetového pripojenia budú musieť prístup k platforme zablokovať do 15 dní. Dôvodom je skutočnosť, že služba podľa českých úradov ponúka hazardné produkty bez potrebnej licencie.
- Podobné obmedzenia už zaviedlo viacero ďalších európskych krajín vrátane Francúzska, Nemecka, Poľska alebo Španielska. Regulačné orgány zároveň riešia, či majú byť predikčné trhy klasifikované ako hazard, alebo ako finančné deriváty.
- Nejasný regulačný rámec tak naďalej predstavuje významné riziko pre celý segment týchto platforiem.
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